DAR GLOBAL ENREGISTRE UN RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES DE 23 % ET S'ENGAGE SUR LA VOIE D'UNE CROISSANCE SANS PRÉCÉDENT

DUBAÏ, EAU, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, promoteur immobilier international de luxe, a publié aujourd'hui ses résultats financiers annuels audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, après avoir généré un chiffre d'affaires record de 360,6 millions USD et enregistré une hausse significative de son bénéfice brut à 146,4 millions USD, avec une marge saine de 41 %.

Le chiffre d'affaires de Dar Global a augmenté de 351 % en glissement annuel par rapport à 2022. Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 81,2 millions USD, contre une perte de 5,2 millions USD en 2022.

Dar Global showcases strong returns for FY 2023

La stratégie de croissance ambitieuse de la société sur de nouveaux marchés, suite à sa cotation à la Bourse de Londres, a vu la valeur intérieure brute de son portefeuille passer à 5,9 milliards d'USD pour 12 projets en cours.

Les résultats de la société pour 2023 font état d'une augmentation des ventes contractuelles à 1 498 unités, soit une valeur totale des ventes d'environ 1 025 millions d'USD, tout en maintenant une forte dynamique de la demande des clients pour les nouveaux projets et les projets existants. Parallèlement, Dar Global a également vu sa valeur d'actif net augmenter à 465,4 millions USD, contre 281,4 millions USD au 31 décembre 2022.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a déclaré : « Dar Global a connu une année exceptionnelle suite à notre introduction à la Bourse de Londres en février 2023. Nous avons enregistré une forte croissance de notre chiffre d'affaires et une augmentation significative des bénéfices et nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie ambitieuse.

Nous avons créé une offre unique axée sur le développement de résidences secondaires de luxe dans certains des endroits les plus prisés au monde pour des citoyens du monde aisés et mobiles à l'international. Cette stratégie nous distingue des autres promoteurs et bénéficie d'une demande élevée et soutenue de la part d'une clientèle beaucoup moins exposée au cycle économique.

Pour ce qui est de l'avenir, notre pipeline de développements et notre forte position en capital signifient que Dar Global est bien placé pour entrer de manière sélective sur de nouveaux marchés où nous percevons des opportunités convaincantes, comme en Arabie Saoudite. Nous sommes ainsi en mesure d'atteindre nos objectifs stratégiques dans les années à venir avec une confiance renouvelée. »

Dar Global aborde l'année 2024 avec un bilan solide, affichant une position de trésorerie de 238,5 millions USD, dont 80,2 millions USD de trésorerie disponible et 158,3 millions USD de soldes de trésorerie restreints, et une liquidité totale de 216,3 millions USD (y compris les facilités de crédit non utilisées).