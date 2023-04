Dante Genomics reçoit une subvention pour un projet de séquençage du génome entier visant à mesurer l'utilité de la pharmacogénomique dans un contexte clinique réel

– Une subvention à l'innovation très convoitée par le gouvernement italien permettra de mesurer l'impact du séquençage du génome entier et de la pharmacogénomique à partir d'une population spécifique de patients atteints de cancer --

NEW YORK, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Dante Genomics , un eader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une subvention à l'innovation très convoitée du gouvernement italien pour mesurer l'impact du séquençage du génome entier et de la pharmacogénomique pour les patientes atteintes d'un cancer séreux de haut grade de l'ovaire (HSOC). L'objectif immédiat est de mesurer l'utilité clinique du séquençage du génome entier pour cette population bien définie de patients atteints de cancer dans un cadre clinique et les avantages pour l'ensemble du système de soins de santé.

« Notre objectif commun à long terme est de créer une voie pour l'utilisation du séquençage du génome entier dans des contextes cliniques réels au sein d'un système de santé national », a déclaré Andrea Riposati, cofondateur et PDG de Dante Genomics. « Nous commençons en Italie, membre fondateur de l'Union européenne et pays du G7 avec une population de 60 millions d'habitants, et dans un système de santé désireux d'innover. »

La subvention financera une étude pilote sur les patients dans laquelle Dante fournira le séquençage, l'interprétation et les rapports génomiques afin de démontrer la validité du séquençage du génome entier pour aider les cliniciens et leurs patients à toutes les étapes du parcours de traitement, du diagnostic à la sélection de la thérapie et à la consultation de spécialistes, ce qui aboutira finalement à de meilleurs résultats en matière de santé.

« "Le séquençage du génome entier pour les patients atteints de cancer peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit de déterminer le meilleur plan de traitement en temps opportun. En commençant par le séquençage du génome entier, nous pouvons offrir des rapports pharmacogénomiques disponibles en quelques minutes, déterminant les meilleurs médicaments sur le marché et toute résistance aux thérapies existantes. Ce projet avec le gouvernement italien augmentera l'accès aux options de médecine personnalisée pour les personnes atteintes d'un cancer de séreux de haut grade de l'ovaire », a déclaré Mattia Capulli, PhD, cofondateur et CSO de Dante Genomics, et professeur associé d'embryologie humaine et d'histologie à l'université de L'Aquila en Italie.

Le projet, d'une durée de 36 mois, a pour ambition d'établir une preuve de concept démontrant comment une intégration approfondie de la génomique et de la bioinformatique dans le traitement des patients en oncologie permet d'améliorer de façon spectaculaire les résultats du traitement du cancer.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes entiers et les logiciels. La société utilise sa plateforme pour apporter des améliorations en matière de résultats des patients, de prévention, de diagnostic et de médecine personnalisée. Ses actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, un logiciel exclusif conçu pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

