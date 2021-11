Darling Ingredients' Rousselot er valgt for å støtte idrettsutøvere frem til OL i Paris 2024

IRVING, Texas, 24. nov. 2021 /PRNewswire/--Rousselot®, Darling Ingredients' helsemerkevare og den globale lederen innen kollagenbaserte løsninger1, har gleden av å kunngjøre et samarbeid med Papendal, det olympiske treningssenteret og det største nasjonale anlegget for eliteidrett og utdanning (TeamNL Center) i Nederland. Rousselot og Papendal begynte å samarbeide om forskning og utvikling av idrettsernæring i 2015. Samarbeidet utviklet seg videre i 2019, da Rousselot ble Papendals offisielle leverandør av kollagen-peptider for å dekke næringsbehovene til nederlandske idrettsutøvere. I tillegg til en videreføring av samarbeidet skal Rousselot også forsyne Papendals olympiske og paraolympiske utøvere med Peptan® mens de forbereder seg til sommerlekene i Paris 2024. Peptan er selskapets ledende sortiment av kollagenpeptid-løsninger, som reduserer restitusjonstiden etter trening.2

«Det er en glede å fortsette samarbeidet med Papendal, og vi vil videreutvikle våre kollagenpeptid-produkter til bruk ved deres eksepsjonelle treningsanlegg i Nederland,» sier Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør for Darling Ingredients. «For oss er det en glede å løfte frem Peptan, Rousselots premiumutvalg av kollagenløsninger som gir eliteutøverne de beste resultatene.»

«Vi har i flere tiår arbeidet med å finne nye metoder for å løfte helse og velvære gjennom våre vitenskapsbaserte ingredienser av høy kvalitet», sier Gaetan Noiret, global direktør i Rousselot Health & Nutrition. «Samarbeidet med Papendal har gitt oss mulighet til å løfte denne forpliktelsen til neste nivå, med data fra den virkelige verden om fordelene Peptans kollagenpeptider gir eliteidrettsutøvere, samt potensielle bruksområder i det bredere markedet for aktiv ernæring. Vi gleder oss til å fremme denne samarbeidsånden gjennom deling av ekspertkunnskap, felles kampanjevirksomhet og langsiktig applikasjonsutvikling, samtidig som vi støtter Papendals OL-kandidater med våre premium kollagenløsninger.»

Fokus på restitusjon

Kunngjøringen av Rousselots fortsatte samarbeid med Papendal skjer på et tidspunkt der interessen for restitusjonsløsninger innenfor idrett er høy blant forskere, profesjonelle idrettsutøvere og allmennheten. Bioaktive kollagenpeptid-ingredienser, som Rousselots Peptan, har vist seg å bidra til å redusere muskelstølhet, støtte gjenoppbygging av muskler og akselerere restitusjonstiden, og på den måten gjøre det mulig for idrettsutøvere å trene hardere med færre pauser i treningsprogrammet.3 Økt bevissthet om fordelene kollagen-ingredienser tilbyr, bidrar til sterk vekst på markedet for idrettsernæring. Ja, over en tredjedel av verdens forbrukere som kjøper kosttilskudd til idrettsprestasjoner gjør det for å få hjelp med restitusjonen.4 Samtidig er det forventet 9,7 % CAGR-vekst for ernæringsprodukter med proteinmellom 2020 og 2025.5

Drive frem neste generasjons sportslige suksesser

I etterkant av samarbeidet frem mot OL i Tokyo 2020, vil det utvidede samarbeidet mellom Rousselot og Papendals ernæringsfysiologer og kokker bidra til å formidle til idrettsutøverne – og allmennheten – den sentrale rollen kollagen spiller for å bevare bein, hud, muskler og ledd friske og velfungerende.

«Fra starten, som et forsknings- og utviklingssamarbeid, og etter hvert til dagens arbeid med praktisk ernæringsveiledning, er det en glede å se hvordan vi kan støtte idrettsutøverne og ernæringsekspertene våre gjennom samarbeidet med Rousselot», sier dr. Jeroen Wouters, innovasjonssjef for idrett og ernæring hos Papendal. «Idrettsutøvere vil fortsatt bli tilbudt Peptan kollagenpeptider ved Topsport-restauranten vår. Produktene kommer i en rekke formater, blant annet appelsinjuice, pulvertilskudd og en porsjon i reisestørrelse for næring på farten. Her kan idrettsutøvere også delta ved opplæringarrangementer som våre ernæringsfysiologer arrangerer, og få glede av de nyeste kunnskapene fra Rousselots ernæringseksperter. Det vil hjelpe dem med å forstå den rollen riktig sportsnæring spiller når det gjelder å nå til toppen.»6

Hvis du vil vite mer om Peptan og dens potensial som totalløsning for sportsernæring, kan du gå til:

https://www.peptan.com/sports-nutrition/

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en verdensledende produsent av organiske ingredienser, og produserer et bredt spekter av bærekraftige protein- og fettprodukter. Selskapet er også en av de største produsentene av fornybar, ren energi. Darling har virksomhet på fem kontinenter. Selskapet samler inn avfall fra matindustrien, og deretter omdannes dette til spesialingredienser som hydrolysert kollagen, spiselig fett og matfett, animalske proteiner og måltider, plasma, ingredienser til kjæledyrfôr, drivstoffråvarer og grønn bioenergi. Darling Ingredients er anerkjent av «50 Sustainability and Climate Leaders in 2021». Les mer her: Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Selskapet selger ingredienser over hele verden og jobber med å styrke løftet om en bedre fremtid. Vi skaper produktapplikasjoner for helse, næringsstoffer og bioenergi samtidig som vi optimaliserer våre tjenester til næringskjeden. Darling eies 50 % av joint venture-partneren Diamond Green Diesel (DGD), Nord-Amerikas største produsent av fornybar diesel. Produktene reduserer klimagassutslippene med opptil 85 % sammenlignet med fossilt drivstoff. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke selskapets nettsted på http://www.darlingii.com.

Mer informasjon: Darling Ingredients, Jim Stark, VP Investor Relations Tlf.: +1 972 281 4823, e-post: [email protected]

Om Rousselot

Rousselot er verdensledende innen kollagen-baserte løsninger for matsektoren, helsesektoren, ernæringssektoren, den biomedisinske sektoren og den farmasøytiske sektoren.7 I samarbeid med vår globale kundebase leverer vi avanserte ingrediensløsninger som muliggjør innovasjon, gleder dagens forbrukere og styrker folkehelsen. Gjennom vår toppmoderne drift, omfattende teknisk ekspertise og vedvarende vitenskapelig forskning hjelper vi kundene våre med å nå målene sine og lage produkter i verdensklasse. Det er ikke tilfeldig at slagordet vårt er «Reach further together». Rousselot er Darling Ingredients' merkevare for helsesektoren.

Mer informasjon: Rousselot, Caroline Brochard-Garnier, kommunikasjonssjef, tlf .: +33 1 46 67 87 27, e-post: [email protected]

Papendal, et OL-treningssenter

Papendals hemmeligheter skjuler seg i skogene i Veluwe, i utkanten av byen Arnhem i Nederland. På dette vakre og dynamiske stedet, omgitt av natur, møtes utmerkede idrettsprestasjoner og forretningsvirksomhet på en fargerik måte. Alle kan utføre sitt aller beste arbeid på et så unikt sted! Du også. Vi støtter deg med glede i dette. For eksempel ved å tenke sammen med deg eller å alltid være klar til å hjelpe. Enten det handler om å utvide kunnskapen på en kongress, å utvikle et idrettstalent eller å organisere en begivenhet. Sammen legger vi listen på riktig nivå for at du skal nå målene dine. Kraftfullt og som en ekte gründer.

Mer informasjon: Papendal, Yordi Kathmann, Kommunikasjon, Tlf .: +31 6 53 47 95 61, e-post: [email protected]

