Darling Ingredients Inc. tillkännager stängning av privat erbjudande på 750 miljoner dollar i prioriterade obligationer utan fysisk säkerhet som förfaller 2030

IRVING, Texas, 10 juni 2022 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ("Darling" eller "bolaget") tillkännagav idag stängningen av sitt privata erbjudande på 750 miljoner dollar i sammanlagt kapitalbelopp av bolagets prioriterade obligationer utan fysisk säkerhet ("obligationer") som förfaller 2030. Obligationerna har en ränta på 6 % per år och ska betalas halvårsvis i efterskott den 15 juni och den 15 december varje år, med början den 15 december 2022. Obligationerna kommer inledningsvis att garanteras av alla Darlings dotterbolag som är "begränsade dotterbolag" enligt avtalen, andra än utländska dotterbolag, som är låntagare enligt eller som garanterar Darlings prioriterade kreditfaciliteter med säkerhet enligt det andra ändrade och omarbetade kreditavtal från den 6 januari 2014, i dess ändrade lydelse.

Darling avser att använda intäkterna från obligationerna (i) för allmänna företagsändamål, inklusive förvärv, återbetalning av skuldsättning och kapitalutgifter, och (ii) för att betala kostnader, provisioner och avgifter i samband med obligationserbjudandet, (inklusive de ursprungliga köparnas rabatt). Darling kan tillfälligt tillämpa intäkter för att minska rullande kreditskulder eller investera i likvida medel, amerikanska statsobligationer och andra högkvalitativa skuldinvesteringar i avvaktan på tillämpning av vinsten.

Obligationerna och relaterade garantier kommer att erbjudas i USA till personer som rimligen antas vara "kvalificerade institutionella köpare" i enlighet med regel 144A i den amerikanska värdepapperslagen från 1933 (Securities Act of 1933), i dess ändrade lydelse ("värdepapperslagen"), och utanför USA till icke–amerikanska personer som åberopar förordning S i värdepapperslagen. Obligationerna och relaterade garantier kommer inte att registreras enligt värdepapperslagen eller någon delstatlig värdepapperslagstiftning och, om de inte är registrerade på detta sätt, får de inte erbjudas eller säljas i USA, utom i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i värdepapperslagen och tillämpliga delstatliga värdepapperslagar.

Detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande att sälja och är inte en uppmaning att köpa obligationerna och relaterade garantier, och det ska inte heller finnas något erbjudande att sälja eller uppmaning att köpa eller sälja obligationerna och relaterade garantier, i någon delstat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagarna i en sådan delstat eller annan jurisdiktion.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är ledande producent av förnybar energi och det största börsnoterade företaget som omvandlar ätbara restprodukter och matavfall till hållbara produkter. Företaget är en erkänd ledare inom hållbarhet med över 250 anläggningar i 17 länder och omvandlar cirka 15 procent av avfallet från världens köttindustri till förädlade produkter, däribland grön energi, förnybar diesel, kollagen, gödningsmedel, animaliskt protein och mjöl samt ingredienser för husdjursfoder. Mer information finns på darlingii.com. Följ oss på LinkedIn.

Varningsmeddelanden angående framåtblickande information

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande" uttalanden som är behäftade med risker och osäkerheter som kan få faktiska resultat att bli avsevärt annorlunda än dem som uttrycks eller antyds i uttalandena. Uttalanden som inte är uttalanden om historiska fakta är "framåtblickande" uttalanden och görs i enlighet med safe harbor-bestämmelserna i den amerikanska lagen om värdepappersmarknaden från 1995 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Ord som "uppskatta", "planlägga", "planerad", "har för avsikt", "potentiell", "möjlig", "föreslagen", "avser", "tror", "förväntar sig", "kan", "kommer", "skulle", "bör" och liknande uttryck är avsedda att identifiera "framåtblickande" uttalanden. "Framåtblickande" uttalanden baseras på bolagets nuvarande förväntningar och antaganden om verksamheten, ekonomin och andra framtida förhållanden. Bolaget varnar läsare att sådana "framåtblickande" uttalanden som bolaget gör inte är någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från förväntade resultat eller förväntningar som uttrycks i dess "framåtblickande" uttalanden till följd av en mängd faktorer, inklusive många som ligger utanför bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, bland annat, befintliga och okända framtida begränsningar av möjligheten för bolagets direkta och indirekta dotterbolag att göra sitt kassaflöde tillgängligt för bolaget för betalning av företagets skuldsättning eller för andra ändamål; globala krav på biobränslen och spannmåls- och oljeväxtprodukter som har uppvisat volatilitet, och kan påverka foderkostnaden för nötkreatur, grisar och fjäderfän, vilket påverkar tillgängliga råvaru- och försäljningspriser för bolagets produkter; minskade råvaruvolymer som är tillgängliga för bolaget på grund av svaga marginaler i köttproduktionsindustrin till följd av högre foderkostnader, minskad efterfrågan från konsumenterna eller andra faktorer; minskad volym från matserveringar eller på annat sätt, minskad efterfrågan på djurfoder; sänkta priser på färdiga produkter, inklusive en minskning av priserna på fett och använd matolja för färdiga produkter, förändringar i den globala regeringspolitiken avseende förnybara bränslen och utsläpp av växthusgaser som negativt påverkar program som den amerikanska regeringens standard för förnyelsebart bränsle, normer för bränsle med låga koldioxidutsläpp och skattelättnader för biobränslen både i USA och utomlands; eventuellt återkallande av produkter till följd av utveckling som rör upptäckten av otillåtna förfalskningar av livsmedel eller livsmedelstillsatser; förekomsten av 2009 års H1N1-influensa (ursprungligen känd som "svininfluensa"), högpatogena stammar av aviär influensa (gemensamt kallad "fågelinfluensa"); svår akut respiratorisk sjukdom ("SARS"), galna kosjukan (BSE); diarré hos svin ("PED") eller andra sjukdomar som har samband med animaliskt ursprung i USA eller någon annanstans, såsom utbrottet av afrikansk svinpest ("ASF") i Kina och på andra håll, förekomst av pandemier, epidemier eller sjukdomsutbrott, som det nuvarande nya utbrottet av coronavirus (covid-19), oförutsedda kostnader och/eller minskningar av råvaruvolymer relaterade till bolagets efterlevnad av befintliga eller oförutsedda nya amerikanska eller utländska (inklusive, utan begränsning, Kina) förordningar (inklusive nytt eller modifierat djurfoder, fågelinfluensa, SARS, PED, BSE, ASF eller liknande eller oförutsedda förordningar) som påverkar de branscher där vi är verksamma eller våra mervärdesprodukter; risker förknippade med DGD:s Joint Venture, inklusive eventuella oförutsedda driftstörningar och problem i samband med det aviserade expansionsprojektet; risker och osäkerheter i samband med internationell försäljning och verksamhet; inklusive införande av tullar, kvoter, handelshinder och andra handelsskydd som införts av länder utanför EU; svårigheter eller betydande störningar i bolagets informationssystem eller underlåtenhet att implementera nya system och programvara med framgång, risker i samband med eventuella anspråk från tredje part på intrång i immateriella rättigheter; ökade avgifter till bolagets pensions- och förmånsplaner, inklusive förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras av flera arbetsgivare och arbetsgivare i enlighet med krav i lagstiftning, förordning eller annan tillämplig amerikansk eller utländsk lag eller till följd av en amerikansk massåterkallelse; avskrivningar av osäkra skulder; förlust av eller underlåtenhet att erhålla nödvändiga tillstånd och registreringar; fortsatt eller eskalerad konflikt i Mellanöstern, Nordkorea, Ukraina eller någon annanstans, osäkerhet när det gäller Storbritanniens utträde ur EU; och/eller ogynnsamma export- eller importmarknader. Dessa faktorer, i kombination med instabila priser på naturgas och diesel, klimatförhållanden, valutakursfluktuationer, USA:s och de globala ekonomiernas allmänna resultat, störningar i världens finans-, kredit-, råvaru- och aktiemarknader, och eventuell nedgång i konsumenternas förtroende och diskretionära utgifter, inklusive konsumenternas och företagens oförmåga att få kredit på grund av bristande likviditet på finansmarknaderna, bland annat, kan leda till att faktiska resultat varierar väsentligt från de "framåtblickande" uttalandena i detta pressmeddelande eller negativt påverka företagets verksamhetsresultat. Den framtida lönsamheten kan bland annat påverkas av bolagets förmåga att utöka sin verksamhet, som utsätts för konkurrens från företag som kan ha betydligt större resurser än bolaget. Andra risker och osäkerheter avseende bolaget, dess verksamhet och de branscher där bolaget är verksamt, nämns emellanåt i bolagets registreringar hos den amerikanska värdepappersmyndigheten (Securities and Exchange Commission). Bolaget har ingen skyldighet att (och frånsäger sig uttryckligen alla sådana skyldigheter att) uppdatera sina "framåtblickande" uttalanden, vare sig till följd av förändrade omständigheter, nya händelser eller på annat sätt.

