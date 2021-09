Darling Ingredients publiceert duurzaamheidsrapport

Brede transparantie toont de route naar circulaire focus op water en energie met als ambitieus doel uit te komen op netto nul uitstoot van broeikasgassen.

IRVING, Texas, 3 september 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) heeft vandaag zijn bijgewerkte mondiale ESG-rapport inzake milieu, sociaal beleid en bestuur gepubliceerd en daarbij zijn klimaatdoelen voor 2025 uitgelicht; deze hebben tot doel de onderneming te laten groeien en tegelijkertijd de prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren. Darling's globale strategie brengt de doelstellingen op het gebied van maatschappelijk ondernemen in lijn met specifieke duurzame ontwikkelingsdoelen (Social Development Goals, SDG's) zoals vermeld in het Global Compact van de Verenigde Naties. Het ESG-rapport is gepubliceerd op onze website en toegankelijk via https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-report.

'Met ons circulaire bedrijfsmodel, waarbij de mondiale afvalstromen van de voedingsindustrie worden hergebruikt en verwerkt tot waardevolle, duurzame ingrediënten op een manier die bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot van de planeet, zien we onszelf als deel van de oplossing,' stelt Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients. 'We hebben een verantwoording ten opzichte van de generaties na ons, en onze klimaatdoelen die we vandaag hebben gepresenteerd, zullen dienen als routekaart en platform om tot ver in de toekomst op verder te bouwen.'

Het bedrijf blijft actief toewerken naar zijn targets op de korte termijn om het eigen water- en energieverbruik van 2020 tot 2025 met vijf procent te laten dalen. Tevens is het bedrijf zijn duurzame energieproductie agressief aan het opvoeren en verwacht daarmee in 2022 een productietoename van meer dan 150% te bereiken ten opzichte van 2019. Het nieuwe ESG-rapport illustreert initiatieven om de kortetermijndoelen te bereiken en presenteert voor de lange termijn tot 2050 een strategische routekaart voor de ambitieuze targets: netto nul uitstoot van broeikasgassen en duurzaam waterverbruik binnen de eigen bedrijfsvoering.

Bij het nastreven van deze targets zal de leiding van het bedrijf erop toezien dat dit in overeenstemming blijft met een verantwoorde bestemming van kapitaal, het halen van de financiële targets en het blijvend genereren van shareholder value. De onderneming is ervan overtuigd dat het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsvoering de prestaties en omzet van het bedrijf op de lange termijn zal verbeteren en het daardoor tegelijkertijd in staat wordt gesteld bij te dragen aan de verduurzaming van onze planeet.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is een wereldleider op het gebied van de productie van organische ingrediënten, met een breed assortiment aan duurzame proteïne- en vetproducten, en bovendien een van de grootste producenten van schone hernieuwbare energie. Darling heeft vestigingen op vijf continenten en verzamelt afvalstromen afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie. Deze krijgen een nieuw doel als specialistische ingrediënten, zoals gehydrolyseerd collageen, vetten geschikt voor (dier)voeding, dierlijke proteïnen en melen, plasma, ingrediënten voor huisdiervoeder, brandstof afkomstig van veevoeder en groene bio-energie.

Hoewel de directie van mening is dat de plannen en doelstellingen die in deze toekomstgerichte uitspraken weerklinken of erdoor worden gesuggereerd redelijk zijn, hebben alle toekomstgerichte uitspraken te maken met risico's en onzekerheden; de daadwerkelijke toekomstige resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die in dit persbericht worden genoemd.

