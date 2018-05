Darling Ingredients Inc. annonce la clôture de l'offre privée de Darling Global Finance B.V. portant sur un montant de 515 millions € de billets de premier rang non garantis à échéance 2026, ainsi que l'expiration et les résultats de l'Offre publique d'achat

La Société a également annoncé aujourd'hui l'expiration et les résultats de l'offre publique d'achat au comptant annoncée précédemment (l'« Offre publique d'achat ») par DG Finance, et portant sur tous les billets de premier rang à 4,75 % à échéance 2022 (les « Billets 2022 ») en circulation de DG Finance, offre qui a expiré à 15 h, heure de Londres (10 h, heure de New York), le 2 mai 2018 (l'« Heure de l'expiration »). Au moment de l'expiration, un montant de 264 558 000 € de capital total des Billets 2022, soit environ 51,4 % du capital total des Billets 2022 en circulation, avait été dûment offert et n'avait pas été dûment retiré. Aucun Porteur (tel que défini dans l'Offre d'achat datée du 23 avril 2018 (l'« Offre d'achat ») de Billets 2022 n'a fait d'offres conformément aux procédures de livraison garantie décrites dans l'Offre d'achat. Les conditions générales complètes de l'Offre publique d'achat ont été énoncées dans l'Offre d'achat de DG Finance et dans l'avis de livraison garantie connexe (l'« Avis de livraison garantie »).

Les Porteurs de Billets 2022 qui ont dûment offert (et n'ont pas dûment retiré) leurs Billets 2022 dans le cadre de l'Offre publique d'achat au plus tard à l'Heure de l'expiration recevront la somme de 1 027,45 € en espèces par tranche de 1 000 € de capital de Billets 2022 dûment offerts et acceptés à des fins d'achat aux termes de l'Offre publique d'achat, plus les intérêts courus et impayés (« Intérêts courus ») à compter de la dernière date de paiement des intérêts sur les Billets 2022, mais à l'exclusion de la date de règlement, qui est fixée au 3 mai 2018 (la « Date de règlement »). DG Finance prévoit d'accepter l'achat de tous les Billets 2022 dûment offerts et non dûment retirés dans le cadre de l'Offre publique d'achat au plus tard à l'Heure de l'expiration et prévoit d'effectuer le paiement desdits Billets 2022 à la Date du règlement. Afin d'éviter le moindre doute, les intérêts courus cesseront de courir à la Date de règlement pour tous les Billets 2022 acceptés à des fins d'achat aux termes de l'Offre publique d'achat. DG Finance utilisera les produits nets issus de l'Offre des billets, ainsi que les emprunts aux termes de la facilité de crédit renouvelable de Darling, pour racheter les Billets 2022 dûment offerts et acceptés à des fins d'achat aux termes de l'Offre publique d'achat, y compris le paiement des intérêts courus et des frais et dépenses engagés à cet égard. DG Finance prévoit de racheter tous les Billets 2022 qui demeurent en circulation après la réalisation de l'Offre publique d'achat. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un avis de rachat ni une obligation d'émettre un avis de rachat. BNP Paribas a agi à titre de courtier-gérant de l'Offre publique d'achat. Lucid a agi à titre d'agent d'offre et d'information dans le cadre de l'Offre publique d'achat.

Pour obtenir de plus amples informations sur les conditions de l'Offre publique d'achat, veuillez contacter BNP Paribas au +44 207 595 8668. Vous pouvez adresser vos questions sur l'Offre publique d'achat à Lucid au +44 20 7704 0880 ou en envoyant un courriel à darling@lucid-is.com.

Le présent communiqué de presse n'a qu'une valeur informative et ne constitue pas une offre d'achat ou une demande d'offre de vente de titres. L'Offre publique d'achat est faite uniquement au moyen de l'Offre d'achat et de l'Avis de livraison garantie. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de titres ou d'autres instruments financiers qui peuvent être émis ou autrement engagés dans le cadre du financement par emprunt (tel que défini dans l'Offre d'achat).

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. est un développeur et producteur mondial d'ingrédients naturels durables qui proviennent de bio-nutriments comestibles et non comestibles. La Société crée une large gamme d'ingrédients et de solutions spécialisées et personnalisées à destination des clients des secteurs des produits pharmaceutiques, de l'alimentation, des aliments pour animaux de compagnie et pour le bétail, des secteurs industriels, des carburants, des bioénergies et des engrais. Menant ses activités depuis plus de 200 emplacements répartis sur cinq continents, la Société recueille et transforme tous les aspects des flux des produits dérivés animaux en ingrédients spécialisés largement utilisés, tels que la gélatine, les graisses alimentaires, les graisses alimentaires pour le bétail, les protéines et farines animales, le plasma, les ingrédients pour l'alimentation des animaux de compagnie, les engrais biologiques, la graisse jaune, les matières premières de carburant, les énergies vertes, ainsi que les boyaux naturels et les peaux naturelles. La Société récupère et convertit également les huiles recyclées (huiles de cuisson usagées et graisses animales) en ingrédients précieux pour les secteurs de l'alimentation du bétail et des carburants, ainsi que les résidus des boulangeries commerciales en ingrédients pour l'alimentation du bétail. Par ailleurs, la Société fournit des services environnementaux tels que la collecte et l'élimination de pièges à graisse aux établissements de services alimentaires, ainsi que des services d'élimination des déchets solides provenant des systèmes de traitement des eaux usées des usines industrielles de transformation des aliments.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué de presse contient des énoncés « prospectifs » concernant les activités et les perspectives commerciales de Darling Ingredients Inc., notamment sa coentreprise Diamond Green Diesel et les facteurs industriels qui l'affectent. Ces énoncés sont identifiés par des mots tels que « croit », « prévoit », « s'attend à », « estime », « envisage », « pourrait », « pourra », « devrait », « prévu », « potentiel », « continue », « dynamique », « hypothèse », ainsi que d'autres mots concernant des évènements susceptibles de survenir à l'avenir. Ces énoncés reflètent la vision actuelle de la Société concernant des évènements futurs et sont basés sur son évaluation de, et sont soumis à, divers risques et incertitudes indépendants de sa volonté, dont chacun pourrait occasionner une nette différence entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs sont, notamment, les limitations futures existantes et inconnues de la capacité des filiales directes et indirectes de la Société à mettre leur flux de trésorerie à la disposition de la Société pour le paiement des dettes de celle-ci ou à d'autres fins ; la demande mondiale pour les biocombustibles et les produits de base de céréales et de graines oléagineuses qui ont fait preuve d'instabilité et peuvent avoir une répercussion sur le coût des aliments pour le bétail, les porcs et la volaille, et affecter de ce fait les matières premières d'équarrissage et les prix de vente des produits de la Société ; les réductions des volumes de matières brutes dont dispose la Société en raison des faibles marges dans l'industrie de production de viande en réponse à l'augmentation des coûts de l'alimentation, la baisse de la demande des consommateurs ou d'autres facteurs, le volume réduit des établissements de restauration, ou pour toute autre raison ; la baisse de la demande pour les aliments pour animaux ; la baisse des prix des produits finis, notamment la diminution des prix des produits finis à base de graisse et d'huiles de cuisson usagées ; les changements des politiques gouvernementales mondiales relatives aux carburants renouvelables et les émissions de gaz de serre qui ont une incidence négative sur des programmes tels que les Normes sur les carburants renouvelables, les normes sur les carburants à faible teneur en carbone et les crédits fiscaux pour les biocarburants tant aux États-Unis qu'à l'étranger ; le rappel potentiel de produits résultant des développements relatifs à la découverte d'adultérations non autorisées des aliments ou des additifs alimentaires ; l'apparition de la grippe H1N1 de 2009 (initialement connue sous le nom de « grippe porcine »), de souches hautement pathogènes d'avian influenza (collectivement connues sous le nom de « grippe aviaire »), d'encéphalopathie spongiforme bovine (ou « ESB »), de diarrhée épidémique porcine (« PED ») ou d'autres maladies d'origine animale aux États-Unis ou ailleurs ; les coûts et/ou réductions non prévus des volumes de matières premières liés à la conformité de la Société aux nouveaux règlements américains ou étrangers imprévus ou existants (y compris, sans s'y limiter, la Chine) affectant les industries dans lesquelles la Société exerce ses activités ou ses produits à valeur ajoutée (y compris les règlements nouveaux ou modifiés concernant les aliments pour animaux, la grippe aviaire, la PED ou l'ESB ou des règlements similaires ou non anticipés) ; les risques associés à l'usine de diesel renouvelable de Norco, en Louisiane, détenue et exploitée par une co-entreprise formée entre la Société et Valero Energy Corporation, y compris les perturbations et les problèmes potentiels non anticipés de l'exploitation liés au projet d'expansion annoncé ; les difficultés ou une perturbation significative de nos systèmes informatiques ou l'échec de l'implémentation de nouveaux systèmes et logiciels, y compris notre projet de planification des ressources d'entreprise en cours ; les risques liés à des réclamations de violation de propriété intellectuelle potentielles par des tiers ; les contributions accrues aux programmes d'avantages sociaux et de retraite de la Société, y compris les programmes de retraite à prestations déterminées interentreprises et ceux parrainés par l'employeur requis par la législation, la règlementation ou autre loi américaine ou étrangère applicable ou résultant d'un évènement de retrait massif aux États-Unis ; les radiations de créances douteuses ; la perte des permis et enregistrements nécessaires ou l'incapacité à les obtenir ; les conflits continus ou aggravés au Moyen-Orient, en Corée du Nord en Ukraine ou ailleurs ; l'incertitude concernant la sortie probable de l'Union européenne par le Royaume-Uni ; et/ou des marchés d'exportation ou d'importation défavorables. Ces facteurs, auxquels s'ajoutent l'instabilité des prix du gaz naturel et du diesel, les conditions climatiques, les fluctuations des échanges de devises, la performance générale des économies des États-Unis et du reste du monde, les perturbations sur les marchés mondiaux de la finance, du crédit, des produits de base et des valeurs mobilières, et toute diminution de la confiance et des dépenses discrétionnaires des consommateurs, y compris l'incapacité des consommateurs et des entreprises à obtenir des crédits en raison du manque de liquidités sur les marchés financiers, entre autres, pourraient avoir une incidence négative sur les résultats d'exploitation de la Société. En particulier, la rentabilité future pourrait être affectée par la capacité de la Société à développer ses activités, qui font face à la concurrence d'entreprises susceptibles d'avoir des ressources nettement supérieures à celles de la Société. Les autres risques et incertitudes concernant la Société, ses affaires et les industries dans lesquelles elle exerce ses activités sont discutés de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société n'est nullement dans l'obligation (et rejette expressément une telle obligation) de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prospectifs à la lumière de changements de circonstances, de nouveaux évènements ou pour toute autre raison.

SOURCE Darling Ingredients Inc.

