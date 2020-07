Darling Ingredients starter nyt produktionsanlæg i Gent, Belgien

Et element i Rousselots strategi for udbredelse af kollagenpeptid

IRVING, Texas, USA, 15. juli 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) annoncerede i dag, at virksomhedens Rousselot-forretning har indledt produktionen af kollagenpeptider på virksomhedens anlæg i Gent i Belgien. Gent er et vigtigt sted for Rousselots produktion af kollagen, og anlægget producerer kun kollagen fra svin. Gent er også hjemsted for Rousselot Expertise Center, der kombinerer det globale center for forskning og udvikling, applikationslaboratorierne i Europa, Mellemøsten og Afrika samt Pilot Hall, der åbnede i 2019. Rousselot Ghent står nu godt rustet til at betjene det internationale marked for kollagenpeptider, og de første kommercielle leverancer finder sted i juli måned.

"Det glæder os meget at annoncere starten af produktionsanlægget i Gent," sagde Randall C. Stuewe, bestyrelsesformand og administrerende direktør i Darling Ingredients. "Udvidelsen af vores globale produktion af hydrolyseret kollagen udgør er en vigtig del af vores strategi for fremtiden. Vores Rousselot-forretning producerer kollagenpeptider fra kvæg i Brasilien og fra svin i Angoulême, Frankrig, og vi har for nylig opført et nyt avanceret produktionsanlæg til kollagenpeptider fra fisk, der også ligger i Angoulême," tilføjede Stuewe.

De første kommercielle leverancer af kollagenpeptider fra fisk fra det nye anlæg finder sted til Rousselots internationale kunder i august måned. Rousselot Angoulême er endvidere begyndt at producere kollagenpeptider fra kvæg for at dække den hurtige vækst i markedet for kollagen fra kvæg og samtidig være tættere på det europæiske marked. Et anlæg til kollagenpeptider er under opførelse i Presidente Epitacio, Brasilien, og forventes færdigt i oktober måned 2020. Darling råder derefter over fire anlæg, der kan producere kollagenpeptider fra kvæg, svin og fisk.

"Det har været vigtigt at gennemgå organisationen af vores produktion og supply chain og opbygge ny produktionskapacitet, så vi ikke blot kan imødekomme den stærke vækst på kollagenmarkedet men også producere kollagener, der har den høje kvalitet, som vores kunder og forbrugerne kræver," forklarer Jos Vervoort, direktør i Rousselot.

