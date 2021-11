Darling Ingredients' Rousselot Health Brand er udvalgt til at støtte atleter på vej til De Olympiske Lege - Paris 2024

IRVING, Texas, 24. november 2021 /PRNewswire/ -- Rousselot®, Darling Ingredients' sundhedsmærke og den globale leder af collagen-baserede løsninger1, glædes over at kunne meddele deres fortsatte samarbejde med Papendal, det olympiske træningscenter og den største nationale facilitet for elitesport og uddannelse (TeamNL Center) i Holland. Rousselot og Papendal begyndte at samarbejde om forskellige F&U-projekter vedrørende sportsernæring i 2015. Samarbejdet udvikledes yderligere i 2019, hvor Rousselot blev Papendals officielle leverandør af kollagenpeptider, hvilket gav hollandske atleter en ernæringsmæssig støtte af høj kvalitet. Ud over at fortsætte deres partnerskab vil Rousselot også forsyne Papendals Olympiske og Paralympiske atleter med Peptan®, mens de forbereder sig til sommerlegene i Paris 2024. Peptan er virksomhedens førende sortiment af kollagenpeptidløsninger og er anerkendt for at reducere restitutionstiden efter træning.2

"Det er med stor glæde, at vi fortsætter vores partnerskab med Papendal, mens vi fortsat innoverer vores kollagenpeptidprodukter til brug på deres enestående uddannelsesfacilitet i Holland", siger Randall C. Stuewe, Chairman og CEO for Darling Ingredients. "Vi er stolte over at fremme Peptan, Rousselots førende sortiment af collagenløsninger, der leverer højtydende resultater til eliteatleter."

"I årtier har vi arbejdet på at finde nye måder at fremme sundhed og velvære på gennem vores højkvalitets ingredienser med videnskabelig opbakning", udtaler Gaetan Noiret, Global Director, Rousselot health & Nutrition. "Vores samarbejde med Papendal har givet os mulighed for at tage dette engagement til det næste niveau med data fra den virkelige verden om de fordele, som Peptan collagenpeptider tilbyder eliteatleter og potentielle applikationer på det bredere marked for aktiv ernæring. Vi ser frem til at fremme denne samarbejdsånd gennem deling af ekspertviden, fælles salgsfremmende aktiviteter og langsigtet applikationsudvikling, samtidig med at vi støtter Papendals olympiske kandidater med vores førsteklasses collagenløsninger."

Fokus på restitution efter sport

Annonceringen af Rousselots fortsatte samarbejde med Papendal kommer på et tidspunkt, hvor interessen for løsninger til restitution efter sport er på sit højteste blandt videnskabsfolk, professionelle sportsfolk og den brede befolkning. Bioaktive collagenpeptid-ingredienser, såsom Rousselots Peptan, har vist sig at bidrage til at reducere muskelømhed, støtte muskelgenopbygning og accelerere restitutionstider, hvilket hjælper atleter til at træne hårdere med færre pauser i deres træningsplaner.3 Øget bevidsthed om de præstationsmæssige fordele, der tilbydes af collageningredienser, er med til at skabe en stærk vækst på markedet for sportsernæring. Faktisk gør over en tredjedel af de globale forbrugere, der køber kosttilskud til sportspræstationer, det for at hjælpe med restitution.4 Samtidig forventes ernæringsprodukter, der indeholder protein, at få en vækst i CAGR på 9,7 % mellem 2020 og 2025.5

Næring af den næste generation af sportslig succes

Efter at partnerskabet er blevet en succes op til De Olympiske Lege i Tokyo 2020, vil det udvidede samarbejde føre til, at Rousselot i tæt samarbejde med Papendals diætister og kokke uddanner atleterne – og den brede offentlighed – om den centrale rolle, som collagen spiller for at vedligeholde sunde knogler, hud, muskler og led.

"Fra dets begyndelse som et F&U-samarbejde til vores arbejde i dag med praktisk ernæringsvejledning glæder det os at se, hvordan vi fortsat kan støtte vores atleter og diætister gennem vores samarbejde med Rousselot", udtaler Dr. Jeroen Wouters, Innovation Manager for sport og ernæring hos Papendal. "Atleter vil fortsat blive tilbudt Peptan collagenpeptider på vores Topsport Restaurant i en række forskellige udformninger, herunder en appelsinsaft, pulvertilskud og en rejsedosis til ernæring på farten. Her kan sportsudøvere også deltage i træningssessioner, der ledes af vores diætister, med udgangspunkt i den seneste indsigt fra Rousselots ernæringseksperter, der vil hjælpe dem med bedre at forstå den rolle, som ordentlig sportsernæring spiller i at frembringe fremragende sportspræstationer".6

Hvis du vil vide mere om Peptan og dens potentiale som en helt naturlig løsning for sportsernæring, kan du besøge:

https://www.peptan.com/sports-nutrition/

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en af verdens førende producenter af økologiske ingredienser, der producerer en bred vifte af bæredygtige protein- og fedtprodukter og samtidig er en af de største producenter af vedvarende, ren energi. Darling har aktiviteter på fem kontinenter og indsamler affaldsstrømme fra landbrugsfødevareindustrien og omdanner dem til specialingredienser som f.eks. hydrolyseret kollagen, spiselige og foderkvalitetsfedtstoffer, dyreproteiner og -mel, plasma, ingredienser til kæledyrsfoder, brændstof og grøn bioenergi. Darling Ingredients er udnævnt til en af de 50 førende virksomheder inden for bæredygtighed og klima i 2021, for at få mere at vide Darling Ingredients: The greenest Company on the planet – 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Virksomheden sælger sine ingredienser over hele verden, og vi arbejder på at styrke vores løfte om en bedre fremtid ved at skabe produkter inden for sundhed, næringsstoffer og bioenergi og samtidig optimere vores serviceydelser til fødevarekæden. Darling er en 50 % joint venture-partner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas største producent af vedvarende diesel, hvis produkter reducerer drivhusgasemissionerne med op til 85 % sammenlignet med fossile brændstoffer. Yderligere oplysninger kan fås på virksomhedens hjemmeside på http://www.darlingii.com.

Yderligere oplysninger: Darling Ingredients, Jim Stark, VP Investor Relations, tlf.: +1 972 281 4823, e-mail: [email protected]

Om Rousselot

Rousselot er den globale leder af kollagenbaserede løsninger inden for fødevare-, sundheds- og ernæringssektoren, biomedicinske og farmaceutiske sektorer.7 I samarbejde med vores globale kundebase leverer vi avancerede ingrediensløsninger, der muliggør innovation, begejstrer nutidens forbrugere og bidrager til folkesundheden. Gennem vores avancerede drift, omfattende teknisk ekspertise og vedvarende videnskabelig forskning hjælper vi vores kunder med at nå deres mål, skabe produkter i verdensklasse, og vi "når videre sammen". Rousselot er Darling Ingredients' sundhedsmærke.

Yderligere oplysninger: Rousselot, Caroline Brochard-Garnier, Communications Director, tlf.: +33 1 46 67 87 27, e-mail: [email protected]

Det olympiske uddannelsescenter Papendal

Skjult i skovene i Veluwe, i udkanten af byen Arnhem, Holland, vil du opdage Papendals hemmelighed. På vores smukke og dynamiske lokation, omgivet af natur, sportslige toppræstationer og forretning, samlet på en farverig måde. Alle er i stand til at præstere deres allerbedste på et så unikt sted! Det kan du også. Det vil vi gerne støtte dem i. Ved, for eksempel, at tænke sammen med dig, eller ved altid at være til din tjeneste. Uanset om det handler om at udvikle viden under en kongres, udvikle et sportstalent eller organisere et arrangement. Sammen sigter vi mod det rette niveau, så du kan nå dine mål. Kraftfuldt og som en sand iværksætter.

Yderligere oplysninger: Papendal, Yordi Kathmann, Communications, Tlf.: +31 6 53 47 95 61, e-mail: [email protected]

