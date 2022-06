Darling Ingredients Inc. Julkistaa 500 miljoonan dollarin suuruisen vakuudettomien seniorivelkakirjojen yksityisen tarjouksen

IRVING, Texas, 1. kesäkuuta 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ("Darling" tai "yhtiö") ilmoitti tänään Darlingin lanseeraavan kokonaispääomaltaan 500 miljoonan dollarin vakuudettomien seniorivelkakirjojen tarjouksen ("velkakirjat"). Tarjous on markkinaehtojen ja muiden ehtojen alainen.

Velkakirjojen takaajia ovat aluksi kaikki Darlingin rajoitetut tytäryhtiöt ulkomaisia tytäryhtiöitä lukuunottamatta, jotka ovat lainanottajia tai jotka takaavat Darlingin etuoikeutetut vakuudelliset luottojärjestelyt Darlingin 6. tammikuuta 2014 päivätyn toisen muutetun ja oikaistun luottosopimuksen ("luottosopimus") mukaisesti. Velkakirjojen takaajat ovat samat kuin Darlingin olemassa olevien dollarimääräisten velkakirjojen takaajat. Velkakirjojen bruttotuotot on tarkoitus käyttää i) yleisiin yritystarkoituksiin, mukaan lukien yritysostot, velkojen takaisinmaksu ja pääomamenot, ja ii) velkakirjojen tarjoamisesta aiheutuvien kustannusten, palkkioiden, maksujen ja kulujen maksamiseen (mukaan lukien alkuperäisten ostajien alennus). Darling voi väliaikaisesti käyttää tuloja uusiutuvan velkaantumisen vähentämiseksi tai sijoittaa käteisvaroihin, Yhdysvaltojen valtion arvopapereihin ja muihin korkealaatuisiin velkasijoituksiin tilanteen mukaan.

Velkakirjoja ja niihin liittyviä takuita tarjotaan Yhdysvalloissa henkilöille, joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan "päteviä institutionaalisia ostajia" vedoten vuoden 1933 arvopaperilain ("Securities Act"), sellaisena kuin se on muutettuna, 144A sääntöön, ja Yhdysvaltojen ulkopuolella muille kuin yhdysvaltalaisille henkilöille arvopaperilain säännöksen S mukaisesti. Velkakirjoja ja niihin liittyviä takuita ei rekisteröidä arvopaperilain tai minkään osavaltion arvopaperilainsäädännön nojalla, ja ellei rekisteröintiä ole tehty, niitä ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi jos niihin sovelletaan sovellettavaa poikkeusta arvopaperilain ja sovellettavien osavaltion arvopaperilakien rekisteröintivaatimuksista.

Tämä lehdistötiedote ei ole myyntitarjous eikä arvopapereiden ja niihin liittyvien takuiden ostotarjouspyyntö, eikä arvopapereiden ja niihin liittyvien takuiden osto- tai myyntitarjousta pyydetä missään osavaltiossa tai millään lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, pyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen kyseisen valtion tai muun lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaista rekisteröintiä tai luokittelua.

Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin elintarvikejätteitä kestäviksi tuotteiksi muuttava pörssiyhtiö ja johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen johtajana tunnetulla yhtiöllä on 250 tehdasta 17 maassa. Se muuttaa lähes 15 % maailman lihateollisuuden jätevirroista lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi, kuten vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja aterioiksi sekä lemmikkieläinten ruoka-aineksiksi. Lisätietoja on osoitteessa darlingii.com. Seuraa meitä LinkedInissä.

Tulevaisuuteen suuntautuvista tiedoista varoittavat lausunnot

Tämän lehdistötiedotteen "tulevaisuuteen suuntautuviin" lausuntoihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset eroavat olennaisesti lausunnoissa esitetyistä tai niihin liitetyistä tuloksista. Lausunnot, jotka eivät ole lausumia historiallisista tosiasioista, ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia" lausuntoja, ja ne on annettu Yhdysvaltain Private Securities Litigation Reform Act of 1995 -lain safe harbor -säännösten mukaisesti. Sellaiset sanat kuin "arvio", "projekti", "suunniteltu", "mietitty", "potentiaalinen", "mahdollinen", "ehdotettu", "aikoa", "uskoa", "odottaa", "saattaa", "tulee", tulisi", "pitäisi", "voisi" ja vastaavat ilmaisut pyrkivät osoittamaan, että kyse on "tulevaisuuteen suuntautuvista" lausumista. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön nykyisiin odotuksiin ja oletuksiin, jotka kohdistuvat sen liiketoimintaan, talouteen ja muihin tuleviin olosuhteisiin. Yhtiö varoittaa lukijoita siitä, että kaikki sen antamat "tulevaisuuteen suuntautuvat" lausunnot eivät takaa tulevaa suorituskykyä ja että todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti ennakoiduista tuloksista tai odotuksista, jotka on ilmaistu yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa useiden tekijöiden perusteella, niiden joukossa monia, joihin yritys ei voi vaikuttaa. Näitä tekijöitä ovat muun muassa olemassa olevat ja tuntemattomat tulevat rajoitukset, jotka koskevat yhtiön suorien ja epäsuorien tytäryhtiöiden kykyä asettaa kassavirtansa yhtiön käyttöön yhtiön velkaantuneisuuteen tai muihin tarkoituksiin liittyviä maksuja varten; biopolttoaineiden, viljan ja öljykasvien maailmanlaajuinen kysyntä, mikä on osoittanut volatiliteettia ja voi vaikuttaa nautakarjan, sikojen ja siipikarjan rehukustannuksiin ja vaikuttaa siten saatavilla olevaan käsiteltävään raaka-aineeseen ja yrityksen tuotteiden myyntihintoihin; yritykselle tarjolla olevien raaka-aineiden määrän väheneminen, mikä on seurausta korkeammista rehukustannuksista kärsivän lihantuotantoteollisuuden heikoista marginaaleista, kuluttajakysynnän vähenemisestä tai muista tekijöistä, vähentyneestä ruokapalvelulaitosten tuotannosta tai muusta; vähentynyt eläinrehun kysyntä; alhaisemmat lopputuotteiden hinnat, mukaan lukien rasvan ja käytetyn ruokaöljyn lopputuotteiden hintojen lasku; maailmanlaajuiset muutokset hallitusten käytäntöihin liittyen uusiutuviin polttoaineisiin ja kasvihuonekaasupäästöihin, jotka vaikuttavat haitallisesti sellaisiin ohjelmiin kuin Yhdysvaltain hallituksen uusiutuvan polttoaineen standardi, vähähiilisen polttoaineen standardit ja biopolttoaineiden verohyvitykset sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla; mahdollinen tuotteiden markkinoilta vetäminen, joka on seurausta kehityksestä, joka liittyy elintarvikkeiden tai elintarvikelisäaineiden luvattomien lisäysten havaitsemiseen; vuoden 2009 H1N1-influenssa (tunnettiin alunperin nimellä "sikainfluenssa"), erittäin patogeeniset lintuinfluenssakannat (joista käytetään yhteisesti nimitystä "lintuinfluenssa"), vaikea akuutti hengitystieoireyhtymä ("SARS"), naudan spongiforminen enkefalopatia ("BSE"), sikaripuliepidemia ("PED") tai muut eläinperäiset taudit Yhdysvalloissa tai muualla, kuten afrikkalaisen sikaruton (ASF) puhkeaminen Kiinassa ja muualla; pandemioiden tai epidemioiden esiintyminen tai tautien puhkeamiset, kuten nykyinen uusi koronavirus (COVID-19); ennakoimattomat kustannukset ja/tai raaka-ainemäärien pieneneminen, joka liittyy siihen, että yritys noudattaa olemassa olevia tai ennakoimattomia uusia yhdysvaltalaisia tai ulkomaisia (mukaan lukien, rajoituksetta, Kiina) säädöksiä (mukaan lukien uudet tai muunnellut eläinrehut, lintuinfluenssa, SARS, PED, BSE, ASF tai vastaava tai ennakoimaton sääntely), jotka vaikuttavat toimialoihin tai lisäarvotuotteisiimme; DGD-yhteisyritykseen liittyvät riskit, mukaan lukien mahdolliset ennakoimattomat toimintahäiriöt ja ilmoitettuun laajennushankkeeseen liittyvät ongelmat; kansainväliseen myyntiin ja toimintaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät, mukaan lukien tariffien, kiintiöiden, kaupan esteiden ja muiden kaupan suojatoimenpiteiden käyttöönotto ulkomailla; vaikeudet tai merkittävä häiriö yhtiön tietojärjestelmissä tai uusien järjestelmien ja ohjelmistojen onnistuneen käyttöönoton epäonnistuminen, riskit, jotka liittyvät mahdollisiin kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuusvaatimuksiin; kasvaneet maksut yhtiön eläke- ja etuusjärjestelyihin, mukaan lukien usean työnantajan ja työnantajan sponsoroimat edut ja eläkeohjelmat, jotka vaaditaan laissa, säädöksessä tai muissa soveltuvissa yhdysvaltalaisissa tai ulkomaalaisissa laeissa tai johtuvat Yhdysvaltain massavetäytymisestä; luottotappiot, tarvittavien lupien ja rekisteröintien menettäminen tai epääminen; Lähi-idän, Pohjois-Korean, Ukrainan tms. konfliktin jatkuminen tai kärjistyminen; Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista tapahtuneen eron aiheuttama epävarmuus ja/tai epäsuotuisat vienti- tai tuontimarkkinat. Nämä tekijät yhdistettynä mm. maakaasun ja dieselpolttoaineen epävakaisiin hintoihin, ilmasto-olosuhteisiin, valuuttakurssivaihteluun, Yhdysvaltojen ja maailman talouksien yleiseen suorituskykyyn, maailman talous-, luotto-, hyödyke- ja osakemarkkinoiden häiriöihin ja mahdolliseen kuluttajien luottamuksen heikkenemiseen ja harkinnanvaraisiin menoihin, mukaan lukien kuluttajien ja yritysten kyvyttömyys saada luottoa rahoitusmarkkinoiden likviditeetin puutteen vuoksi, voivat saada todelliset tulokset poikkeamaan olennaisesti tässä lehdistötiedotteessa esitetyistä tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista tai vaikuttaa negatiivisesti yrityksen toiminnan tuloksiin. Yhtiön kyky kasvattaa liiketoimintaansa voi vaikuttaa mm. tulevaan kannattavuuteen, sillä se joutuu kilpailemaan sellaisten yritysten kanssa, joilla voi olla huomattavasti suuremmat resurssit kuin yhtiöllä. Muut riskit ja epävarmuustekijät, jotka liittyvät yhtiöön, sen liiketoimintaan ja sen toimialoihin, mainitaan aika ajoin yhtiön arvopaperi- ja pörssikomissiolle tekemissä ilmoituksissa. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta (ja se nimenomaisesti kieltäytyy tällaisesta velvoitteesta) päivittää tulevaisuutta ennakoivia lausuntojaan olosuhteiden muuttumisen, uusien tapahtumien tai muun syyn vuoksi.

Lisätietoja:

Suann Guthrie, varatoimitusjohtaja, sijoittajasuhteet, kestävä kehitys ja globaali viestintä

[email protected]

(+1) 469-214-8202

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.