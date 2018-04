Darling Ingredients Inc. kondigt privéaanbod aan van een onderhandse lening (unsecured senior notes) door Darling Global Finance B.V. ter waarde van € 515 miljoen

De bruto-opbrengsten van het obligatie-aanbod, tezamen met leningen onder de doorlopende kredietfaciliteit van het bedrijf, zullen naar verwachting worden gebruikt voor het herfinancieren van alle 4,75% obligaties, verschuldigd in 2022, door middel van een aanbod tot contante inschrijving voor die obligaties, en, indien en voor zover nodig, aflossing van die obligaties; om toepasselijke premies te betalen voor de herfinanciering; om de commissie van de initiële kopers van de obligaties te betalen; en om de andere kosten en uitgaven te betalen die verband houden met het aanbod van de obligaties.

De obligaties zullen in de Verenigde Staten aangeboden worden aan personen waar van redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij gekwalificeerde institutionele kopers zijn, en vertrouwend op Regel 144A van de Securities Act of 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en buiten de Verenigde Staten aan niet-Amerikaanse personen, vertrouwend op Verordening S van de Securities Act. De obligaties worden niet geregistreerd onder de Securities Act of een ander effectenrecht van de staten en, tenzij zo geregistreerd, mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten behalve op grond van een toepasselijke vrijstelling van de registratie-eisen van de Securities Act en het toepasselijke effectenrecht van de verschillende staten.

Dit persbericht vormt geen verkoopaanbieding of een verzoek als aankoopbod om obligaties te kopen, evenmin zal er een aanbod tot verkoop zijn, een verzoek om een aanbod tot koop of verkoop van de obligaties, in een staat of rechtsgebied, in welke een dergelijke aanbieding, verzoek of verkoop onrechtmatige zou zijn voorafgaande aan registratie of kwalificatie volgens het effectenrecht van een dergelijke staat of rechtsgebied.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. is een mondiale ontwikkelaar en producent van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet eetbare bio-voedingsstoffen. Het bedrijf creëert een breed scala aan ingrediënten en specialiteitsproducten voor klanten in de farmaceutische industrie alsmede voor de voedsel-, huisdierenvoer-, voer-, technische, brandstof-, bio-energie- en meststoffenindustrieën. Met vestigingen op vijf continenten, verzamelt en transformeert het bedrijf alle aspecten van dierlijke bijproductstromen in bruikbare en speciale ingrediënten, zoals gelatine, eetbare vetten, vetten van voerkwaliteit, dierlijke eiwitten en maaltijden, plasma, ingrediënten voor diervoeding, organische meststoffen, geel vet, grondstof voor brandstof, groene energie, natuurlijke darmen en huiden. Het bedrijf verzamelt en converteert ook gerecycleerde oliën (gebruikte frituurolie en dierlijke vetten) in waardevolle voedings- en brandstofingrediënten en verzamelt het restproducten uit bakkerijen en verwerkt het naar ingrediënten voor diervoeding. Daarnaast levert het bedrijf milieudiensten, zoals inzamelings- en verwijderingsdiensten voor vetopvang van eetgelegenheden, en verwijderingsdiensten voor vaste afvalstoffen van de afvalwaterzuiveringssystemen van industriële fabrieken voor de verwerking van levensmiddelen.

Waarschuwingsbericht inzake toekomstgerichte verklaringen :

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" met betrekking tot de bedrijfsvoering en vooruitzichten van Darling Ingredients Inc., waaronder de Diamond Green Diesel-joint venture, en de industriële factoren die erop van invloed zijn. Deze uitspraken worden gekenmerkt door woorden zoals "geloven", "anticiperen", "verachten", "schatten", "beogen", "kunnen", "mogen", "zullen", "zouden", "gepland", "potentieel", "voortzetten", "momentum", "veronderstelling" en andere woorden die verwijzen naar gebeurtenissen die in de toekomst zouden kunnen plaatsvinden. Deze verklaringen weerspiegelen de huidige visie van het bedrijf met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op de beoordeling van, en zijn onderhevig aan, een verscheidenheid aan risico's en onzekerheden buiten de controle van het bedrijf, en die elk van invloed zouden kunnen zijn op de daadwerkelijke resultaten waardoor die materieel zouden kunnen verschillen van de resultaten zoals vermeld in de toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren omvatten onder andere, bestaande en onbekende toekomstige beperkingen van het vermogen van de directe en indirecte dochterondernemingen van het bedrijf om hun cashflow beschikbaar te stellen aan het bedrijf voor de betaling van de schuldenlast van het bedrijf of voor andere doeleinden; de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen alsmede graan en oliehoudende zaden, die een volatiliteit hebben getoond, en die de kosten van het vee-, varkens- en gevogeltevoer zouden kunnen beïnvloeden, waardoor de beschikbare renderinggrondstof en de verkoopprijzen van de producten van het bedrijf beïnvloed worden; reductie in de hoeveelheid grondstoffen beschikbaar voor het bedrijf als gevolg van zwakke marges in de vleesproductie-industrie als gevolg van hogere voerkosten, verminderde consumentenvraag of andere factoren, verminderd hoeveelheid van eetgelegenheden, of anderszins; verminderde vraag naar diervoer; lagere prijzen van afgewerkte producten, inclusief een daling van de prijzen van afgewerkte producten van vet en gebruikte frituurolie; wereldwijde veranderingen in het overheidsbeleid met betrekking tot hernieuwbare brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen die een negatieve invloed hebben op programma's zoals het Renewable Fuel Standards Program, normen voor koolstofarme brandstoffen en belastingverminderingen voor biobrandstoffen, zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland; mogelijke terugroeping van producten als gevolg van ontwikkelingen met betrekking tot de ontdekking van ongeoorloofde vervalsingen van levensmiddelen of levensmiddelenadditieven; de aanwezigheid van 2009 H1N1-griep (aanvankelijk bekend als " varkensgriep"), aviaire influenza-varianten met een hoog niveau aan pathogenen, (collectief bekend als "vogelgriep"), boviene spongiforme encefalopathie (of "BSE"), epidemische diarree voor varkens ("PED" - porcine epidemic diarrhea) of andere ziekten geassocieerd met de oorsprong van de dieren in de Verenigde Staten of elders; onverwachte kosten en/of kortingen in grondstofvolumes gerelateerd aan de nalevingsverplichtingen van het bedrijf van bestaande of onvoorziene nieuwe Amerikaanse of buitenlandse (inclusief, zonder beperking, Chinese) regelgeving die van invloed kunnen zijn op de bedrijfstakken waar de onderneming actief is of op zijn producten met toegevoegde waarde (inclusief nieuwe of aangepaste diervoer, vogelgriep, PED of BSE of soortgelijke of onverwachte regelgeving); risico's verbonden aan de hernieuwbare dieselinstallatie in Norco, Louisiana, dat het eigendom is van en beheerd wordt door een joint venture tussen het bedrijf en Valero Energy Corporation, inclusief mogelijke onverwachte bedrijfsonderbrekingen en problemen met betrekking tot het aangekondigde uitbreidingsproject; moeilijkheden of een aanzienlijke verstoring van onze informatiesystemen of het falen om nieuwe systemen en software met succes te implementeren, inclusief ons doorlopende planningsproject voor bedrijfsmiddelen; risico's met betrekking tot mogelijke claims van derden met betrekking tot inbreuk op intellectueel eigendommen; verhoogde bijdragen aan pensioen- en uitkeringsplannen van de onderneming, waaronder pensioenregelingen met meerdere werkgevers of door de werkgever gesponsorde pensioenregelingen, zoals vereist door de wet- en regelgeving of enige andere van toepassing zijnde Amerikaanse of buitenlandse wet, of als gevolg van een massaal Amerikaans terugtrekkingsevenement; afboekingen van oninbare vorderingen; verlies of het niet-verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en registraties; de voortzetting of een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten, Noord-Korea, Oekraïne of elders, onzekerheid met betrekking tot het waarschijnlijke uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie; en/of ongunstige export- of importmarkten. Deze factoren, in combinatie met volatiele prijzen voor aardgas en diesel, klimatologische omstandigheden, wisselkoersschommelingen, algemene prestaties van de Amerikaanse en wereldwijde economieën, verstoringen op de internationale financiële, krediet, grondstof- en aandelenmarkten, en eventuele daling van het consumentenvertrouwen en de discretionaire uitgaven, inclusief het onvermogen van de consument en van bedrijven om krediet te verkrijgen door een gebrek aan liquiditeit in de financiële markten, onder andere, zouden negatieve gevolgen kunnen hebben op de bedrijfsresultaten. Toekomstige winstgevendheid kan beïnvloed worden door het vermogen van het bedrijf om zich uit te breiden, wat beïnvloed kan worden door de concurrentie die aanzienlijk betere hulpmiddelen ter beschikking hebben dan het bedrijf. Andere risico's en onzekerheden met betrekking tot het bedrijf zijn bedrijven en de industrieën waar het actief is worden van tijd tot tijd aangeduid in de deponeringen van het bedrijf bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Het bedrijf is niet verplicht om (en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af) om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren of wijzigen, hetzij als gevolg van veranderde omstandigheden nieuwe gebeurtenissen, of anderszins.

Neem voor meer informatie contact op met:

Melissa A. Gaither, VP IR & Global Communications

E-mail: mgaither@darlingii.com

251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038

Telefoon: 972-717-0300

SOURCE Darling Ingredients Inc.

Related Links

http://www.darlingii.com