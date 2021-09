Darling Ingredients julkaisee kestävyysraportin

Laajempi raportti osoittaa yrityksen huomion keskittyvän veteen ja energiaan sekä kunnianhimoiseen tavoitteeseen nollakasvihuonekaasupäästöistä

IRVING, Texas, 3. syyskuuta 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), julkaisi tänään yhtiön päivitetyn, kansainvälisen ympäristöä, sosiaalipolitiikkaa ja hallintoa (ESG) koskevan raportin ja korosti sen 2025 ilmastonmuutostavoitteita, jotka on suunniteltu lisäämään yhtiön kasvua samalla kun se parantaa yhtiön kestävyyttä. Darlingin kansainvälinen strategia linjaa yrityksen yhteiskuntavastuun pilareiden tavoitteet YK:n maailmanlaajuisen sopimuksen asettamiin erityisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ympäristöä, sosiaalipolitiikkaa ja hallintoa koskeva raportti (ESG) on julkaistu yrityksen sivustolla osoitteessa https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-report.

"Näemme itsemme osana ratkaisua kiertotalousjärjestelmässämme, jolla maailman elintarvikejäte muutetaan arvokkaiksi ja kestäviksi ainesosiksi samalla kun autamme planeettaa vähentämään hiilen käyttöä", toteaa Darling Ingredientsin toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja Randall C. Stuewe. "Meillä on vastuu tulevista sukupolvista, ja tänään määritellyt ilmastotavoitteemme auttavat varmistamaan oikean tien ja tarjoavat meille jatkuvan alustan jatkaa rakentamista monien vuosien ajan pitkälle tulevaisuuteen."

Yritys pyrkii edelleen aktiivisesti saavuttamaan lyhyen aikavälin maailmanlaajuiset tavoitteensa vähentää vesi- ja energiaintensiteettiään viisi prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2025. Yritys lisää myös aggressiivisesti uusiutuvan energian tuotantoaan ja odottaa saavuttavansa vuonna 2022 yli 150 prosentin tuotantokasvun vuodesta 2019. Uusi ESG-raportti havainnollistaa aloitteita lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi ja osoittaa kehittymässä olevan keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisen etenemissuunnitelman, jolla saavutetaan kunnianhimoiset kasvihuonekaasujen nollapäästöt ja kestävän veden käytön tavoitteet vuoteen 2050 mennessä Darlingin omissa toiminnoissa.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksen johto varmistaa, että sen toimet ovat yhdenmukaisia vastuullisen pääoman allokoinnin, taloudellisiin tavoitteisiin sitoutumisen ja omistaja-arvon jatkuvan luomisen kanssa. Yritys uskoo, että kestävän kehityksen ja liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen parantaa sen pitkän aikavälin taloudellista suorituskykyä ja tuottoa ja antaa samalla mahdollisuuden edistää planeettamme kestävyyttä.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on maailman johtava orgaanisten ainesten valmistaja, joka tuottaa lukuisia kestäviä proteiini- ja rasvatuotteita. Se on samalla yksi suurimmista uusiutuvan energian tuottajista. Viidellä mantereella toimiva Darling kerää elintarvike- ja elintarviketeollisuuden jätevirtoja ja käyttää niitä uudelleen erikoisaineina, kuten hydrolysoituna kollageenina, syötävinä ja rehulaatuisina rasvoina, eläinproteiineina ja aterioina, plasmana, lemmikkieläinruokien ainesosina, polttoaineen raaka-aineina ja vihreänä bioenergiana. Darling Ingredients nimettiin yhdeksi maailman 50 johtavasta kestävän kehityksen ja ilmaston johtajasta vuonna 2021. Lisätietoja: Darling Ingredients: planeetan vihrein yritys - 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajaa (50climateleaders.com). Yritys myy aineksia ympäri maailman ja pyrkii vahvistamaan lupaustamme paremmasta huomisesta luomalla terveyteen, ravinteisiin ja bioenergiaan liittyviä tuotesovelluksia optimoiden samalla elintarvikeketjun palvelujamme. Darling on 50-prosenttinen yhteisyrityskumppani Diamond Green Dieselissä (DGD), joka on Pohjois-Amerikan suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. DGD tuottaa nykyään yli miljardi litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa, joka vähentää kasvihuonekaasujen (KHK) päästöjä jopa 85 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Lisätietoja saa yrityksen sivustolta osoitteesta http://www.darlingii.com.

Jotkut tässä lehdistötiedotteessa esitetyistä lausunnoista ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat nykyisiin odotuksiimme ja ennusteisiimme tulevista tapahtumista ja liittyvät yleisesti suunnitelmiimme, tavoitteisiimme ja odotuksiimme liiketoimintamme kehittämisestä. Vaikka johto uskoo, että näissä tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa esitetyt ja ehdotetut suunnitelmat ja tavoitteet ovat kohtuullisia, kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja todelliset tulevat tulokset voivat olla olennaisesti erilaisia kuin tässä lehdistötiedotteessa esitetyt suunnitelmat, tavoitteet ja odotukset.

