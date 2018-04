Darling Ingredients Inc. annonce la fixation du prix du placement privé de 515 millions d'euros de billets de premier rang non garantis arrivant à échéance en 2026 par Darling Global Finance B.V.

Le produit brut du placement, ainsi que les emprunts aux termes de la facilité de crédit renouvelable de la société, devraient être utilisés pour refinancer la totalité des billets de premier rang de l'émetteur à 4,75 % échéant en 2022 au moyen d'une offre publique d'achat au comptant pour ces billets et, si et dans la mesure nécessaire, pour rembourser ces billets et payer les primes applicables pour le refinancement, pour payer la commission des acheteurs initiaux des billets et pour payer les autres frais et dépenses liés au placement.

Les billets seront placés aux États-Unis aux personnes dont il est raisonnable de croire qu'elles sont des acheteurs institutionnels admissibles par application de la Rule 144A en vertu de la loi Securities Act de 1933, telle qu'amendée (la « loi Securities Act »), et en dehors des États-Unis aux personnes non américaines par application de la Regulation S en vertu de la loi Securities Act. Les billets ne seront pas enregistrés en vertu de la loi Securities Act ou d'une quelconque autre loi sur les valeurs mobilières et, sauf s'il sont enregistrés, ne pourront être placés ou vendus aux États-Unis sauf aux termes d'une exemption applicable des exigences d'enregistrement de la loi Securities Act et des lois fédérales sur les valeurs mobilières applicables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets ni une offre de vente, la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente des billets dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'admissibilité aux termes des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une autre juridiction.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. est un important développeur et producteur mondial d'ingrédients naturels durables provenant de bionutriments comestibles et non comestibles. L'entreprise propose une large gamme d'ingrédients et de solutions spécialisées destinés aux clients des secteurs industriels, des produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments pour le bétail, des carburants, des bioénergies et des engrais. Active sur plus de 200 sites sur les cinq continents, la société collecte et transforme tous les aspects des flux de sous-produits animaux en ingrédients spécialisés et utilisables, tels que la gélatine, les graisses alimentaires, les graisses alimentaires pour le bétail, les protéines et farines animales, le plasma, les ingrédients pour l'alimentation des animaux de compagnie, les engrais biologiques, la graisse jaune, les matières premières de carburant, les énergies vertes, ainsi que les peaux et revêtements naturels. La société récupère également les huiles recyclées (huiles de cuisson usagées et graisses animales) et les transforme en ingrédients précieux pour les aliments destinés au bétail et pour les combustibles. Elle collecte par ailleurs les résidus des boulangeries pour en faire des ingrédients pour l'alimentation du bétail. La société fournit également des services environnementaux, comme des pièges à graisse et des services d'élimination des déchets, aux établissements de services de restauration, et des services d'élimination des déchets pour les déchets solides provenant des systèmes de traitement des eaux usées des usines de transformation des produits alimentaires.

Avertissements relatifs aux énoncés prospectifs :

Le présent communiqué de presse contient des énoncés « prospectifs » concernant les activités et les perspectives commerciales de Darling Ingredients Inc., y compris sa coentreprise Diamond Green Diesel et les facteurs industriels qui l'affectent. Ces énoncés sont identifiés par des mots tels que « croire », « anticiper », « s'attendre à ce que », « estimer », « envisager », « pourrait », « pourra », « devrait », « prévu », « potentiel », « continuer », « dynamique », « hypothèse », l'emploi du futur et du conditionnel, ainsi que d'autres mots concernant des évènements qui pourront survenir à l'avenir. Ces énoncés reflètent la vision actuelle de la société concernant des évènements futurs et s'appuient sur l'évaluation de divers risques et incertitudes indépendants de sa volonté auxquels elle est soumise, dont chacun pourrait faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs sont, notamment, les limitations futures existantes et inconnues de la capacité des filiales directes et indirectes de la société à mettre leur liquidité à la disposition de la société pour le paiement des dettes de la société ou à d'autres fins ; la demande mondiale de biocombustibles et de produits de base de céréales et de graines oléagineuses qui ont fait preuve de volatilité et peuvent exercer un impact sur le coût des aliments pour le bétail, les porcs et la volaille, et donc affecter les matières premières d'équarrissage et les prix de vente des produits de la société ; les réductions des volumes de matières premières dont dispose la société en raison des faibles marges dans l'industrie de production de viande en réponse à l'augmentation des coûts de l'alimentation, la baisse de la demande des consommateurs ou d'autres facteurs, le volume réduit des établissements de restauration, ou pour toute autre raison ; la baisse de la demande pour les aliments pour animaux ; la baisse des prix des produits finis, y compris le déclin des prix des produits finis à base de graisse et d'huiles de cuisson usagées ; les changements au niveau des politiques gouvernementales mondiales concernant les carburants de remplacement et les émissions de gaz de serre qui ont une incidence négative sur des programmes tels que les Normes sur les carburants renouvelables, les normes sur les carburants à faible teneur en carbone et les crédits fiscaux pour les biocarburants tant aux États-Unis qu'à l'étranger ; le rappel potentiel de produits résultant des développements relatifs à la découverte d'adultérations non autorisées des aliments ou des additifs alimentaires ; la survenue de grippe H1N1 2009 (initialement appelée « grippe porcine »), de souches hautement pathogènes d'influenza aviaire (collectivement appelées « grippe aviaire »), d'encéphalopathie spongiforme bovine (ou « ESB »), de diarrhée épidémique porcine (« DEP ») ou d'autres maladies d'origine animale aux États-Unis ou ailleurs ; les coûts et/ou réductions non anticipés des volumes de matières premières liés à la conformité de la société aux nouveaux règlements américains ou étrangers (y compris, sans toutefois s'y limiter, la Chine) imprévus ou existants affectant les industries dans lesquelles la société exerce ses activités ou ses produits à valeur ajoutée (y compris les règlements nouveaux ou modifiés concernant les aliments pour animaux, la grippe aviaire, DEP ou ESB ou des règlements similaires ou non anticipés) ; les risques associés à l'usine de diesel renouvelable de Norco (Louisiane), détenue et exploitée par une coentreprise entre la société et Valero Energy Corporation, y compris les perturbations et les problèmes potentiels non anticipés de l'exploitation liés au projet d'expansion annoncé ; les difficultés ou une perturbation significative de nos systèmes informatiques ou l'échec de l'implémentation de nouveaux systèmes et logiciels, y compris notre projet de planification des ressources d'entreprise en cours ; les risques liés à des réclamations de violation de propriété intellectuelle potentielles par des tiers ; les contributions accrues aux programmes d'avantages sociaux et de retraite de la société, y compris les programmes de retraite à prestations déterminées interentreprises et ceux parrainés par l'employeur requis par la législation, la règlementation ou autre loi américaine ou étrangère applicable ou résultant d'un évènement de retrait massif aux États-Unis ; les sorties de bilan de créances douteuses ; la perte des autorisations et enregistrements nécessaires ou l'incapacité à les obtenir ; les conflits continus ou aggravés au Moyen-Orient, en Corée du Nord en Ukraine ou ailleurs ; l'incertitude concernant la sortie probable du Royaume-Uni de l'Union européenne ; et/ou des marchés d'exportation ou d'importation défavorables. Ces facteurs, auxquels s'ajoutent la volatilité des prix du gaz naturel et du diesel, les conditions climatiques, les fluctuations des devises, la performance générale des économies des États-Unis et du reste du monde, les perturbations sur les marchés mondiaux de la finance, du crédit, des produits de base et des valeurs mobilières, et tout déclin de la confiance et des dépenses discrétionnaires des consommateurs, y compris l'incapacité des consommateurs et des entreprises à obtenir des crédits en raison du manque de liquidité sur les marchés financiers, entre autres, pourraient avoir une incidence négative sur les résultats d'exploitation de la société. Entre autres, la rentabilité future pourrait être affectée par la capacité de la société à développer son entreprise, qui fait face à la concurrence d'entreprises susceptibles d'avoir des ressources significativement supérieures à celles de la société. Les autres risques et incertitudes concernant Darling Ingredients Inc., ses affaires et les industries dans lesquelles elle exerce ses activités sont discutés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. La société n'est nullement dans l'obligation (et rejette expressément une telle obligation) de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prospectifs en réponse à de nouvelles informations, des évènements futurs ou pour toute autre raison.

Pour en savoir plus, contactez :

Melissa A. Gaither, vice-présidente, relations avec les investisseurs et communications mondiales

Adresse électronique : mgaither@darlingii.com

251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038

Téléphone : 972‑717‑0300

