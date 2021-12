Darling Ingredients neemt Valley Proteins over

IRVING, Texas, 30 december 2021 /PRNewswire/- - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verkondigde vandaag de sluiting van een finale overeenkomst om alle aandelen van Valley Proteins, Inc. over te nemen, voor ongeveer 1,1 miljard dollar in contanten. Valley Proteins exploiteert 18 kernfaciliteiten voor afbraak en behandeling van afgewerkte bak- en braadolie in het zuiden, het zuidoosten en het midden van de Atlantische regio's in de VS. Valley heeft 1900 medewerkers in dienst en beheert een vloot van 550 voertuigen.

"We verheugen ons om Valley Proteins toe te voegen aan onze wereldwijde ingrediëntenfamilie en we verwachten dat deze overname na integratie een sterke groei brengt. In de dynamische wereld van ESG en globale CO²-reductie vormt Valley Proteins een prima aanvulling op Darling's wereldwijde aanbod van afgewerkte en andere vetten. De nieuwe aanvoer zal Darling nu voorzien van extra CO²-arme grondstoffen voor de productie van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof", aldus Randall C. Stuewe, bestuursvoorzitter en CEO van Darling Ingredients. "Al meer dan 70 jaar is Valley Proteins leverancier van essentiële diensten aan de vleesverwerkende industrie en de horeca-bramche en onze ervaren teams zetten alles op alles om deze overname tijdig af te ronden", voegde Stuewe eraan toe.

De voltooiing van de transactie is onderworpen aan de gebruikelijke economische voorwaarden, waaronder het verstrijken van de Hart-Scott-Rodino-wachtperiode.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is niet alleen mondiale marktleider m.b.t. de productie van organische ingrediënten, met een breed assortiment aan duurzame proteïnes en vetproducten, maar tevens toonaangevende producent van schone, hernieuwbare energie. Darling heeft vestigingen op vijf continenten en verzamelt afvalstromen afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie. Deze krijgen een nieuw doel als specialistische ingrediënten, zoals gehydrolyseerd collageen, vetten geschikt voor (dier)voeding, dierlijke proteïnen en melen, plasma, ingrediënten voor huisdiervoeder, brandstof afkomstig van veevoeder en groene bio-energie. Darling Ingredients is in 2021 uitgeroepen tot een van de 50 leiders op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Meer informatie vindt u op Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Het bedrijf verkoopt zijn ingrediënten wereldwijd en werkt eraan om zijn belofte voor een betere toekomst waar te maken; Darling ontwikkelt producttoepassingen voor gebruik in de gezondheidsindustrie, als voedingsstoffen en bio-energie, en optimaliseert tevens zijn diensten voor de voedselketen. Darling is een 50% joint venture partner in Diamond Green Diesel (DGD), de grootste fabrikant van duurzame diesel van Noord-Amerika, wiens producten de uitstoot van broeikasgassen vergeleken met fossiele brandstoffen tot maximaal 85% verminderen. Meer informatie vindt u op de website van Darling op http://www.darlingii.com.

Safe Harbor-verklaring

Sommige uitspraken in dit persbericht zijn op de toekomst gerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen en prognoses ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen en hebben betrekking op onze plannen, doelstellingen en verwachtingen voor de ontwikkeling van ons bedrijf. Hoewel de directie van mening is dat de plannen en doelstellingen die in deze toekomstgerichte uitspraken weerklinken of erdoor worden gesuggereerd redelijk zijn, hebben alle toekomstgerichte uitspraken te maken met risico's en onzekerheden; de daadwerkelijke toekomstige resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die in dit persbericht worden genoemd.

