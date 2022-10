Dar Al Arkan Global met en vente l'adresse résidentielle la plus haut de gamme du Qatar, Les Vagues par Elie Saab, avec vue sur la mer et la marina

DOHA, Qatar, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Dar Al Arkan Global, la principale société immobilière d'Arabie saoudite, a officiellement mis en vente les résidences Les Vagues par ELIE SAAB à Qetaifan Island North, au Qatar, en collaboration avec Qetaifan Projects, une société de développement immobilier qatarie de premier plan.

Dar Al Arkan Global launches sales of the most premium residential address in Qatar, Les Vagues by Elie Saab Dar Al Arkan Global launches sales of the most premium residential address in Qatar, Les Vagues by Elie Saab

Le projet Les Vagues par ELIE SAAB, évalué à 1 milliard de riyal qatari, fixe de nouvelles références en matière de vie de luxe à Doha grâce à une conception architecturale qui met en valeur le charme de la vie en bord de mer. Ce projet résidentiel haut de gamme au Qatar comprend des appartements d'une, deux et trois chambres avec des terrasses offrant des vues imprenables sur la mer, la marina et la ligne d'horizon de Doha.

Son Excellence le Cheikh Nasser Bin Abdulrahman Al-Thani, directeur général et président de Qetaifan Projects, a déclaré : « Le partenariat avec Dar Al Arkan Global illustre nos efforts concertés pour faire de Qetaifan Island North une destination privilégiée pour un public mondial, avec ses offres uniques en matière de résidences, de divertissements, de boutiques et de loisirs. Avec la mise en vente des résidences Les Vagues, qui constituent l'un des projets résidentiels les plus haut de gamme de l'île, nous nous attendons à une réponse extrêmement positive de la part de la communauté locale et des investisseurs internationaux, ce qui renforcera encore la position du Qatar comme lieu d'investissement mondial. »

Ziad El Chaar, PDG de Dar Al Arkan Global, a déclaré : « Nous célébrons notre implantation au Qatar avec le développement résidentiel le plus prestigieux de Doha. La mise en vente des résidences Les Vagues arrive à point nommé alors que le pays apparaît comme l'une des destinations d'investissement les plus recherchées de la région, avec de nombreuses tendances positives et attractives qui façonnent ce marché en pleine expansion. »

Au cours de l'événement, Elie Saab a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Dar Al Arkan Global sur une nouvelle adresse résidentielle. Les Vagues est notre premier projet au Qatar, et il a été méticuleusement conçu pour venir compléter la vie insulaire de luxe de Qetaifan Island North. Nous sommes persuadés que ce nouveau projet plaira à notre clientèle exigeante du monde entier qui recherche des espaces de vie sur mesure en bord de mer avec des vues magnifiques. »

Avec une superficie de 1,3 million de kilomètres carrés, Qetaifan Island North est spécialement conçue pour être la future destination phare de luxe et de divertissement du Qatar. Inspirée par la richesse culturelle et naturelle de la région, cette île singulière sera dotée d'un parc aquatique à sensations fortes, d'un hôtel luxueux, d'un hébergement sans égal, de boutiques exceptionnelles et d'installations de classe mondiale qui en feront une communauté dynamique et attrayante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925034/Les_Vagues_by_Elie_Saab.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925036/Les_Vagues_by_Elie_Saab.jpg

SOURCE Dar Al Arkan Global