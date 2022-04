Das Branding-Lösungsunternehmen Imprint Engine expandiert weltweit

Wachsendes Team und mehr Dienstleistungen in Dublin (Irland) zur Betreuung internationaler Kunden

MINNEAPOLIS, 20. April 2022 /PRNewswire/ -- Imprint Engine, ein 2012 gegründetes Unternehmen für Branding-Lösungen, setzt seinen beeindruckenden Wachstumskurs fort, gründet einen europäischen Hauptsitz in Dublin (Irland) und stellt ein erfahrenes Führungsteam zusammen, um das Wachstum seiner internationalen Aktivitäten zu steuern.

Im vergangenen Jahr ist das Unternehmen um mehr als 80 Prozent gewachsen. Immer mehr Mitarbeiter sind von zu Hause aus tätig und die Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, sie ins Boot zu holen und sie aussagekräftig und bedeutsam zu binden. Vor diesem Hintergrund hat sich der Teilbereich bei Imprint Engine, der Personal-Experten dabei hilft, mit Mitarbeitern in Kontakt zu treten, von 25 auf mehr als 50 Prozent des Geschäfts verdoppelt.

Das neue Team in Europa, das sich auf lokale Beschaffung, Kontounterstützung und den Umgang mit Finanztransaktionen rund um Tarife und Versand konzentriert, wird Imprint Engine dabei helfen, seine bestehenden Unternehmenskunden wie Uber, Github, GoPuff und Klarna zu betreuen.

„Die Ausweitung unserer Präsenz in Irland wird es uns ermöglichen, in Europa Fuß zu fassen und unsere größeren internationalen Kunden besser zu betreuen", erklärte Caleb Gilbertson, Gründungspartner von Imprint Engine. „Unser internationaler Standort wird das System, die Technologie und den Vertriebsunterstützungsprozess nachahmen, die zu unserem schnellen Wachstum hier in den USA geführt haben."

Im Jahr 2021 waren Werbegeschenke und Firmenpräsente eine 242-Milliarden-Dollar-Industrie. Firmenmarkenartikel und Geschenke sind ein äußerst effektives Mittel für Unternehmen, die Aufmerksamkeit bei ihrer Zielgruppe wecken wollen, und seit der Pandemie konzentriert sich dies vermehrt darauf, geeignete Mitarbeiter zu finden und diese zu halten.

Imprint Engine hat eine Technologieplattform geschaffen, die den Geschenkeprozess automatisiert und es den Kunden ermöglicht, Produkte zu bestellen, Sendungen zu verfolgen und ihren Bestand zu verwalten. Die Plattform lässt sich in wichtige Technologietools wie CRMs, HR-Plattformen, Beschaffungsplattformen und mehr integrieren. Das Unternehmen ist eine End-to-End-Plattform, die Kunden und Personalfachleuten hilft, Zeit und Geld zu sparen, indem sie eine breite Palette von Anbieterdiensten unter einem Dach vereint. Und dieses Dach ist jetzt weltweit verfügbar.

„Wir freuen uns darauf, Imprint Engine dabei zu unterstützen, seine Präsenz in Europa auszubauen", so James Brennan, Leiter des Kundendienstes in Europa bei Imprint Engine. „Die Kombination aus erstklassiger Technologie und hervorragendem Kundenservice wird für weiteres Wachstum und weiteren Erfolg unseres Unternehmens weltweit sorgen."

Die Leiter des europäischen Teams von Imprint Engine sind:

Stephen Curran, Betriebsleiter – Europa

Curran verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Verpackung, Druck und neuerdings Swag- und Werbeartikel.

James Brennan, Leiter Kundendienst – Europa

Brennan hat seine berufliche Laufbahn in der Druckbranche verbracht – vom Betrieb von Digitaldruckmaschinen über die Leitung seines eigenen Druckunternehmens bis hin zu seiner Tätigkeit im Druck- und Swag-Management.

Paul Armstrong, Vertriebsleiter – Europa

Armstrong verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Swag-Industrie.

Neuer US-Hauptsitz und bevorstehende Übernahme

Nachdem Gilbertson, der Gründungspartner Travis Veit und der Partner Zach Sussman das Unternehmen Anfang dieses Jahres auf eine 40.000 Quadratmeter große Fläche in Brooklyn Center verlegt haben, hat sich die Größe der Büro- und Lagerfläche mehr als verdreifacht.

Imprint Engine übernimmt außerdem den langjährigen Anbieter Shameless Inc., ein 2008 gegründetes Unternehmen, dank dem Stickerei, Siebdruck und Gravur nun unternehmensintern möglich sind, was eine schnellere Abwicklung, kreative Dekorationsmethoden, eine höhere Leistung und einen optimierten Arbeitsablauf ermöglicht. In Kombination mit dem nahezu dreifachen Platzangebot ist Imprint Engine für weiteres Wachstum bestens positioniert.

„Wir freuen uns sehr über den Umzug an unseren neuen Hauptsitz, der es uns ermöglicht, unser Wachstum auf verschiedene Weise fortzusetzen, insbesondere aber, weil wir unsere interne Produktion mit der Übernahme von Shameless und mit neuen Druck- und Produktionsanlagen im Wert von fast 700.000 USD erweitern", so Gilbertson. „Unsere neue US-Niederlassung in Kombination mit unserer globalen Expansion ermöglicht es uns, unsere wachsende Liste an weltweiten Kunden nahtlos zu unterstützen, und wir gehen auch in Zukunft von einem aggressiven Wachstum für Imprint Engine aus."

Informationen zu Imprint Engine

Seit 2012 definiert Imprint Engine die Markenwerbung neu und hat eine einzigartige Nische in dieser wettbewerbsintensiven 242-Milliarden-Dollar-Branche geschaffen. Das Unternehmen hat einen intelligenteren Prozess für Kunden mit einem optimierten, technologiebasierten Upgrade entwickelt, das neue Maßstäbe in der Branche setzt und es Kunden ermöglicht, Zeit, Geld und Energie zu sparen, indem es Arbeiten erledigt, die traditionell von mehreren verschiedenen Anbietern ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie auf imprintengine.com.

