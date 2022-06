Darling Ingredients Inc. Kondigt de prijs aan van een onderhandse emissie van $ 750 miljoen ongedekte senior obligaties met vervaldatum 2030

IRVING, Texas, 1 juni 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ("Darling" of het "bedrijf") heeft vandaag de prijs aangekondigd van zijn onderhandse emissie van $ 750 miljoen totale hoofdsom van zijn 6,00% ongedekte senior obligaties met vervaldatum in 2030 (de "obligaties"). De omvang van het aanbod werd verhoogd ten opzichte van het eerder aangekondigde bedrag van $ 500 miljoen in totaal. De obligaties zullen door Darling worden uitgegeven. De initiële aanbiedingsprijs aan beleggers zal 100% van de hoofdsom bedragen. Het aanbod zal naar verwachting worden afgesloten op of rond 9 juni 2022, afhankelijk van de gebruikelijke afsluitvoorwaarden.

Darling is van plan de opbrengst van het aanbod van de obligaties te gebruiken (i) voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van acquisities, terugbetaling van schulden en kapitaaluitgaven; en (ii) om de kosten, commissies, vergoedingen en uitgaven te betalen in verband met het aanbod van de obligaties (met inbegrip van de korting voor de initiële kopers). Darling mag de opbrengsten tijdelijk aanwenden om de doorlopende kredietschuld te verminderen of investeren in kasequivalenten, Amerikaanse overheidseffecten en andere schuldbeleggingen van hoge kwaliteit in afwachting van de aanwending van de opbrengsten.

De obligaties en gerelateerde garanties zullen in de Verenigde Staten worden aangeboden aan personen die redelijkerwijs geacht worden 'gekwalificeerde institutionele kopers' te zijn, op basis van Rule 144A onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en buiten de Verenigde Staten aan niet-Amerikaanse personen op basis van Regulation S onder de Securities Act. De obligaties en bijbehorende garanties zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of enige effectenwetgeving van een staat en mogen, tenzij zo geregistreerd, niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij krachtens een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke effectenwetgeving van een staat.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de obligaties en bijbehorende garanties, noch zal er een aanbod tot verkoop, uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop van de obligaties en bijbehorende garanties worden gedaan in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of andere jurisdictie.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat voedselafval omzet in duurzame producten. Het bedrijf is een toonaangevende producent van duurzame energie. Darling Ingredients wordt gezien als een leider op het gebied van duurzaamheid, heeft 250 vestigingen in 17 landen en zet bijna 10% van 's werelds vleesafvalstromen om in waardevolle producten, zoals groene energie, duurzame diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten en maaltijden, en ingrediënten voor huisdierenvoeding. Kijk voor meer informatie op darlingii.com. Volg ons on LinkedIn.

Waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte' verklaringen die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of bedoeld in de verklaringen. Verklaringen die geen verklaringen over historische feiten zijn, zijn 'toekomstgerichte' verklaringen en worden gedaan overeenkomstig de safe harbor-bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Woorden als "anticipeert", "gelooft", "schat in", "verwacht", "prognoses", "is van plan", "plannen", "projecten", "kan", "zal", "zou", "kon", "kunnen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte verklaringen te identificeren. 'Op de toekomst gerichte' verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het bedrijf met betrekking tot zijn bedrijfsvoering, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Het bedrijf waarschuwt lezers dat dergelijke 'toekomstgerichte' verklaringen geen garantie zijn voor toekomstige prestaties en dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten of verwachtingen uitgedrukt in haar 'toekomstgerichte' verklaringen als gevolg van een verscheidenheid aan factoren, waaronder vele die buiten de controle van de Vennootschap liggen. Deze factoren omvatten, onder andere, bestaande en onbekende toekomstige beperkingen op het vermogen van de directe en indirecte dochterbedrijven van het bedrijf om hun cashflow ter beschikking te stellen van het bedrijf voor betalingen op de schulden van het bedrijf of andere doeleinden; de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen en graan- en oliezaadgrondstoffen, die volatiliteit vertoont en invloed kan hebben op de kosten van vee-, varkens- en pluimveevoeder, en dus op de beschikbare destructiegrondstoffen en de verkoopprijzen voor de producten van het bedrijf; verlagingen van de voor het bedrijf beschikbare grondstofvolumes als gevolg van zwakke marges in de vleesproductie-industrie als gevolg van hogere veevoerkosten, verminderde consumentenvraag of andere factoren, minder volume van de voedselverwerkende industrie of anderszins; verminderde vraag naar diervoeder; lagere prijzen voor eindproducten, waaronder een daling van de prijzen van eindproducten van vet en afgewerkte bak- en braadolie; veranderingen in het wereldwijde overheidsbeleid met betrekking tot hernieuwbare brandstoffen en broeikasgasemissies die een nadelige invloed hebben op programma's zoals de hernieuwbare brandstof standaard van de regering van de V.S., normen voor koolstofarme brandstoffen en belastingkredieten voor biobrandstoffen, zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland; mogelijke terugroeping van producten als gevolg van ontwikkelingen in verband met de ontdekking van ongeoorloofde vervalsingen van voedsel of voedseladditieven; het uitbreken van de 2009 H1N1-griep (aanvankelijk bekend als de "Mexicaanse griep"), hoogpathogene stammen van de vogelgriep (gezamenlijk bekend als de "vogelgriep"), ernstig acuut respiratoir syndroom ("SARS"), boviene spongiforme encefalopathie ("BSE"), varkensepidemische diarree ("PED") of andere ziekten van dierlijke oorsprong in de Verenigde Staten of elders, zoals de uitbraak van Afrikaanse varkenspest ("AVP") in China en elders; het optreden van pandemieën, epidemieën of ziekte-uitbraken, zoals de huidige uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19); onverwachte kosten en/of verminderingen van grondstofvolumes in verband met de naleving door het bedrijf van de bestaande of onvoorziene nieuwe V.S. of buitenlandse (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, China) regelgeving (met inbegrip van nieuwe of gewijzigde diervoeders, vogelgriep, SARS, PED, BSE, AVP of soortgelijke of onverwachte regelgeving) die van invloed is op de industrieën waarin wij actief zijn of op onze producten met toegevoegde waarde; risico's in verband met de DGD Joint Venture, met inbegrip van mogelijke onverwachte operationele verstoringen en kwesties in verband met het aangekondigde uitbreidingsproject; risico's en onzekerheden in verband met internationale verkopen en activiteiten, met inbegrip van het opleggen van tarieven, quota, handelsbelemmeringen en andere handelsbeschermingen opgelegd door het buitenland; moeilijkheden of een belangrijke onderbreking in de informatiesystemen van het bedrijf of het niet succesvol implementeren van nieuwe systemen en software, risico's in verband met mogelijke claims van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; verhoogde bijdragen aan de pensioen- en uitkeringsregelingen van het bedrijf, met inbegrip van door meerdere werkgevers gesponsorde pensioenregelingen met vaste uitkeringen zoals vereist door wetgeving, regelgeving of andere toepasselijke Amerikaanse of buitenlandse wetgeving of als gevolg van een massale terugtrekking uit de VS; afschrijvingen op dubieuze debiteuren; verlies van of het uitblijven van de nodige vergunningen en registraties; aanhoudende of geëscaleerde conflicten in het Midden-Oosten, Noord-Korea, Oekraïne of elders; onzekerheid over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie; en/of ongunstige export- of importmarkten. Deze factoren, in combinatie met onder meer volatiele prijzen voor aardgas en dieselbrandstof, klimatologische omstandigheden, wisselkoersschommelingen, de algemene prestaties van de Verenigde Staten en de wereldeconomieën, verstoringen op de financiële, krediet-, grondstoffen- en aandelenmarkten wereldwijd, en een daling van het consumentenvertrouwen en van de discretionaire uitgaven, met inbegrip van het onvermogen van consumenten en bedrijven om krediet te verkrijgen wegens een gebrek aan liquiditeit op de financiële markten, kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de 'toekomstgerichte' verklaringen in dit persbericht of een negatieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten van het bedrijf. De toekomstige winstgevendheid kan onder meer worden beïnvloed door het vermogen van het bedrijf om haar activiteiten uit te breiden, die concurrentie ondervinden van bedrijven die over aanzienlijk meer middelen beschikken dan het bedrijf. Andere risico's en onzekerheden met betrekking tot het bedrijf, zijn activiteiten en de sectoren waarin het actief is, worden van tijd tot tijd vermeld in de documenten die het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission indient. Het bedrijf is niet verplicht (en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af) om zijn 'toekomstgerichte' verklaringen bij te werken ten gevolge van gewijzigde omstandigheden, nieuwe gebeurtenissen of anderszins.

Neem voor meer informatie contact op met:

Suann Guthrie, Vice-voorzitter, Investeerdersrelaties, Duurzaamheid en Globale Communicatie

[email protected]

(1) 469-214-8202

