Das 5. Symposium zur globalen maritimen Zusammenarbeit und Meerespolitik fand in Sanya statt

Am 26. November fand in Sanya, Provinz Hainan, das 5. Symposium zur globalen maritimen Zusammenarbeit und Meeresverwaltung statt. Das Forum wurde gemeinsam vom Huayang Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, dem National Institute for South China Sea Studies, der China Oceanic Development Foundation und dem Hainan Free Trade Port Research Institute veranstaltet und von CGTN mitorganisiert. Mehr als 300 Experten, Wissenschaftler, Regierungsbeamte, leitende Beamte ausländischer Botschaften in China, Vertreter internationaler Organisationen und maritimer Abteilungen aus über 30 Ländern und Regionen nahmen an dem Forum teil. Mehr als 2.000 Personen haben sich für das Online-Meeting angemeldet.

Wang Yi, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh und Außenminister Chinas, hielt eine Grundsatzrede. Chen Xiaodong, stellvertretender Außenminister Chinas; Sun Shuxian, stellvertretender Minister für natürliche Ressourcen und Administrator der staatlichen Meeresverwaltung; Bateer, stellvertretender Gouverneur der Provinz Hainan; Michael Lodge, Generalsekretär der Internationalen Meeresbodenbehörde; Peter Thomson, Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs für Meeresangelegenheiten, hielten jeweils Eröffnungsreden.

Das Forum führte Diskussionen zu Themen wie "Global Ocean Governance": Regeln, Zuständigkeiten und Befugnisse" und "Beilegung von Seestreitigkeiten": Dialog oder Konfrontation?" "Integriertes Meeresmanagement, Entwicklung der blauen Wirtschaft", "Ordnung im Südchinesischen Meer auf der Grundlage gemeinsamer Sicherheit und internationalen Rechts", "Schutz der ökologischen Meeresumwelt und nachhaltige Entwicklung der Meeresfischerei", "Die Zukunft der Pole und der Tiefsee": Erforschung, Nutzung und Schutz" "Aufbau einer Meeresgemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft: Zusagen und Maßnahmen".

Wang Yi sagte, dass sich überall auf der Welt Veränderungen unserer Zeit und von historischer Bedeutung vollziehen wie nie zuvor. Die Global Governance steht vor ganz neuen Chancen und Herausforderungen. Die Verbesserung der globalen Meerespolitik und der Aufbau einer maritimen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft ist eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit. China setzt sich für die Umsetzung der von Präsident Xi Jinping vorgeschlagenen Globalen Entwicklungsinitiative (GDI), der Globalen Sicherheitsinitiative (GSI) und der Globalen Zivilisationsinitiative (GCI) ein und ist bereit, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, um eine globale Meerespolitik auf höherem Niveau anzustreben, die dem Wohlergehen der Menschheit besser dient. Zu diesem Zweck möchte die chinesische Seite die folgenden drei Punkte vorschlagen. Erstens sollten wir eine hochwertige und nachhaltige Entwicklung des Ozeans fördern. Zweitens sollten wir eine universelle und nachhaltige maritime Sicherheit gewährleisten. Drittens sollten wir den Austausch zwischen den Zivilisationen über die maritime Perspektive fördern.

