Darktrace signe un contrat de plusieurs millions de dollars avec un leader mondial de la technologie et de l'électronique automobile

CAMBRIDGE, Angleterre, 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Darktrace, un leader mondial de l'IA en matière de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que l'une des plus grandes entreprises européennes de technologie et d'électronique automobile a choisi la technologie Cyber AI de Darktrace.

À la suite d'une évaluation concurrentielle des solutions sur le marché de la cybersécurité, l'entreprise a décidé d'adopter les produits de détection, d'investigation et de réponse de Darktrace, notamment son produit de « réponse autonome » Darktrace Antigena, et sa technologie Industrial Immune System, qui couvre les environnements de technologie opérationnelle. La technologie IA, qui contribuera à protéger plus de 50 000 appareils contre toute une série de menaces numériques, sera déployée dans plusieurs pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

Les entreprises technologiques mondiales s'appuient de plus en plus sur la Cyber IA de Darktrace pour se défendre dans cette nouvelle ère de cybermenaces omniprésentes et sophistiquées, étant donné sa capacité unique à identifier les nouvelles menaces et à les contenir de manière autonome, dans tout le domaine numérique. L'IA de Darktrace arrête les ransomwares en une seconde en moyenne, et arrête une attaque quelque part dans le monde toutes les minutes.

Plus tôt cette année, l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde a signé un contrat de plusieurs millions de dollars qui a permis d'étendre le déploiement de Darktrace AI aux systèmes de messagerie électronique de dizaines de milliers d'employés.

« Les secteurs de la technologie et de l'électronique sont aujourd'hui des cibles importantes pour les attaquants sophistiqués, que leur motivation soit le gain financier, le vol de propriété intellectuelle ou la perturbation opérationnelle », a déclaré Poppy Gustafsson OBE, PDG de Darktrace. « Je suis ravie d'accueillir de nouveaux leaders du marché au sein de la communauté de clients de Darktrace, alors que nous continuons à utiliser la puissance de la Cyber IA pour contrer les nouvelles cybermenaces agressives, dans l'ensemble de l'entreprise numérique, des technologies opérationnelles jusqu'à nos boîtes aux lettres électroniques. »

Darktrace AI arrête une menace quelque part chaque seconde.

Darktrace (DARK:L), leader mondial de l'IA en matière de cybersécurité, propose une technologie de classe mondiale qui protège près de 6 000 clients dans le monde entier contre les menaces avancées, notamment les ransomwares et les attaques de type cloud et SaaS. L'approche fondamentalement différente de Darktrace applique l'IA auto-apprenante pour permettre aux machines de comprendre l'entreprise afin de la défendre de manière autonome. Basé à Cambridge, au Royaume-Uni, le groupe compte 1 600 employés et plus de 30 bureaux dans le monde. Darktrace a été désigné par le magazine TIME comme l'une des « entreprises les plus influentes » pour 2021.

