DAS AUTOMOBILGESCHÄFT VON SIKA WURDE ALS FINALIST FÜR DIE 2025 AUTOMOTIVE NEWS PACE AWARDS FOR INNOVATION AUSGEWÄHLT

MADISON HEIGHTS, Mich, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Sika Automotive ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass das Unternehmen als Finalist für die PACE (Premier Automotive Suppliers' Contribution to Excellence) Awards 2025 der Automotive News für Innovation ausgewählt wurde.

Seit fast 30 Jahren werden mit den Automotive News PACE Awards Innovationen in der globalen Automobilzulieferkette ausgezeichnet. Für die Ausgabe 2025 wurde die Lösung SikaSeal®-832 von Sika Automotive für eine pumpfähige Schwallwand in kleinen Hohlräumen als Finalist ausgewählt. Der innovative Klebstoff, der zur SikaSeal® Produktfamilie für die Automobilindustrie gehört, bietet eine überragende Geräusch-, Vibrations- und Härteleistung (NVH), die den Komfort und die Haltbarkeit des Fahrzeugs deutlich erhöht. Das pumpfähige Applikationsverfahren ermöglicht eine präzise, automatisierte Installation, was die Arbeitskosten senkt und das Produkt zu einer kosteneffizienten und zuverlässigen Wahl für Hersteller macht.

SikaSeal®-832 zeigt auch eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit an komplexe Geometrien und gewährleistet eine optimale Abdichtung in verschiedenen strukturellen Hohlräumen. Darüber hinaus ist seine Formulierung umweltfreundlich, hält die strengen VOC-Vorschriften ein und fördert die Nachhaltigkeit bei der Herstellung. Seine Entwicklung zeigt das Engagement für die Weiterentwicklung von Automobiltechnologien und stärkt die Position von Sika als führendes Unternehmen für innovative Lösungen.

„Sika ist nach wie vor ein innovativer Lösungsanbieter für die Automobilbranche. Wir sind stolz darauf, dass unsere Automobilinnovation bei den PACE Awards als Finalist ausgewählt wurde. Die pumpfähige Blende wurde speziell für die Abdichtung kleiner Hohlräume in einem Fahrzeug entwickelt, in dem überwiegend manuell aufgebrachte Bänder und Kleinteile verwendet werden. Mit der pumpfähigen Lösung entfällt die Notwendigkeit der manuellen Anbringung, und da die Fahrzeughohlräume immer kleiner werden, wird es fast unmöglich, Teile in diesen Bereichen anzubringen. Die pumpfähige Schallwandlösung von Sika ermöglicht es den Kunden, leichtere, umweltfreundlichere, stärkere und leisere Fahrzeuge zu bauen", sagte Scott Henry, Präsident von Sika, Automotive and Industry Americas.

Die PACE Awards 2025 werden von Automotive News verliehen. Die Gewinner werden von einer unabhängigen Jury bestimmt und im April 2025 im Max M. Fisher Music Center in Detroit, Michigan, bekannt gegeben. Die Veranstaltung eröffnet die SAE-Woche in Detroit und stellt die besten Innovatoren der Welt vor.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website automotive.sika.com

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie mit einer führenden Position in der Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bausektor und in der Fahrzeugindustrie. Sika hat Tochtergesellschaften in 103 Ländern der Welt und produziert in über 400 Fabriken. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 33.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2023 einen Jahresumsatz von 11,24 Milliarden CHF.

Der Geschäftsbereich Industry der Sika Corporation hat seinen Hauptsitz in Madison Heights, MI, und ist ein führender Anbieter von Kleb- und Dichtstoffen für den Automotive Aftermarket, Automotive OES, Industrie-, Marine- und Transportmärkte. Die Produktpalette umfasst Polyurethan-Klebstoffe und Dichtstoffe, Schmelzklebstoffe, Epoxidharze, Acrylate, Silikone und Butyl-Dichtstoffe. Spezifische Anwendungen für Sika-Kleb- und Dichtstoffe finden sich in den Bereichen Haushaltsgeräte, Autoglasersatz, Automobil-OES, Fenstertechnik, HVAC, Schifffahrt, Metallbau und Transportwesen. Weitere Informationen sind auf der Website www.sikaindustry.com zu finden. Folgen Sie unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, LinkedIn und YouTube.

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie mit einer führenden Position in der Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bausektor und in der Fahrzeugindustrie. Sika hat Tochtergesellschaften in 103 Ländern der Welt und produziert in über 400 Fabriken. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 33.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2023 einen Jahresumsatz von 11,24 Milliarden CHF.

Das Industriegeschäft von Sika ist ein führender Anbieter von Kleb- und Dichtstoffen für den Kfz-Ersatzteilmarkt, die Erstausrüstung, die Industrie, die Schifffahrt und das Transportwesen, darunter Polyurethan- und Hybridkleb- und -dichtstoffe, Schmelzklebstoffe, Epoxidharze, Acrylate, Silikone, thermoplastische Baffles, Epoxidverstärker und Butyl-Dichtstoffe. Weitere Informationen sind auf der Website www.sika.com zu finden.Folgen Sie unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, LinkedIn und YouTube.

Medienkontakt:

Gerald Wilewicz

Market Field Manager-Automotive

201-441-0968

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/351634/Sika_Logo.jpg