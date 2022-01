DARKTRACE SIGNE UNE ENTENTE DE PLUSIEURS MILLIONS DE DOLLARS AVEC UNE COMPAGNIE AÉRIENNE INTERNATIONALE DE PREMIER ORDRE

CAMBRIDGE, Angleterre, 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Darktrace, leader mondial en matière d'intelligence artificielle (IA) et de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde a signé une entente de renouvellement majeure avec l'entreprise, qui continue d'appliquer l'IA en apprentissage automatique pour se protéger contre les cyberattaques.

La compagnie aérienne internationale, qui assure près d'un millier de vols chaque jour vers plus de 100 destinations, a déployé les solutions Enterprise Immune System et Antigena Network de Darktrace pour se protéger contre les auteurs de menaces sophistiquées, depuis le cloud jusqu'à son réseau informatique. La compagnie s'appuie sur l'IA de Darktrace pour prendre des mesures rapides contre les attaques en cours qui évoluent rapidement, sans perturber ses activités.

Le secteur de l'aviation a longtemps été ciblé par les cybercriminels en raison du volume élevé de données sensibles détenues par les compagnies aériennes, qu'il s'agisse de données concernant la liste des passagers, qui ont une valeur pour les organismes de renseignement mondiaux, ou de données relatives à des transactions de grande valeur qui peuvent être exploitées par les criminels. Compte tenu des perturbations sans précédent affectant les déplacements en raison de la pandémie, le risque de fraude et d'abus n'a jamais été aussi élevé. L'accélération de l'embarquement sans contact et la mise en œuvre d'autres services numériques présentent un autre niveau de risque, car les cybercriminels cherchent de nouveaux points d'entrée dans l'un des secteurs où la sécurité est la plus importante au monde.

« Darktrace est ravie de travailler avec cette grande compagnie aérienne pour s'assurer d'être protégée dans l'environnement de menace complexe d'aujourd'hui, a déclaré Poppy Gustafsson, membre de l'Ordre de l'Empire britannique et PDG de Darktrace. Alors que l'industrie de l'aviation fait face à de nouvelles menaces visant les technologies qui sont si essentielles à ses activités, le rôle de l'IA pour limiter ces attaques et se battre contre celles-ci n'a jamais été aussi important. »

À propos de Darktrace

Darktrace (DARK.L), leader mondial en matière d'IA et de cybersécurité, fournit une technologie de classe mondiale qui protège plus de 6 500 clients dans le monde entier contre les menaces avancées, notamment les ransomware et les attaques de cloud et de SaaS . L'approche fondamentalement différente de l'entreprise applique l'IA en apprentissage automatique pour permettre aux machines de comprendre l'entreprise afin de la défendre de manière autonome. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, l'entreprise compte plus de 1 700 employés et plus de 30 bureaux dans le monde. Darktrace a été désignée comme l'une des « entreprises les plus influentes » du magazine TIME pour 2021.

SOURCE Darktrace