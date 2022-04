La société de solutions de branding Imprint Engine s'étend à l'échelle mondiale

Développement de l'équipe et des services à Dublin, en Irlande, pour servir les clients internationaux

MINNEAPOLIS, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- Imprint Engine, une société de solutions de branding fondée en 2012, poursuit son impressionnante croissance en ajoutant un siège européen à Dublin, en Irlande, et en se dotant d'une équipe de direction chevronnée pour gérer la croissance de ses activités internationales.

Au cours de l'année écoulée, l'entreprise a augmenté ses activités de plus de 80 %. Alors que de plus en plus d'employés travaillent à domicile et que les entreprises cherchent des moyens de les intégrer et de les garder engagés de manière significative, Imprint Engine a vu son travail consistant à aider les professionnels des RH à entrer en contact avec les employés doubler, passant de 25 à plus de 50 % de son activité.

La nouvelle équipe européenne, qui se concentrera sur l'approvisionnement local, l'assistance aux comptes et la gestion des transactions financières liées aux tarifs et aux expéditions, aidera Imprint Engine à servir ses entreprises clientes, telles que Uber, Github, GoPuff et Klarna.

« L'expansion de notre présence en Irlande nous permettra d'être présents sur le terrain en Europe afin de mieux servir nos grands clients internationaux », a déclaré Caleb Gilbertson, associé fondateur d'Imprint Engine. « Notre site international imitera le système, la technologie et le processus de soutien aux ventes qui ont conduit à notre croissance rapide ici aux États-Unis. »

En 2021, les cadeaux d'entreprise représentaient une industrie de 242 milliards de dollars. Les articles de marque et les cadeaux d'entreprise sont extrêmement efficaces pour aider les entreprises à faire bonne impression auprès de leur public cible et, depuis la pandémie, l'attention se porte davantage sur le recrutement, l'engagement et la fidélisation des employés.

Imprint Engine a créé une plateforme technologique qui automatise le processus de cadeaux, permettant aux clients de commander des produits, de suivre les expéditions et de gérer leur inventaire tout en intégrant des outils technologiques clés comme la gestion de la relation client (CRM), les plateformes RH, les plateformes d'approvisionnement, etc. L'entreprise est une plateforme de bout en bout qui aide les clients et les professionnels des RH à gagner du temps et de l'argent en plaçant un large éventail de services de fournisseurs sous un même toit. Et maintenant, ce toit est mondial.

« Nous sommes impatients d'aider Imprint Engine à étendre sa présence en Europe », a déclaré James Brennan, directeur des services clients - Europe pour Imprint Engine. « La combinaison de la meilleure technologie de sa catégorie avec un service client exceptionnel assurera une croissance et un succès continus pour notre entreprise au niveau mondial. »

Les dirigeants de l'équipe européenne d'Imprint Engine comprennent :

Stephen Curran, directeur des opérations - Europe

M. Curran a 20 ans d'expérience dans le domaine de l'emballage, de l'impression et, plus récemment, des articles promotionnels.

James Brennan, directeur des services à la clientèle - Europe

M. Brennan a passé sa carrière professionnelle dans le secteur de l'impression - de l'exploitation de presses numériques à la gestion de sa propre entreprise d'impression et, plus récemment, à la gestion de l'impression et des objets publicitaires.

Paul Armstrong, directeur des ventes - Europe

M. Armstrong a plus de vingt ans d'expérience dans le secteur des objets publicitaires.

Nouveau siège américain et acquisition imminente

Imprint Engine, dirigée par Gilbertson, Travis Veit, associé fondateur, et Zach Sussman, associé, a récemment plus que triplé la taille de ses bureaux et de son entrepôt lorsqu'elle a déménagé dans un espace d'environ 3 716 mètres carrés à Brooklyn Center au début de l'année.

Imprint Engine a également acquis le fournisseur de longue date Shameless Inc, une société fondée en 2008 qui a intégré la broderie, la sérigraphie et la gravure en interne, ce qui permet une exécution plus rapide, des méthodes de décoration créatives, une plus grande production et un flux de travail rationalisé. Ceci, en combinaison avec un espace presque triplé, place Imprint Engine dans une position avantageuse pour une croissance continue.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de déménager dans notre nouveau siège, qui nous permet de poursuivre notre croissance de plusieurs manières, mais surtout d'étendre notre production interne avec l'acquisition de Shameless et près de 700 000 dollars de nouveaux équipements d'impression et de production », a déclaré M. Gilbertson. « Notre nouvel espace américain combiné à notre expansion mondiale nous permet d'offrir un soutien sans faille à notre liste croissante de clients internationaux et nous prévoyons une croissance agressive continue pour Imprint Engine. »

À propos de Imprint Engine

Depuis 2012, Imprint Engine a redéfini la promotion de marque et créé une niche unique dans ce secteur concurrentiel de 242 milliards de dollars. L'entreprise a créé un processus plus intelligent pour les clients, notamment une mise à niveau simplifiée et basée sur la technologie qui bouleverse la norme industrielle, permettant aux clients d'économiser du temps, de l'argent et de l'énergie en effectuant des travaux traditionnellement réalisés par plusieurs fournisseurs différents. Pour plus d'informations, consultez le site imprintengine.com.

