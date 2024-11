L'outil révolutionnaire de veille stratégique de 24/7 Software stimule la croissance mondiale

FORT LAUDERDALE, Floride, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- 24/7 Software, un chef de file des logiciels de gestion des opérations, connaît une croissance record avec son premier outil de veille stratégique pour l'exploitation des sites. Depuis son lancement, plus de 75 sites dans le monde ont intégré la solution, ce qui en fait la plateforme de référence pour l'optimisation de la sûreté, de la sécurité, de la gestion des installations et de l'expérience des visiteurs.

« L'adoption rapide de notre outil de veille stratégique prouve sa valeur dans la rationalisation des opérations des sites », déclare Matthew Dobrosevic, vice-président des produits pour l'analyse et les intégrations, 24/7 Software. « En réunissant des services tels que la sécurité, les installations et les services aux visiteurs au sein d'une même plateforme, les sites obtiennent des informations en temps réel qui favorisent l'excellence opérationnelle. Qu'il s'agisse de grandes salles sophistiquées ou d'installations plus modestes, notre solution aide les équipes à accroître leur efficacité et à produire des rapports sur des données clés. »

La flexibilité de l'outil de veille stratégique a permis son expansion sur de nouveaux marchés, notamment les centres de congrès, les salles de spectacles, les parcs d'attractions, les zoos et les grands ensembles de divertissement. Sa capacité à s'adapter aussi bien aux petites salles qu'aux grandes organisations multisites a alimenté sa croissance rapide.

Un exemple concret : Les Chiefs de Kansas City

En tant que champions en titre de la NFL et exploitants d'un site de classe mondiale, les Kansas City Chiefs sont la référence en matière d'excellence, tant sur le terrain qu'en dehors. Pour maintenir leur leadership dans l'exploitation des salles, les Chiefs ont entièrement intégré le produit analytique de 24/7 Software, révolutionnant ainsi la prise de décision basée sur les données.

Grâce à de nouveaux tableaux de bord en temps réel dans leur salle de contrôle et à des outils de reporting avancés, les Chiefs suivent avec précision les tendances en matière de types d'incidents et d'utilisation des logiciels. Cela permet de s'assurer que les champs de données clés (tels que la priorité, la section et la clôture de l'incident) sont remplis de manière cohérente et précise, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. En comparant les données sur différentes périodes, ils surveillent les performances en temps réel et comblent les lacunes de manière proactive afin d'assurer le bon déroulement de l'événement.

« Notre capacité à identifier les tendances et à prendre rapidement des décisions fondées sur des données a été cruciale pour assurer la sécurité de nos supporters et maintenir un fonctionnement sans faille du site », déclare Dave Felsen, responsable des projets spéciaux pour les Chiefs de Kansas City. « Grâce aux analyses de 24/7 Software, nous gardons toujours une longueur d'avance. »

Développer les capacités multisites : Maple Leaf Sports & Entertainment et un grand exploitant de parc d'attractions

L'outil de veille stratégique de 24/7 Software transforme la façon dont les exploitants de salles de spectacles gèrent la sûreté, la sécurité et les opérations. En intégrant des données provenant de systèmes tels que la gestion des incidents, la vidéosurveillance et la billetterie dans un tableau de bord centralisé, la plateforme offre une visibilité en temps réel et des informations exploitables.

Un grand opérateur de parcs d'attractions a mis en œuvre la solution en quelques semaines et a obtenu une visibilité en temps réel des données opérationnelles critiques dans tous ses parcs, ce qui a permis de renforcer les mesures de sécurité et d'améliorer l'expérience des visiteurs.

De même, Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) a utilisé le nouveau produit Advanced Analytics pour créer des tableaux de bord en temps réel pour tous les événements. En suivant l'efficacité des patrouilles des agents de sécurité et la réponse aux incidents médicaux, MLSE a amélioré les temps de réponse et créé un environnement plus sûr pour les clients.

« Contrairement aux configurations GSOC traditionnelles qui peuvent prendre des années et nécessiter des ressources importantes, notre plateforme est entièrement configurable et peut être mise en œuvre en quelques semaines », déclare Matt Dobrosevic. « Il permet un déploiement rapide et des résultats rentables sans nécessiter un investissement important en ressources.

À propos de 24/7 Software

24/7 Software est un chef de file mondial des logiciels de gestion des opérations, au service des plus grands sites, ligues sportives et organisations de divertissement du monde. Sa technologie innovante aide les organisations à exceller en matière de sûreté, de sécurité, de gestion des installations et d'expérience des clients, avec un soutien inégalé.

