Darling Ingredients ostaa Valley Proteinsin

IRVING, Texas, 30. joulukuuta 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ilmoitti tänään solmineensa lopullisen sopimuksen kaikkien Valley Protein, Inc:n osakkeiden ostamisesta noin 1,1 miljardilla dollarilla. Valley Preteinsilla on 18 merkittävää rasvan sulatus- ja käytetyn ruokaöljyn käsittelylaitosta Yhdysvaltain etelä-, kaakkois- ja Keski-Atlantin alueella. Valley työllistää 1 900 työntekijää, ja sillä on 550 ajoneuvon kalusto.

"Meillä on ilo lisätä Valley Proteins kansainväliseen perheeseemme, ja odotamme tämän yritysoston olevan kasvava jälki-integraatio. Ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallintotapa-asioiden (ESG) ja maailmanlaajuisen hiilestä irtautumisen muuttuvassa maailmassa Valley Proteins täydentää Darlingin maailmanlaajuista jäterasvojen tarjontaa. Uusi tarjonta tuo Darlingille lisää vähähiilistä raaka-ainetta uusiutuvan dieselin ja mahdollisesti kestävän lentopolttoaineen tuottamiseen", sanoi Randall C. Stuewe, Darling Ingredientsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Valley Proteinsilla on yli 70 vuoden kokemus tärkeiden palveluiden tarjoamisesta lihanjalostusteollisuudelle ja ravintoloille, ja tiimimme työskentelevät ahkerasti, jotta yrityskauppa saadaan päätökseen oikea-aikaisesti", Stuewe lisäsi.

Kaupan päättämiseen sovelletaan tavanomaisia ehtoja, mukaan lukien Hart-Scott-Rodino-odotusajan umpeutuminen.

Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on maailman johtava orgaanisten ainesten valmistaja, joka tuottaa lukuisia kestäviä proteiini- ja rasvatuotteita. Se on samalla yksi suurimmista uusiutuvan ja puhtaan energian tuottajista. Viidellä mantereella toimiva Darling kerää maatalouden ja elintarviketeollisuuden jätevirtoja ja käyttää niitä uudelleen erikoisaineina, kuten hydrolysoituna kollageenina, syötävinä ja rehulaatuisina rasvoina, eläinproteiineina ja aterioina, plasmana, lemmikkieläinruokien ainesosina, polttoaineen raaka-aineina ja vihreänä bioenergiana. Darling Ingredients nimettiin yhdeksi maailman 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajasta vuonna 2021. Lisätietoja: Darling Ingredients: planeetan vihrein yritys - 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajaa (50climateleaders.com). Yritys myy aineksia ympäri maailman ja pyrkii vahvistamaan lupaustaan paremmasta huomisesta luomalla terveyteen, ravinteisiin ja bioenergiaan liittyviä tuotesovelluksia optimoiden samalla omia elintarvikeketjun palvelujaan. Darling on 50-prosenttinen yhteisyrityskumppani Diamond Green Dieselissä (DGD), joka on Pohjois-Amerikan suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. Sen tuotteet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Lisätietoja saa yrityksen sivustolta osoitteesta http://www.darlingii.com.

Ilmoitus tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista

Jotkin tässä lehdistötiedotteessa esitetyistä lausunnoista ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat nykyisiin odotuksiimme ja ennusteisiimme tulevista tapahtumista ja liittyvät yleisesti liiketoimintamme kehittämiseen liittyviin suunnitelmiin, tavoitteisiin ja odotuksiin. Vaikka johto uskoo, että näissä tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa esitetyt ja ehdotetut suunnitelmat ja tavoitteet ovat kohtuullisia, kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja todelliset tulevat tulokset voivat olla olennaisesti erilaisia kuin tässä lehdistötiedotteessa esitetyt suunnitelmat, tavoitteet ja odotukset.

Lisätietoja:

Melissa A. Gaither, VP Global Communications & Sustainability

[email protected]

972-281-4478

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.