Le cabinet australien de conseil en code et d'ingénierie en sécurité incendie BCA Logic rejoint l'équipe de Jensen Hughes

L'acquisition étend la portée géographique de Jensen Hughes à l'Australie, une région à forte croissance dotée d'un régime réglementaire mature en matière de construction et d'incendie ; elle établit une base pour une expansion future

BALTIMORE, 13 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Jensen Hughes , un leader mondial de l'ingénierie et du conseil en matière de sûreté, de sécurité et de risques, a annoncé aujourd'hui son acquisition de BCA Logic, un leader du marché australien du conseil en codes et de l'ingénierie de conception basée sur la performance. L'acquisition de BCA Logic marque la première entrée de la société sur le marché australien, où les récents changements législatifs devraient stimuler la croissance de l'industrie de l'ingénierie incendie.

BCA Logic a été créée en Nouvelle-Galles du Sud en 1997 par les directeurs Allan Harriman et Stuart Boyce. « Chaque membre de l'équipe de BCA Logic est essentiel, et les 48 employés feront partie de l'équipe de Jensen Hughes. Pendant le processus d'intégration, BCA Logic poursuivra ses activités normales en tant qu'entité comarquée », a déclaré Allan Harriman. « Rejoindre la plus grande société d'ingénierie incendie au monde augmente les opportunités de carrière pour les employés de BCA, tant en Australie que dans le monde. Elle permettra également à nos clients de bénéficier d'une expertise et d'une offre de services considérablement élargies », a déclaré Stuart Boyce.

« L'accent mis par BCA Logic sur les personnes, les clients, l'industrie, la performance et l'engagement envers l'excellence technique et un service à la clientèle exceptionnel en font un partenaire naturel pour Jensen Hughes. Nous sommes ravis d'accueillir dans notre équipe cette société leader sur le marché avec une forte croissance historique et nous sommes impatients d'exploiter le marché croissant du conseil en code et de l'ingénierie incendie en Australie », a déclaré Pankaj Duggal, président et COO de Jensen Hughes.

À propos de Jensen Hughes

Jensen Hughes est le leader mondial de l'ingénierie et du conseil en matière de sûreté, de sécurité et de risques. Chaque jour, nos équipes internationales composées de plus de 1 400 ingénieurs, experts techniques, architectes et consultants travaillent en partenariat avec des clients dans plus de 100 pays pour rendre notre monde sûr, sécurisé et résilient. Depuis 1939, nous avons gagné la confiance de nos clients, de notre personnel et de nos communautés en apportant de l'intégrité à nos relations, de l'innovation à notre secteur et de l'excellence technique à bon nombre des défis les plus complexes au monde. Nos principaux secteurs d'activité comprennent l'ingénierie de la protection contre les incendies, les risques et les dangers, le conseil en matière de risques de sécurité, la gestion et la planification des situations d'urgence et l'ingénierie judiciaire. Pour plus d'informations, consultez le site www.jensenhughes.com .

À propos de Gryphon Investors

Basée à San Francisco, Gryphon Investors ( www.gryphoninvestors.com ) est une importante société de capital-investissement qui se concentre sur la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec des dirigeants expérimentés. La société a géré plus de 5,0 milliards de dollars d'investissements et de capitaux propres depuis 1997. Gryphon vise à réaliser des investissements en capital de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise se situe entre 100 et 600 millions de dollars environ. Gryphon privilégie les opportunités d'investissement où elle peut former des partenariats solides avec les propriétaires et les dirigeants afin de construire des entreprises de pointe, en utilisant le capital de Gryphon, ses ressources professionnelles spécialisées et son expertise opérationnelle.

