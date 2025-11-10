Daqo présentera ses solutions électriques intégrées destinées à construire un réseau plus intelligent et plus durable lors du salon Enlit Europe 2025

BILBAO, Espagne, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Daqo, leader mondial des solutions de distribution de puissance et de stockage d'énergie, mettra en avant sa gamme complète de solution de modernisation du réseau à l'occasion du salon Enlit Europe 2025 (18-20 novembre, Bilbao, Espagne). Alors que l'Europe accélère sur la voie de la décarbonation, les opérateurs de réseaux sont confrontés à une pression croissante pour intégrer les énergies renouvelables, remplacer les infrastructures vieillissantes et se conformer à des réglementations en constante évolution, notamment l'élimination progressive du SF₆ dans les appareillages de commutation à moyenne tension, prévue pour 2026 dans l'UE. Au parc des expositions de Bilbao, Daqo présentera des solutions durables conformes aux réglementations les plus récentes, qui s'appuient sur des décennies d'expérience attestée en matière d'ingénierie et de réalisation de projets.

Meet Daqo at Enlit Europe 2025

Un engagement local, des compétences mondiales

Dans le cadre de sa stratégie de croissance mondiale, Daqo renforce son engagement à long terme sur le marché européen à travers une présence locale spécifique. Depuis son bureau de Francfort, une équipe régionale dédiée assure un accompagnement direct et réactif des partenaires et clients finaux, tout en garantissant des délais de fabrication compétitifs de seulement 4 à 6 semaines. La vaste expérience de l'entreprise sur les marchés mondiaux est consolidée par ses joint-ventures de longue date avec des leaders de l'industrie tels que Siemens et ABB, ce qui lui permet d'avoir une connaissance approfondie des normes européennes et des attentes des clients.

Forte de 60 ans d'expérience dans le secteur de l'électricité, la société Daqo soutient plus de 10 000 clients dans plus de 80 pays. S'appuyant sur 32 sites de production et un réseau d'approvisionnement international, l'entreprise met en œuvre une recherche et un développement robustes ainsi que des technologies de fabrication avancées pour soutenir l'électrification mondiale et la transition vers un avenir durable.

Des solutions de haute performance pour le marché européen

Le portefeuille de Daqo comprend des appareillages de commutation à moyenne et à basse tension, notamment sans SF₆ pour les appareillages à moyenne tension, des transformateurs, des gaines à barres, des alimentations en courant continu, des sous-stations préfabriquées et des solutions de gestion de l'énergie. Conçus conformément aux normes internationales, ces solutions sont destinées aux infrastructures critiques dans les domaines du stockage d'énergie, des énergies renouvelables, du transport ferroviaire, de l'électricité nucléaire, de la pétrochimie et des centres de données, en mettant l'accent sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du cycle de vie.

Principaux produits exposés

Le transformateur de puissance immergé à économie d'énergie S22 : pensé pour les réseaux de distribution et les projets de stockage photovoltaïque, il offre un rendement élevé avec des pertes et un bruit réduit, tout en conservant de bonnes performances en cas de surcharge. Certifié conforme aux normes CE, ASTA et UL, il intègre une technologie de bobine enroulée qui améliore la robustesse mécanique et la capacité de résistance aux courts-circuits pour assurer un fonctionnement fiable dans des conditions de réseau exigeantes.

Le transformateur de puissance sec moulé en résine époxy à haut rendement SCB18 se distingue par une conception sans entretien, une faible décharge partielle et une excellente tolérance à l'humidité, en faisant une solution sûre et idéale pour une installation directe. Certifié selon les normes CE et ASTA, il bénéficie d'un processus de découpe robotisée du noyau qui améliore la précision, réduit les pertes à vide d'environ 5 % et le niveau sonore d'environ 5 dB, contribuant ainsi à diminuer les coûts d'exploitation tout en optimisant les performances acoustiques.

La DQS Air, unité principale à anneau isolé au gaz écologique, combine compacité, modularité et durabilité. Son boîtier en acier inoxydable soudé avec précision garantit une étanchéité à l'air irréprochable et une protection renforcée contre la corrosion, assurant ainsi des performances fiables et durables. Certifiée KEMA pour une longévité éprouvée, l'unité est dotée d'un système de détection des fuites à l'hélium et de remplissage qui assure un taux de fuite annuel inférieur à 0,1 % et une durée de vie allant jusqu'à 40 ans. Elle est équipée d'un système avancé d'interrupteur à vide, de verrouillages de sécurité, et en option d'une surveillance intelligente de la température, de la densité du gaz et de la tension.

Daqo présentera en outre un logiciel permettant la conception efficace, la surveillance en temps réel et la gestion du cycle de vie des appareillages de commutation à basse tension et des sous-stations préfabriquées. Des démonstrations en direct illustreront la manière dont ces solutions intégrées contribuent à l'équilibrage et à la modernisation des réseaux électriques, tout en favorisant l'intégration des énergies renouvelables.

Les entreprises de services publics, distributeurs d'énergie et acteurs de l'ingénierie et de la construction sont conviés à rencontrer nos équipes sur le stand 5.C10, afin de bénéficier d'un accompagnement technique personnalisé et d'étudier des modèles de coopération adaptés à leurs projets.

Forte d'une équipe européenne spécialisée et s'appuyant sur des technologies certifiées à l'échelle internationale, Daqo se positionne comme un partenaire de confiance sur le long terme pour accompagner le développement de l'infrastructure énergétique européenne. Nous nous engageons à fournir bien plus que des produits : des solutions intégrées, un soutien local réactif et une expertise technique visant à bâtir un réseau plus intelligent, plus résilient et à accélérer la transition énergétique dans la lutte contre le changement climatique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814113/Enlit_Europe_2025_Invitation.jpg