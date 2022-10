Dar Al Arkan Global lança vendas do endereço residencial mais premium do Catar, Les Vagues por Elie Saab, com vista para o mar e para a marina

DOHA, Catar, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Dar Al Arkan Global, empresa imobiliária líder na Arábia Saudita, lançou oficialmente as vendas das residências Les Vagues pela ELIE SAAB em Qetaifan Island North, Qatar, em colaboração com a Qetaifan Projects, uma empresa líder de desenvolvimento imobiliário do Catar.

Les Vagues, da ELIE SAAB, avaliada em 1 bilhão de habitantes do Qatar Riyal, estabelece novos padrões de luxo em Doha com um design arquitetônico que aumenta o apelo da vida à beira-mar. Este projeto residencial premium no Catar inclui apartamentos de um, dois e três quartos com terraços que oferecem vistas ininterruptas do mar, da marina e do horizonte de Doha.

HE Sheikh Nasser Bin Abdulrahman Al-Thani, Diretor Geral e presidente da Qetaifan Projets, disse: "A parceria com a Dar Al Arkan Global exemplifica nossos esforços conjuntos para tornar Qetaifan Island North um destino preferido para um público global, com suas ofertas exclusivas residenciais, de entretenimento, de varejo e recreativas. Com o lançamento das vendas das residências Les Vagues, como um dos projetos residenciais mais premium da ilha, antecipamos uma forte resposta positiva da comunidade local e dos investidores internacionais, solidificando ainda mais a posição do Qatar como um investimento global."

Ziad El Chaar, CEO, Dar Al Arkan Global, disse: "Estamos marcando nossa entrada no Catar com o desenvolvimento residencial mais excepcional de Doha. O lançamento de vendas da Les Vagues chega em um momento oportuno, à medida que o país emerge como um dos destinos de investimento mais procurados da região, com muitas tendências positivas e atraentes moldando esse mercado em expansão".

Durante o evento, Elie Saab disse: "Estamos entusiasmados por trabalhar com a Dar Al Arkan Global em um novo endereço de estilo de vida. Les Vagues é o nosso primeiro projeto no Catar, e foi meticulosamente projetado para complementar a vida de luxo na ilha de Qetaifan Island North. Estamos confiantes de que este novo projeto atrairá nossa clientela exigente de todo o mundo que busca espaços à beira-mar personalizados com vistas magníficas".

Cobrindo 1,3 milhão de quilômetros quadrados, o Qetaifan Island North foi especialmente projetado para ser o futuro destino icônico de entretenimento e luxo do Catar. Inspirado pela rica cultura e natureza da região, a ilha distinta contará com um parque aquático emocionante, um hotel de luxo, acomodações incomparáveis, opções de varejo excepcionais e instalações de classe mundial que o tornam uma comunidade vibrante e atraente.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1925034/Les_Vagues_by_Elie_Saab.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1925036/Les_Vagues_by_Elie_Saab.jpg

FONTE Dar Al Arkan Global

