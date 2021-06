Das Embalagens Aos Campos: O Programa Global Lay's® RePlay Dá Um Novo Propósito Às Embalagens Com Campos De Futebol Sustentáveis

Sebnem Erim, vice-presidente de Marketing Global de Alimentos da PepsiCo, comenta: " Proporcionar alegria às pessoas, em cada chip, em cada pacote, está na essência de nossa marca. Com décadas de experiência em reunir pessoas por meio do esporte, temos o orgulho de apresentar o LAY'S RePlay. Mais do que apenas um campo favorável ao planeta, estamos trabalhando com parceiros locais para construir espaços e programas que possam gerar impacto e mudanças positivas para as próximas gerações ."

Estima-se que até cinco campos de futebol LAY'S RePlay sejam inaugurados em 2021 no mundo todo, com o primeiro em Tembisa, na África do Sul, seguido por comunidades na Rússia, Brasil, Turquia e Reino Unido. Com o potencial de mais de 3.600 horas de jogos e programas educacionais esportivos, que beneficiarão mais de 16 mil membros da comunidade apenas no primeiro ano, o LAY'S RePlay dá grande ênfase à inclusão de membros da comunidade e organizações locais durante todas as fases de planejamento, construção e manutenção de cada campo, com o objetivo de desenvolver uma programação que possa abordar questões sociais que impactam cada comunidade, ao mesmo tempo em que promove o acesso seguro ao esporte. Por exemplo, na África do Sul, a programação local procura capacitar os jovens, promover a inclusão e compartilhar importantes lições de vida e comportamentos pró-sociais com sessões de educação por meio do futebol.

Apoiado pelo embaixador global de longa data de LAY'S e seis vezes vencedor da Bola de Ouro (Ballon d'Or), Lionel Messi afirma: "Tive a sorte de começar a jogar futebol na juventude, e isso mudou minha vida. Todos merecem a chance de jogar e se apaixonar pelo esporte, e o LAY'S RePlay está dando essa oportunidade a comunidades do mundo todo. Tenho orgulho de retribuir por meio deste projeto e estou entusiasmado com o impacto que ele pode exercer sobre a próxima geração".

Os campos LAY'S RePlay maximizam o valor social, ao mesmo tempo que minimizam o impacto ambiental. Desde os materiais que compõem o campo até a instalação, os campos são projetados para serem o mais ecologicamente sustentáveis possível. Em parceria com a GreenFields, fabricante global de campos artificiais, as embalagens vazias de LAY'S são recolhidas por parceiros locais de coleta de resíduos e reciclagem, e recebem uma segunda vida – triturados e convertidos em paletes que formam a camada de base por baixo do gramado, chamada Ecocept™. Tanto a grama quanto a camada Ecocept™ são 100% recicláveis no final de sua vida útil. Além do gramado, a marca se comprometeu em adotar uma estratégia de compensação de carbono que garantirá que todos os campos ofereçam uma pegada de carbono zero ao longo de sua vida útil de cerca de dez anos.

Essa iniciativa e compromisso globais de LAY'S foram verificados pela consultoria independente Good Business com um estudo aprofundado, que mostrou que os campos do LAY'S RePlay têm um impacto ambiental significativamente menor do que os campos artificiais alternativos em vários aspectos como redução da emissão de gases de efeito estufa, poluição de microplástico, materiais e gramado recicláveis, interferência ecológica e uso de água.

Aleksander Čeferin, presidente da UEFA Foundation, afirmou: "Observamos em primeira mão como o futebol e o esporte podem ser usados para melhorar a vida das pessoas. Ao trabalharmos juntos e apoiarmos o LAY'S RePlay, estamos tendo um impacto instantâneo em milhares de pessoas que, de outra forma, não teriam onde jogar nem uma oportunidade de se desenvolver para se tornarem melhores".

A marca LAY'S tem laços de longa data com a comunidade do futebol e é uma parceira oficial da Liga dos Campeões da UEFA masculina e do futebol feminino da UEFA. A marca lança o LAY'S RePlay como uma progressão dos campos artificiais que desenvolveu com a UEFA Foundation nos campos de refugiados de Za'atari e Azraq da Jordânia em 2017 e 2018, que desde então proporcionaram acesso ao esporte a 35 mil pessoas.

Contato para a imprensa: [email protected]

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados por consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios do mundo todo. A PepsiCo gerou mais de US$ 70 bilhões em faturamento líquido em 2020, impulsionada por um portfólio complementar de alimentos e bebidas que inclui Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de comidas e bebidas agradáveis, incluindo 23 marcas que geram mais de US$ 1 bilhão cada uma em vendas estimadas de varejo anualmente.

O que guia a PepsiCo é nossa visão de ser a líder mundial em alimentos e bebidas convenientes por meio do lema "Vencer com Propósito". "Vencer com Propósito" reflete nossa ambição de vencer de forma sustentável no mercado e incorporar propósito a todos os aspectos de nossa estratégia de negócios e marcas. Para mais informações, acesse www.pepsico.com .

Sobre a UEFA Foundation for Children

Fundada em 2015, a UEFA Foundation for Children é uma organização filantrópica regida pela lei suíça. Ela defende os direitos de crianças em vulnerabilidade social utilizando o poder do futebol para melhorar suas vidas e ajudá-las a desenvolver seu potencial e encontrar seu lugar na comunidade. A fundação atualmente investe em 168 projetos e, até agora, 318 projetos em 116 países em todo o mundo. Mais de 1.180.000 crianças já se beneficiaram do trabalho da fundação desde sua criação. Para mais informações, acesse www.uefafoundation.org .

Sobre a streetfootballworld

A streetfootballworld é uma organização sem fins lucrativos que representa a maior comunidade mundial de organizações que implementam programas nas áreas do futebol e do esporte para fazer o bem. Há quase duas décadas, constrói e implementa estratégias de impacto social por meio dos esportes e, particularmente, do futebol em cooperação com uma ampla gama de parceiros da indústria do futebol, patrocinadores, governos e do setor privado. A rede streetfootballworld é uma iniciativa criada pela organização para conectar e capacitar as organizações comunitárias usando o futebol em particular e o esporte em geral, como uma ferramenta para impulsionar o impacto social.

Para mais informações, acesse https://www.streetfootballworld.org/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1550181/Lays_RePlay_Hero.jpg

FONTE PepsiCo

SOURCE PepsiCo