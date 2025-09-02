Das Brunel Solar Team und das Solar Team Twente belegen mit der ABC-Solartechnologie von AIKO den ersten und zweiten Platz bei der World Solar Challenge 2025

News provided by

Aiko

Sep 02, 2025, 10:17 ET

DÜSSELDORF, Deutschland und DELFT, Niederlande, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Bei der Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) 2025 sicherte sich das Brunel Solar Team den ersten Platz, das Solar Team Twente belegte den zweiten Platz. Die BWSC erstreckt sich über mehr als 3.000 Kilometer von Darwin nach Adelaide und gilt weithin als das renommierteste Solarautorennrennen der Welt — eine Plattform, auf der Innovation, technische Exzellenz und Nachhaltigkeit zusammenkommen.

Continue Reading
Photo courtesy of the Brunel Solar Team, taken by Hans-Peter van Velthoven and Jorrit Lousberg
Photo courtesy of the Brunel Solar Team, taken by Hans-Peter van Velthoven and Jorrit Lousberg
Photo courtesy of the Solar Team Twente
Photo courtesy of the Solar Team Twente

Beide Teams entschieden sich für die N-Typ-ABC-Solarzellen (All Back Contact) von AIKO, um ihre Fahrzeuge anzutreiben, und vertrauten damit auf die effizienteste kommerzielle Solartechnologie der Branche. Mit einer Effizienz von über 27 % in der Massenproduktion bieten ABC-Zellen einen höheren Energieertrag, einen besseren Temperaturkoeffizienten und Widerstandsfähigkeit gegen Mikrorisse — entscheidende Vorteile für Solarfahrzeuge, die unter dynamischen und anspruchsvollen realen Bedingungen zuverlässig funktionieren müssen.

„Unser Sieg ist das Ergebnis modernster Technologie, unermüdlicher Teamarbeit und einer mutigen Rennstrategie", erklärte Martijn Boonen, Elektroingenieur beim Brunel Solar Team. „Die ABC-Zellen von AIKO verschafften uns einen entscheidenden Vorteil, da sie maximale Effizienz und einen besseren Temperaturkoeffizienten boten, wodurch unser Fahrzeug während der gesamten Strecke durch Australien jeden Tag seine Höchstleistung erbringen konnte."

„In einem so hart umkämpften Feld den zweiten Platz zu belegen, ist eine großartige Leistung", fügte Daniel Blik, Teammanager des Solar Team Twente, hinzu. „Die Effizienz und Zuverlässigkeit der ABC-Zellen von AIKO ermöglichte es uns, auf begrenzter Fläche mehr Energie zu erzeugen, und ihre stabile Leistung unter wechselnden Bedingungen gab uns das Vertrauen, jeden Tag mehr zu leisten."

Das Sponsoring beider Teams durch AIKO unterstreicht die Mission des Unternehmens, Innovationen im Bereich Solarenergie voranzutreiben und Pioniere der nachhaltigen Mobilität zu unterstützen.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass das Brunel Solar Team und das Solar Team Twente die ersten beiden Plätze belegt haben — dies ist der beste Beweis für die Leistungsfähigkeit unserer N-Typ-ABC-Technologie", erklärte Jessica Zhang, Marketingleiterin bei AIKO. „Ihr Teamwork, ihre Entschlossenheit und ihr Innovationsgeist verkörpern perfekt, worum es bei diesem Rennen geht. Gemeinsam konkurrieren wir nicht nur um den Sieg — wir streben eine kohlenstofffreie Zukunft an und inspirieren mehr Menschen dazu, sich für eine nachhaltige Lebensweise zu entscheiden."

Als Erfinder der ABC-Zelltechnologie und weltweit führender Anbieter von Back-Kontakt-Lösungen setzt AIKO weiterhin neue Maßstäbe in der Solarleistung. Der Erfolg bei der World Solar Challenge 2025 verdeutlicht, wie Solarinnovationen sowohl den Wettbewerb als auch den Übergang zu einer saubereren, nachhaltigeren Welt vorantreiben können.

Informationen zu AIKO
AIKO ist ein führender Anbieter von Solartechnologie, der sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Solarstromprodukten sowie integrierten Lösungen für die Speicherung und das Laden von PV-Energie spezialisiert hat. AIKO bietet seinen Kunden Solarzellen, ABC-Module (All Back Contact) und szenariobasierte Komplettlösungen an. Geleitet von der Mission „Empowering transformation towards a carbon-free era" (Den Wandel hin zu einer CO₂-freien Ära vorantreiben) setzt AIKO weiterhin auf extreme Innovation und Spitzentechnologie.
Weitere Informationen finden Sie unter https://aikosolar.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762314/Photo_courtesy_Brunel_Solar_Team_Hans_Peter_van_Velthoven_Jorrit_Lousberg.jpg 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762315/Photo_courtesy_Solar_Team_Twente.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

L'équipe solaire Brunel et l'équipe solaire Twente remportent la première et la deuxième place au World Solar Challenge 2025 grâce à la technologie ABC Solar d'AIKO

L'équipe solaire Brunel et l'équipe solaire Twente remportent la première et la deuxième place au World Solar Challenge 2025 grâce à la technologie ABC Solar d'AIKO

Lors du Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) 2025, l'équipe solaire Brunel a remporté la première place et l'équipe solaire Twente a terminé en...
Brunel Solar Team y Solar Team Twente obtienen el primer y segundo lugar en el BWSC 2025

Brunel Solar Team y Solar Team Twente obtienen el primer y segundo lugar en el BWSC 2025

En el Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) 2025, Brunel Solar Team se alzó con el primer puesto, seguido de Solar Team Twente en segundo lugar....
More Releases From This Source

Explore

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Alternative Energies

Alternative Energies

Utilities

Utilities

Green Technology

Green Technology

News Releases in Similar Topics