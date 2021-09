Das australische Beratungs- und Ingenieurbüro für Brandschutz BCA Logic wird Mitglied des Jensen Hughes Teams

Die Übernahme erweitert die geografische Reichweite von Jensen Hughes auf Australien, eine wachstumsstarke Region mit einem ausgereiften Regulierungssystem für Gebäude und Brandschutz, und schafft eine Basis für künftige Expansion

BALTIMORE, 13. September 2021 /PRNewswire/ -- Jensen Hughes Jensen Hughes, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Sicherheit und risikobasiertes Engineering und Consulting, gab heute die Übernahme von BCA Logic bekannt, einem australischen Marktführer im Bereich Code Consulting und leistungsbasiertes Design Engineering. Die Übernahme von BCA Logic ist der erste Schritt des Unternehmens auf den australischen Markt, wo die jüngsten Gesetzesänderungen das Wachstum in der Brandschutzbranche vorantreiben dürften.

BCA Logic wurde 1997 in New South Wales von den Direktoren Allan Harriman und Stuart Boyce gegründet. „Jedes Teammitglied von BCA Logic ist unverzichtbar, und alle 48 Mitarbeiter werden Teil des Jensen Hughes-Teams sein. Während des Integrationsprozesses wird BCA Logic seinen normalen Betrieb als Co-Branding-Unternehmen fortführen", sagte Allan Harriman. „Der Beitritt zum größten Brandschutzunternehmen der Welt verbessert die Karrierechancen für BCA-Mitarbeiter sowohl in Australien als auch weltweit. Außerdem werden wir unseren Kunden ein deutlich erweitertes Know-how und Dienstleistungsangebot bieten", so Stuart Boyce.

„Der Fokus von BCA Logic auf Menschen, Kunden, Industrie, Leistung und Engagement für technische Spitzenleistungen und außergewöhnlichen Kundenservice macht sie zu einer natürlichen Ergänzung für Jensen Hughes. Wir freuen uns, dieses marktführende Unternehmen mit starkem historischem Wachstum in unserem Team begrüßen zu dürfen und den wachsenden australischen Markt für Beratung und Brandschutztechnik zu erschließen", sagte Pankaj Duggal, Präsident und COO von Jensen Hughes.

Weitere Informationen finden Sie unter jensenhughes.com

Informationen zu Jensen Hughes

Jensen Hughes ist weltweit führend in den Bereichen Schutz, Sicherheit und risikobasiertes Ingenieurwesen und Beratung. Jeden Tag arbeiten unsere internationalen Teams aus über 1.400 Ingenieuren, technischen Experten, Architekten und Beratern mit Kunden in über 100 Ländern zusammen, um unsere Welt sicher und widerstandsfähig zu machen. Seit 1939 haben wir uns das Vertrauen unserer Kunden, Mitarbeiter und Gemeinden erarbeitet, indem wir Integrität in unsere Beziehungen, Innovation in unsere Branche und technische Exzellenz in viele der komplexesten Herausforderungen der Welt gebracht haben. Zu unseren wichtigsten Geschäftsbereichen gehören Brandschutztechnik, Risiken und Gefahren, Beratung zu Sicherheitsrisiken, Notfallmanagement und -planung sowie Forensic Engineering. Weitere Informationen finden Sie unter www.jensenhughes.com .

Informationen zu Gryphon Investors

Das in San Francisco ansässige Unternehmen Gryphon Investors ( www.gryphoninvestors.com ) ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf profitables Wachstum und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von mittelständischen Unternehmen in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Management konzentriert. Seit 1997 hat das Unternehmen mehr als 5,0 Mrd. USD an Kapitalbeteiligungen und Kapital verwaltet. Gryphon zielt darauf ab, Eigenkapitalinvestitionen in Höhe von 50 bis 300 Millionen US-Dollar in Portfoliounternehmen mit einem Unternehmenswert von etwa 100 bis 600 Millionen US-Dollar zu tätigen. Gryphon priorisiert Investitionsmöglichkeiten, bei denen es starke Partnerschaften mit Eigentümern und Führungskräften eingehen kann, um führende Unternehmen aufzubauen und dabei Gryphons Kapital, spezialisierte professionelle Ressourcen und operative Expertise zu nutzen.

