Dante Genomics erhält Zuschuss für ein Projekt zur Sequenzierung des gesamten Genoms, um den Nutzen der Pharmakogenomik in einem realen klinischen Umfeld zu messen

– Der begehrte Innovationszuschuss der italienischen Regierung misst die Auswirkungen der Sequenzierung des gesamten Genoms und der Pharmakogenomik ausgehend von einer bestimmten Gruppe von Krebspatienten --

NEW YORK, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Dante Genomics, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Genomik und Präzisionsmedizin, gab heute bekannt, dass es von der italienischen Regierung einen begehrten Innovationszuschuss erhalten hat, um die Auswirkungen der Sequenzierung des gesamten Genoms und der Pharmakogenomik bei Patientinnen mit hochgradigem serösem Eierstockkrebs (HSOC) zu messen. Das unmittelbare Ziel ist es, den klinischen Nutzen der Sequenzierung des gesamten Genoms für diese genau definierte Population von Krebspatienten in einem klinischen Umfeld und die Vorteile für das gesamte Gesundheitssystem zu messen.

"Unser gemeinsames langfristiges Ziel ist es, einen Weg für die Verwendung der Gesamtgenomsequenzierung in realen, klinischen Umgebungen in einem nationalen Gesundheitssystem zu schaffen", sagte Andrea Riposati, Mitbegründer und CEO von Dante Genomics. „Wir beginnen in Italien, einem Gründungsmitglied der Europäischen Union und G7-Land mit 60 Millionen Einwohnern und einem innovationsfreudigen Gesundheitssystem."

Mit dem Zuschuss wird eine Patienten-Pilotstudie finanziert, in der Dante Sequenzierung, Interpretation und genomische Berichte bereitstellen wird, um die Validität der Sequenzierung des gesamten Genoms zu demonstrieren und Ärzte und ihre Patienten in allen Phasen der Behandlung zu unterstützen, von der Diagnose über die Therapieauswahl bis hin zur Facharztberatung, was letztendlich zu besseren Gesundheitsergebnissen führt.

„Die Sequenzierung des gesamten Genoms kann für Krebspatienten den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, rechtzeitig den beste Behandlungsplan zu bestimmen. Ausgehend von der Sequenzierung des gesamten Genoms können wir innerhalb von Minuten Pharmakogenomik-Berichte erstellen, in denen die besten auf dem Markt befindlichen Medikamente und eventuelle Resistenzen gegen bestehende Therapien ermittelt werden. Dieses Projekt mit der italienischen Regierung wird den Zugang zu personalisierten medizinischen Optionen für Menschen mit hochgradigem serösem Eierstockkrebs verbessern", sagte Mattia Capulli, PhD, Mitbegründer und CSO von Dante Genomics und Associate Professor für Humanembryologie und Histologie an der University von L'Aquila in Italien.

Das 36-monatige Projekt hat das Ziel, einen Konzeptnachweis zu erbringen, der zeigt, wie eine tiefgreifende integration von Genomik und Bioinformatik in die Behandlung von Onkologiepatienten zu einer drastischen Verbesserung der Behandlungsergebnisse von Krebserkrankungen führt.

Informationen zu Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Genominformationsunternehmen, das eine neue Klasse von transformativen Gesundheits- und Langlebigkeitsanwendungen auf der Grundlage der Sequenzierung des gesamten Genoms und der dazugehörigen Software entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um bessere Patientenergebnisse, Prävention, verbesserte Diagnostik und personalisierte Medizin zu ermöglichen. Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, proprietäre Software, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit genomischer Daten in großem Umfang zu nutzen, sowie proprietäre Verfahren, die einen industriellen Ansatz für die Genomsequenzierung ermöglichen.

KONTAKT:

Laura D'Angelo

VP of Investor Relations

[email protected]

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2035834/4008003/Dante_Genomics_Logo.jpg

SOURCE Dante Genomics