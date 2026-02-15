Le 28e festival international du film de Shanghai se déroulera du 12 au 21 juin

BERLIN, 15 février 2026 /PRNewswire/ -- Dans la soirée du 13 février (heure locale), le Festival international du film de Shanghai (SIFF) a organisé la « Nuit du film chinois » à Berlin, son premier événement de promotion à l'étranger en 2026, poursuivant ses efforts pour construire une plate-forme ouverte, inclusive et collaborative pour l'échange et l'apprentissage mutuel dans une perspective mondiale. Au cours de l'événement, Chen Guo, directeur général du Shanghai International Film & TV Events Center, a officiellement annoncé que le 28e SIFF se tiendrait cette année du 12 au 21 juin.

Attendees at the 2026 Shanghai International Film Festival's Berlinale Promotion Event

Pour l'édition précédente, Chen a noté qu'il avait reçu plus de 3 900 candidatures provenant de 119 pays et régions, les titres en première mondiale représentant 77 % des nominations au Golden Goblet Award. Le festival a projeté 410 films et organisé près de 100 rencontres avec le public, attirant près de 500 000 entrées. Notamment, près de 20 films du festival ont obtenu une sortie en salle en Chine. Le marché international du film et de la télévision a encore renforcé son rôle de plaque tournante pour le commerce de contenu mondial et la mise en réseau de l'industrie, en réunissant 200 exposants internationaux dans le cadre de plus de 50 événements de l'industrie, y compris des forums, des tables rondes et des présentations de projets, et en attirant plus de 10 000 professionnels dans le monde entier.

Pour le 28e SIFF prévu cette année du 12 au 21 juin, Chen Guo s'est dit impatient de rencontrer des amis du monde entier au début de l'été à Shanghai. Elle a également rappelé que les candidatures pour les Golden Goblet Awards dans les cinq catégories de compétition - Main Competition, Asian New Talent, Documentary, Animation, Short Film - ainsi que pour l'International Panorama, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de mars. La demande de stands pour le « Marché international du film et de la télévision » a également été officiellement lancée, avec des réductions pour les réservations anticipées pour les demandes soumises avant la fin du mois de mars.

Le cinéma favorise les échanges culturels et l'apprentissage mutuel entre les civilisations. Cet événement promotionnel berlinois, imprégné d'une forte ambiance de fête du printemps, a reçu une réponse enthousiaste de la part de plus de 200 amis issus de différents secteurs. L'ambiance chaleureuse et joyeuse soulignait le message clé adressé au monde par le SIFF : Bienvenue à Shanghai en juin pour célébrer la magie du cinéma, explorer le charme de la ville, savourer sa cuisine et sa culture, collaborer sur les opportunités de l'industrie et écrire ensemble un nouveau chapitre du cinéma.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2904254/c0256725c36f7e5579a0b404b87329ca.jpg