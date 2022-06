Darling Ingredients Inc. offentliggør prissætningen af privat udbud på 750 mio. USD i usikrede seniorobligationer med forfald i 2030.

IRVING, Texas, 2. juni 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ("Darling" eller "virksomheden") offentliggjorde i dag prissætningen på deres private udbud på 750 mio. USD af deres samlede hovedstol på 6,00 % usikrede seniorobligationer med forfald i 2030 ("obligationerne"). Størrelsen af udbuddet blev øget fra en samlet hovedstol på 500 mio. USD, som tidligere offentliggjort. Obligationerne bliver udstedt af Darling. Den første udbudspris til investorer vil være på 100 % af hovedstolen. Udbuddet forventes lukket den 9. juni 2022 eller omkring den 9. juni, forudsat at de sædvanlige lukningsbetingelser er opfyldt.

Darling har til hensigt at bruge provenuet fra de udbudte obligationer (i) til generelle virksomhedsformål, herunder opkøb, tilbagebetaling af gæld og kapitaludgifter, og (ii) til at betale de omkostninger, provisioner, gebyrer og udgifter, der er afholdt i forbindelse med udbuddet af obligationerne (herunder den oprindelige køberrabat). Darling kan midlertidigt anvende provenuet for at reducere revolverende gældsætning eller investere i kontantækvivalenter, amerikanske statsobligationer og andre gældsinvesteringer af høj kvalitet, indtil provenuet anvendes.

Obligationerne og de dermed forbundne garantier vil blive udbudt i USA til personer, der med rimelighed menes at være "kvalificerede institutionelle købere" i henhold til regel 144A i henhold til Securities Act af 1933, med senere ændringer ("Securities Act"), og uden for USA til ikke-amerikanske personer på grundlag af forordning S i henhold til Securities Act. Obligationerne og de dermed forbundne garantier vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act eller nogen statslig værdipapirlovgivning og må, medmindre de er registreret, ikke udbydes eller sælges i USA, undtagen i henhold til en gældende undtagelse fra registreringskravene i Securities Act og de gældende statslige værdipapirlove.

Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller opfordring til et tilbud om at købe obligationerne og relaterede garantier, ej heller vil der forekomme tilbud om salg, opfordring til at fremsætte et tilbud om køb eller salg af obligationerne og relaterede garantier i nogen stat eller jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg er ulovligt før registrering eller kvalificering i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan given stat eller anden jurisdiktion.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der omdanner fødevareaffald til bæredygtige produkter og er en førende producent af vedvarende energi. Virksomheden, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed, driver 250 fabrikker i 17 lande og omdanner næsten 15 % af verdens affald fra kødindustrien til værdiskabende produkter såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, animalske proteiner og måltider og ingredienser til foder til kæledyr. For yderligere oplysninger bedes du besøge darlingii.com. Følg os på LinkedIn.

Advarende udtalelser om fremtidsorienterede oplysninger

Denne pressemeddelelse indeholder fremtidsorienterede udsagn, der er genstand for risici og usikkerheder, der kan få de faktiske resultater til at afvige væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i udtalelsen. Udtalelser, der ikke er udtalelser om historiske fakta, er "fremtidsorienterede" udtalelser og fremsættes i henhold til "safe harbor"-bestemmelserne i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act fra 1995. Ord som "estimering", "projekt", "planlagt", "overveje", "potentiel", "mulig", "foreslået", "har til hensigt", "tror", "forudser", "forventer", "kan", "vil", "ville", "burde", "kunne" og lignende udtryk er beregnet til at identificere "fremtidsorienterede" udtalelser. "fremtidsorienterede" udtalelser er baseret på virksomhedens aktuelle forventninger og antagelser med hensyn til dens forretninger, økonomi og andre fremtidige forhold. Virksomheden advarer læserne om, at enhver sådan "fremtidsorienteret" udtalelse, den fremsætter, ikke er garantier for fremtidige resultater, og at de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de forventede resultater eller de forventninger, der er udtrykt i dens "fremtidsorienterede" udtalelser som følge af en række faktorer herunder mange, der er uden for virksomhedens kontrol. Disse faktorer omfatter blandt andet eksisterende og ukendte fremtidige begrænsninger for virksomhedens datterselskabers mulighed for direkte og indirekte at stille deres pengestrøm til rådighed for virksomheden til betaling af virksomhedens gæld eller til andre formål; globale krav til biobrændstoffer og korn- og oliefrøprodukter, der har udvist volatilitet og kan påvirke udgifterne til foder til kvæg, svin og fjerkræ, påvirker således de disponible destruktionsmaterialer og salgspriserne for virksomhedens produkter; fald i mængden af disponible råvarer for virksomheden på grund af lave margener i kødproduktionsbranchen som følge af højere foderomkostninger, nedsat forbrugerefterspørgsel eller andre faktorer, reducerede mængder fra fødevarevirksomhederne eller på anden måde; reduceret efterspørgsel på dyrefoder; reducerede priser på færdigvarer herunder et fald i priserne på færdigvarer med fedt og brugt madolie; ændringer globalt i regeringspolitikker vedrørende vedvarende brændstoffer og drivhusgasemissioner, der negativt påvirker programmer som den amerikanske regerings standard for vedvarende brændstoffer, standarder for kulstoffattige brændstoffer og skattelettelser for biobrændstoffer både i USA og i udlandet; mulige tilbagekaldelser af produkter som følge af udviklingen i forbindelse med opdagelse af uautoriserede tilsætninger til fødevarer eller fødevaretilsætningsstoffer; forekomsten af H1N1-influenza i 2009 (oprindeligt kendt som "svineinfluenza"), højpatogene stammer af aviær influenza (samlet kendt som "fugleinfluenza"), alvorligt akut luftvejssyndrom ("SARS"), bovin spongiform encephalopati ("BSE"), svineepidemisk diarré ("PED") eller andre sygdomme, der er forbundet med animalsk oprindelse i USA eller andre steder, såsom udbruddet af afrikansk svinepest ("ASF") i Kina og andre steder; forekomsten af pandemier, epidemier eller sygdomsudbrud, såsom det nuværende nye udbrud af coronavirus (COVID-19); uforudsete omkostninger og/eller reduktioner i mængderne af råvarer i forbindelse med virksomhedens overholdelse af de eksisterende eller uforudsete nye amerikanske eller udenlandske (herunder, uden begrænsninger, Kina) forordninger (herunder nyt eller modificeret dyrefoder, fugleinfluenza, SARS, PET, BSE, ASF eller lignende eller uventede regler), der påvirker de brancher, hvor vi driver virksomhed, eller vores produkter med værditilvækst; risici i forbindelse med DGD Joint Venture, herunder eventuelle uventede driftsforstyrrelser og problemer i forbindelse med det offentliggjorte udvidelsesprojekt; risici og usikkerheder i forbindelse med internationale salg og transaktioner, herunder indførelse af tariffer, kvoter, handelshindringer og andre handelsbeskyttelsesforanstaltninger, der pålægges af tredjelande; vanskeligheder med eller væsentlige forstyrrelser i virksomhedens informationssystemer eller manglende gennemførelse af nye systemer og software, risici i forbindelse med eventuelle tredjemands krav om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; øgede bidrag til virksomhedens pensions- og ydelsesordninger, herunder pensionsordninger med flere arbejdsgivere og arbejdsgiverfinansierede ydelsesbaserede pensionsordninger, som krævet i henhold til lovgivning, regulativer eller anden gældende amerikansk eller udenlandsk lovgivning, eller som følge af en amerikansk massetilbagetrækning; nedskrivning af uerholdelige fordringer; tab af eller manglende opnåelse af nødvendige tilladelser og registreringer; fortsatte eller optrappede konflikter i Mellemøsten, Nordkorea, Ukraine eller andre steder; usikkerhed med hensyn til Storbritanniens udtræden af EU; og/eller ugunstige eksport- eller importmarkeder. Disse faktorer, kombineret med svingende priser på naturgas og dieselolie, klimaforhold, svingninger i valutakurserne, generelle resultater for USA og de globale økonomier, forstyrrelser i den internationale finansielle sektor, kredit, råvarer og aktiemarkeder, og ethvert fald i forbrugernes tillid og skønsmæssige udgifter, herunder forbrugernes og virksomhedernes manglende evne til at opnå kredit på grund af manglende likviditet på de finansielle markeder, kan blandt andet få de faktiske resultater til at variere væsentligt fra de "fremtidsorienterede" udtalelser i denne pressemeddelelse eller få en negativ indvirkning på virksomhedens driftsresultater. Blandt andet kan fremtidig rentabilitet blive påvirket af virksomhedens evne til at udvikle i sin forretning, der møder konkurrence fra andre virksomheder, der kan have betydeligt større ressourcer end virksomheden. For andre risici og usikkerheder med hensyn til selskabet, dets virksomhed og de brancher, det opererer inden for, henvises der fra tid til anden i selskabets indgivelser til værdipapir- og børskommissionen. Virksomheden er ikke forpligtet til (og fraskriver sig udtrykkeligt en sådan forpligtelse til) at opdatere sine "fremtidsorienterede" udtalelser, uanset om det skyldes ændrede omstændigheder, nye begivenheder eller på anden måde.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Suann Guthrie, vicepræsident, investorrelationer, bæredygtighed og global kommunikation

[email protected]

(1) 469-214-8202

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.