Darktrace signale une augmentation de 30 % des attaques de ransomware visant des organisations pendant les fêtes de fin d'année

CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Darktrace, un leader mondial de l'IA en matière de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que ses chercheurs en sécurité ont découvert une augmentation de 30 % du nombre moyen de tentatives d'attaques par ransomware à l'échelle mondiale pendant la période des fêtes, et ce pour chaque année consécutive de 2018 à 2020, par rapport à la moyenne mensuelle.

Les chercheurs ont également observé une augmentation moyenne de 70 % des tentatives d'attaques par ransomware en novembre et décembre par rapport à janvier et février. Après un nombre record d'attaques par ransomware cette année, la société s'attend à ce que le pic soit plus élevé pendant la période des fêtes de 2021.

Pendant la période des fêtes de fin d'année 2021, l'IA de Darktrace a détecté et arrêté de manière autonome une attaque de ransomware en cours, à un stade précoce, contre une ville américaine, avant que l'exfiltration ou le cryptage des données ne puisse avoir lieu. L'équipe de sécurité de la ville a eu la clairvoyance de déployer une solution d'IA pour lutter contre les attaques de ransomware en plusieurs étapes, ce qui lui a permis d'arrêter les attaquants au stade le plus précoce.

Les ransomwares sont souvent considérés à tort comme un problème de chiffrement. Cette idée fausse masque et sape la détermination et la créativité des attaquants qui, dans un premier temps, s'introduisent dans l'environnement numérique d'une entreprise et s'y déplacent pour découvrir, puis voler et crypter des données. L'intrusion se fait souvent par le biais du courrier électronique, mais elle évolue rapidement pour cibler les serveurs où se trouvent les données. C'est pourquoi une combinaison de sécurité du courrier électronique et du réseau est cruciale pour stopper ces attaques.

Alimentée par l'IA auto-apprenante, la technologie Darktrace développe une compréhension des opérations commerciales normales de chaque organisation. Elle interrompt de manière autonome les attaques en cours à tous les stades, de l'entrée initiale par des courriels de harcèlement sophistiqués à la forçage brutal du protocole de bureau à distance (RDP), en passant par la prise de contrôle et le mouvement latéral, le tout sans interruption des activités.

« Sur la base de ce que nous avons vu les années précédentes, les vacances sont des périodes cibles constantes pour les cyber-attaquants. Il est intéressant de noter que la plus forte augmentation des tentatives d'attaques par ransomware se produit entre Noël et le Nouvel An, lorsque les attaquants savent qu'il y aura moins de regards sur les écrans pour se défendre contre les menaces », a commenté Justin Fier, directeur du service de cyberintelligence et d'analyse de Darktrace. « Les chefs d'entreprise doivent savoir qu'il existe une technologie disponible capable d'identifier et de répondre aux premiers signes d'alerte d'un ransomware avant que les attaquants ne puissent prendre en otage les systèmes critiques, même lorsque les équipes de sécurité humaines sont absentes. »

