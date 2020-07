Darling Ingredients kunngjør ferdigstilling av produksjonsanlegg i Gent i Belgia

En del av Rousselots strategi for ekspansjon av kollagenpeptider

IRVING i Texas, 15. juli 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) kunngjorde i dag at Rousselot-virksomheten har bestilt produksjon av kollagenpeptider fra anlegget sitt i Gent i Belgia. Gent er et av Rousselots viktigste produksjonssteder for kollagen og produserer utelukkende svinekollagen. Gent er også hjemsted for Rousselot Expertise Center, som kombinerer det globale FoU-senteret, EMEA-laboratoriene og Pilot Hall og åpnet i 2019. Rousselot Gent er nå godt posisjonert for å tjene det verdensomspennende markedet for kollagenpeptider, og de første kommersielle partiene er klare til levering nå i juli.

«Vi er glad for å kunngjøre ferdigstillingen av dette produksjonsanlegget i Gent», sier styreleder og administrerende direktør Randall C. Stuewe i Darling Ingredients. «Å utvide vår globale produksjon av hydrolysert kollagen er en viktig del av strategien vår fremover. Rousselot-virksomheten vår har produsert storfekollagenpeptider i Brasil og svinekollagenpeptider i Angoulême i Frankrike, og vi har nylig avsluttet byggingen av en ny topp moderne produksjonsenhet dedikert til fiskekollagenpeptider i Angoulême», la Stuewe til.

De første kommersielle partiene med fiskekollagenpeptider fra det nye anlegget blir levert til Rousselots kunder over hele verden i august. For å svare på den raske veksten i markedet for storfekollagen og for å være nærmere det europeiske markedet, har Rousselot Angoulême nå begynt å produsere kollagenpeptider av storfe. Byggingen fortsetter på kollagenpeptidanlegget i Presidente Epitacio i Brasil, og anlegget forventes å være ferdig i oktober 2020. Når det er fullført, vil Darling ha fire anlegg som kan produsere kollagenpeptider fra storfe, svin og fisk.

«Det var viktig å gjennomgå produksjons- og forsyningskjedeorganisasjonen vår og bygge nye produksjonsenheter som ikke bare er i stand til å svare på den sterke veksten i kollagenmarkedet, men også produsere kollagener av den overlegne kvaliteten som våre kunder og forbrukere etterspør», forklarer konserndirektør Jos Vervoort i Rousselot.

