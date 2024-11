Das bahnbrechende Business-Intelligence-Tool von 24/7 Software treibt das globale Wachstum voran

FORT LAUDERDALE, Florida, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- 24/7 Software , ein führender Anbieter von Betriebsmanagement-Software, verzeichnet mit seinem branchenweit ersten Business-Intelligence-Tool (BI) für den Betrieb von Veranstaltungsorten ein rekordverdächtiges Wachstum. Seit der Markteinführung haben mehr als 75 Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt die Lösung integriert, was sie zur bevorzugten Plattform für die Optimierung der Sicherheit, des Facility Managements und des Gästeerlebnisses macht.

„Die rasche Akzeptanz unseres BI-Tools beweist, wie wertvoll es für die Rationalisierung des Veranstaltungsbetriebs ist", so Matthew Dobrosevic, Vizepräsident der Produkte für Analysen und Integrationen bei 24/7 Software. „Durch die Zusammenführung von Abteilungen wie Sicherheit, Einrichtungen und Gästeservice auf einer Plattform erhalten Veranstaltungsorte Einblicke in Echtzeit, die die operative Exzellenz fördern. Von großen, anspruchsvollen Veranstaltungsorten bis hin zu kleineren Einrichtungen hilft unsere Lösung den Teams, ihre Effizienz zu steigern und über wichtige Daten zu berichten."

Die Flexibilität des BI-Tools hat zu seiner Expansion in neue Märkte geführt, darunter Kongresszentren, Veranstaltungsorte für darstellende Künste, Vergnügungsparks, Zoos und große Unterhaltungsviertel. Seine Fähigkeit, sich sowohl an kleine Veranstaltungsorte als auch an große Organisationen mit mehreren Veranstaltungsorten anzupassen, hat sein schnelles Wachstum vorangetrieben.

Ein typisches Beispiel: Die Kansas City Chiefs

Als amtierender NFL-Champion und Betreiber eines erstklassigen Veranstaltungsortes setzen die Kansas City Chiefs sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon den goldenen Standard für hervorragende Leistungen. Um ihre Führungsposition im Veranstaltungsbereich zu behaupten, haben die Chiefs das Analyseprodukt von 24/7 Software vollständig integriert und damit die datengesteuerte Entscheidungsfindung revolutioniert.

Mit den neuen Echtzeit-Ereignis-Dashboards in ihrem Kontrollraum und den fortschrittlichen Tools für die Berichterstattung können die Chiefs Trends bei der Art der Vorfälle und der Softwarenutzung genau verfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige Datenfelder – wie Priorität, Abschnitt und Abschluss des Vorfalls – konsistent und genau ausgefüllt werden, was die betriebliche Effizienz steigert. Durch den Vergleich von Daten über verschiedene Zeiträume hinweg können sie die Leistung in Echtzeit überwachen und proaktiv Lücken schließen, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

„Unsere Fähigkeit, Trends zu erkennen und schnelle, datengestützte Entscheidungen zu treffen, war entscheidend für die Sicherheit unserer Fans und die Aufrechterhaltung eines reibungslosen Spielstättenbetriebs", so Dave Felsen, Sonderprojekte bei den Kansas City Chiefs. „Mit den Analysen von 24/7 Software sind wir dem Spiel immer einen Schritt voraus."

Erweiterung der Multi-Venue-Fähigkeiten: Maple Leaf Sports & Entertainment und ein großer Vergnügungsparkbetreiber

Das BI-Tool von 24/7 Software verändert die Art und Weise, wie Betreiber mehrerer Veranstaltungsorte die Sicherheit und den Betrieb verwalten. Durch die Integration von Daten aus Systemen wie dem Vorfallmanagement, der Videoüberwachung und dem Ticketing in ein zentrales Dashboard bietet die Plattform Transparenz in Echtzeit und verwertbare Erkenntnisse.

Ein großer Freizeitparkbetreiber implementierte die Lösung innerhalb weniger Wochen und erhielt in Echtzeit Einblick in kritische Betriebsdaten aller Parks, wodurch die Sicherheitsmaßnahmen und das Gästeerlebnis verbessert wurden.

In ähnlicher Weise hat Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) das neue Produkt Advanced Analytics genutzt, um Echtzeit-Dashboards für alle Veranstaltungen zu erstellen. Durch die Verfolgung der Effizienz von Sicherheitspatrouillen und der Reaktion auf medizinische Vorfälle hat MLSE die Reaktionszeiten verbessert und eine sicherere Umgebung für die Gäste geschaffen.

„Im Gegensatz zu herkömmlichen GSOC-Einrichtungen, die Jahre und erhebliche Ressourcen in Anspruch nehmen können, ist unsere Plattform vollständig konfigurierbar und kann innerhalb von Wochen implementiert werden", so Matt Dobrosevic. „Sie liefert schnelle und kosteneffiziente Ergebnisse, ohne dass hohe Investitionen in Ressourcen erforderlich sind."

Informationen zu 24/7 Software

24/7 Software ist ein weltweit führender Anbieter von Software für das Betriebsmanagement, der die besten Veranstaltungsorte, Sportligen und Unterhaltungsorganisationen der Welt bedient. Die innovative Technologie von hilft Organisationen, sich in den Bereichen Sicherheit, Facility Management und Gästeerlebnis zu profilieren, unterstützt durch einen beispiellosen Support.

