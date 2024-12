Das Engagement von Molicel für Qualität in der Luft- und Raumfahrt wird mit AS9100 anerkannt

TAIPEI, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Molicel, ein weltweit führender Anbieter von Ultrahochleistungszellen, hat mit der Erlangung der angesehenen AS9100:D-Zertifizierung einen wichtigen Meilenstein erreicht. Diese Zertifizierung unterstreicht das unermüdliche Engagement von Molicel für Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit und festigt die Position des Unternehmens als zuverlässiger Lieferant für die anspruchsvolle Luft- und Raumfahrt- sowie eVTOL-Industrie.

Molicel's Commitment to Aerospace-Grade Quality Recognized with AS9100

AS9100 wurde entwickelt, um die konsequente Einhaltung dieser Sicherheits- und Leistungsstandards in der Massenproduktion zu überprüfen. Besonderes Augenmerk wird auf das betriebliche Risikomanagement, das Konfigurationsmanagement, die Produktsicherheit, die Verhinderung von gefälschten Teilen und die spezielle Prozesskontrolle gelegt, die für die Erfüllung der strengen Anforderungen der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie unerlässlich sind. Mit dieser Zertifizierung beweist Molicel, dass es in der Lage ist, hochmoderne Ultrahochleistungszellen zu liefern, die die Zukunft der elektrischen Luftfahrt antreiben.

Die Ultra-Hochleistungszellen von Molicel treiben die nächste Generation von Elektrofahrzeugen an, darunter eVTOLs, Drohnen und andere innovative Anwendungen. Die INR-21700-P45B ist derzeit die Batteriezelle mit dem höchsten Marktanteil für eVTOLs und Drohnen. Unser Engagement in Forschung und Entwicklung hat zu bedeutenden Fortschritten in der Batterietechnologie geführt, die eine höhere Energiedichte, kürzere Ladezeiten und eine verbesserte Sicherheit zur Folge haben.

„In einer Branche, in der die öffentliche Sicherheit und die globale Sicherheit an erster Stelle stehen, bedeutet die AS9100-Zertifizierung, dass Molicel sich den höchsten Qualitätsstandards verschrieben hat", sagte Casey Shiue, Präsident von Molicel. „Diese Zertifizierung positioniert uns als zuverlässigen Partner und ermöglicht es uns, die eVTOL-Technologie weiter zu revolutionieren. Wir sind bestrebt, die Grenzen der Batterietechnologie zu erweitern, und mit AS9100 planen wir, unsere Ultrahochleistungszellen in Bezug auf Energiedichte, Kapazität und Sicherheit deutlich zu verbessern – alles entscheidende Aspekte für den Erfolg von eVTOL."

Die Ultra-Hochleistungszellen von Molicel wurden von führenden Unternehmen der eVTOL-Branche validiert.

„Wir haben uns für die Ultra-Hochleistungszellen von Molicel für das Midnight-Elektro-Lufttaxi von Archer entschieden, weil sie ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung für unseren Anwendungsfall bieten", sagte Adam Goldstein, Geschäftsführer von Archer Aviation. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Innovationen voranzutreiben. Wir bringen Midnight auf den Markt und das Potenzial elektrischer Lufttaxis ausschöpfen."

Stuart Simpson, Geschäftsführer von Vertical Aerospace, sagte: „Die Umgestaltung der globalen Mobilität erfordert Batteriesysteme, die nicht nur sicher und zuverlässig sind, sondern auch eine außergewöhnliche Leistung bieten. Die Zertifizierung von Molicel unterstreicht das unermüdliche Engagement des Unternehmens, die höchsten Standards der Luft- und Raumfahrt zu erfüllen. Wir sind stolz darauf, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das an der Spitze der Batterieinnovation steht und uns in die Lage versetzt, einen der fortschrittlichsten und leistungsstärksten Antriebsstränge der Branche zu bauen."

Mit dieser jüngsten Zertifizierung ist Molicel in der Lage, seine Position als weltweit führendes Unternehmen in der Batterieindustrie weiter zu stärken. Molicel wird auch weiterhin Innovationen entwickeln und qualitativ hochwertige Ultrahochleistungszellen liefern, die die Zukunft der nachhaltigen Mobilität vorantreiben.

Informationen zu MOLICEL

Die E-OneMoli Energy Corporation wurde 1998 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen und Akkupacks mit hoher Leistung und überlegener Qualität. Das Unternehmen bietet leistungsoptimierte zylindrische Zellen unter der Marke MOLICEL an.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akkus und innovativer Technologieforschung und -entwicklung ist MOLICEL für seine exzellenten Produkte mit hoher Energiedichte bekannt, die sowohl eine hohe Entlade- als auch eine schnelle Ladefähigkeit aufweisen und gleichzeitig eine gute Energiedichte aufweisen. Das Unternehmen ist als erste Wahl für weltweit führende Hersteller in Bereichen wie Sportwagen/Motorräder, EVTOL, Luft- und Raumfahrt und Schwerlastwerkzeuge anerkannt.

MOLICEL gehört zum Energiegeschäft der Taiwan Cement Corporation (TCC). TCC ist das erste Unternehmen, das an der taiwanesischen Börse notiert ist. Die Gruppe verfügt über Geschäftsbereiche in den Bereichen Kraftwerke, erneuerbare Energien und BESS.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2579738/Molicel_s_Commitment_Aerospace_Grade_Quality_Recognized_AS9100.jpg