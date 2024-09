L'ACTIVITE AUTOMOBILE DE SIKA A ETE SELECTIONNEE COMME FINALISTE POUR LE PRIX DE L'INNOVATION 2025 AUTOMOTIVE NEWS PACE AWARDS FOR INNOVATION

MADISON HEIGHTS, Michigan, 5 sept. 2024 /PRNewswire/ -- Sika Automotive est fière d'annoncer qu'elle a été sélectionnée comme finaliste pour les prix 2025 Automotive News PACE (Premier Automotive Suppliers' Contribution to Excellence) pour l'innovation.

Depuis près de 30 ans, les Automotive News PACE Awards récompensent les innovations dans la chaîne d'approvisionnement automobile mondiale. Pour l'édition 2025, la solution SikaSeal®-832 de Sika Automotive pour un déflecteur pompable dans les petites cavités a été sélectionnée comme finaliste. Cet adhésif innovant, qui fait partie de la famille de produits automobiles SikaSeal® , offre des performances supérieures en matière de bruit, de vibrations et de rudesse (NVH), ce qui améliore considérablement le confort et la durabilité des véhicules. Son processus d'application par pompage permet une installation précise et automatisée, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre et en fait un choix rentable et fiable pour les fabricants.

SikaSeal®-832 fait également preuve d'une remarquable adaptabilité aux géométries complexes, assurant un scellement optimal dans diverses cavités structurelles. En outre, sa formulation est respectueuse de l'environnement, adhérant aux réglementations strictes en matière de COV et favorisant la durabilité de la fabrication. Son développement témoigne de l'engagement de Sika à faire progresser les technologies automobiles et à renforcer sa position de leader en matière de solutions innovantes.

« Sika reste un fournisseur de solutions innovantes pour l'industrie automobile. Nous sommes fiers que notre innovation automobile ait été choisie comme finaliste par les PACE Awards. Le déflecteur pompable a été conçu spécifiquement pour le scellement de petites cavités dans un véhicule où l'on utilise principalement des rubans appliqués manuellement et de petites pièces. La solution de déflecteur pompable élimine la nécessité d'une application manuelle, et comme les cavités des véhicules sont de plus en plus petites, il devient presque impossible d'appliquer des pièces dans ces zones. La solution de déflecteur pompable de Sika permet aux clients de construire des véhicules plus légers, plus écologiques, plus solides et plus silencieux », a déclaré Scott Henry, président de Sika pour les Amériques dans le secteur de l'automobile et de l'industrie.

Les prix PACE 2025 sont décernés par Automotive News. Les lauréats sont désignés par un jury indépendant et seront annoncés en avril 2025 au Max M. Fisher Music Center de Detroit, dans le Michigan. Cet événement ouvre la semaine de la SAE à Détroit et met en lumière les meilleurs innovateurs du monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à l'adresse automotive.sika.com.

Sika est une société de produits chimiques spécialisés qui occupe une position de leader dans le développement et la production de systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, l'amortissement, le renforcement et la protection dans le secteur de la construction et l'industrie automobile. Sika possède des filiales dans 103 pays à travers le monde et produit dans plus de 400 usines. L'entreprise emploie plus de 33 000 personnes et a généré un chiffre d'affaires annuel de 11,24 milliards de francs suisses en 2023.

La division Industrie de Sika Corporation, dont le siège social se trouve à Madison Heights, MI, est un fournisseur de premier plan d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour le marché secondaire de l'automobile, l'équipement d'origine de l'automobile, l'industrie, la marine et les marchés des transports. Les gammes de produits comprennent des adhésifs polyuréthane et des produits d'étanchéité , des adhésifs thermofusibles, des époxydes, des acryliques, des silicones et des produits d'étanchéité au butyle. Les adhésifs et les scellants Sika trouvent des applications spécifiques dans les secteurs de l'électroménager, du remplacement du verre automobile, de l'équipement d'origine automobile, de la fenestration, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, de la marine, de la construction métallique et du transport. Pour plus d'informations, consultez le site web www.sikaindustry.com. Suivez nos canaux de médias sociaux sur Facebook, LinkedIn et YouTube.

La division Industrie de Sika est un fournisseur de premier plan d'adhésifs et de scellants pour le marché secondaire de l'automobile, les équipementiers automobiles et les fabricants d'équipement d'origine, l'industrie, la marine et le transport. Les gammes de produits comprennent des adhésifs et des scellants en polyuréthane et hybrides, des adhésifs thermofusibles, des époxydes, des acryliques, des silicones, des déflecteurs thermoplastiques, des renforts en époxy et des scellants au butyle. Pour plus d'informations, visitez le site web à l'adresse suivante : www.sika.com.Suivez nos canaux de médias sociaux sur Facebook, LinkedIn et YouTube.

