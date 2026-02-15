Das 28. Internationale Filmfestival von Shanghai findet vom 12. bis 21. Juni statt

BERLIN, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am Abend des 13. Februar (Ortszeit) veranstaltete das Shanghai International Film Festival (SIFF) die „China Film Night" in Berlin, seine erste Auslandsveranstaltung im Jahr 2026, und setzte damit seine Bemühungen fort, eine offene, integrative und kollaborative Plattform für den Austausch und das gegenseitige Lernen mit einer globalen Perspektive aufzubauen. Während der Veranstaltung gab Chen Guo, Geschäftsführer des Shanghai International Film & TV Events Center, offiziell bekannt, dass das 28. SIFF dieses Jahr vom 12. bis 21. Juni stattfinden wird.

Attendees at the 2026 Shanghai International Film Festival's Berlinale Promotion Event

Für die letzte Ausgabe gingen laut Chen über 3.900 Einreichungen aus 119 Ländern und Regionen ein, wobei 77 % der Nominierungen für den Golden Goblet Award auf Weltpremieren entfielen. Im Rahmen des Festivals wurden 410 Filme gezeigt und fast 100 Publikumsgespräche geführt, die fast 500.000 Besucher anlockten. Fast 20 Filme des Festivals kamen in China in die Kinos. Der aufgewertete International Film & TV Market hat seine Rolle als wichtige Drehscheibe für den globalen Handel mit Inhalten und die Vernetzung der Branche weiter gefestigt. Er brachte 200 internationale Aussteller im Rahmen von über 50 Branchenveranstaltungen zusammen, darunter Foren, Podiumsdiskussionen und Projektpräsentationen, und zog über 10 000 Fachleute aus aller Welt an.

SIFF, das dieses Jahr vom 12. bis 21. Juni stattfindet, freut sich Chen Guo darauf, im Frühsommer in Shanghai Freunde aus der ganzen Welt zu treffen. Sie erinnerte auch daran, dass Einreichungen für die Golden Goblet Awards in fünf Wettbewerbskategorien - Hauptwettbewerb, Asiatisches Nachwuchstalent, Dokumentarfilm, Animationsfilm und Kurzfilm - sowie für das Internationale Panorama noch bis Ende März möglich sind. Die Standanmeldung für den „International Film & TV Market" ist ebenfalls offiziell gestartet, wobei für Anmeldungen, die bis Ende März eingehen, Frühbucherrabatte gewährt werden.

Der Film fördert den kulturellen Austausch und das gegenseitige Lernen zwischen den Zivilisationen. Diese Berliner Werbeveranstaltung, die ganz im Zeichen des Frühlingsfestes stand, wurde von mehr als 200 Freunden aus verschiedenen Bereichen begeistert aufgenommen. Die warme und fröhliche Atmosphäre unterstrich eine wichtige Botschaft von SIFF an die Welt: Seien Sie diesen Juni in Shanghai willkommen, um die Magie des Kinos zu feiern, den Charme der Stadt zu entdecken, ihre Küche und Kultur zu genießen, mit der Industrie zusammenzuarbeiten und gemeinsam ein neues Kapitel des Kinos zu schreiben.

