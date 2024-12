L'engagement de Molicel en faveur de la qualité aérospatiale est reconnu par la norme AS9100

TAIPEI, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Molicel, leader mondial des cellules à ultra-haute puissance, a franchi une étape importante en obtenant la prestigieuse certification AS9100:D. Cette certification souligne l'engagement inébranlable de Molicel en faveur de la qualité, de la fiabilité et de la sécurité, consolidant ainsi sa position de fournisseur de confiance pour les secteurs exigeants de l'aérospatiale et des eVTOL.

La norme AS9100 vise à vérifier le respect systématique de ces normes de sécurité et de performance dans la production de masse. Une attention particulière est accordée à la gestion des risques opérationnels, à la gestion de la configuration, à la sécurité des produits, à la prévention des pièces contrefaites et au contrôle des processus spéciaux, qui sont essentiels pour répondre aux exigences rigoureuses des industries aérospatiales, spatiales et de la défense. En obtenant cette certification, Molicel démontre sa capacité à fournir des cellules à ultra-haute puissance de pointe qui propulsent l'avenir de l'aviation électrique.

Les cellules à ultra-haute puissance de Molicel alimentent la prochaine génération de véhicules électriques, y compris les eVTOL, les drones et d'autres applications innovantes. L'INR-21700-P45B est actuellement la cellule de batterie qui détient la plus grande part de marché pour les eVTOL et les drones. Notre engagement dans la recherche et le développement a permis des avancées significatives dans la technologie des batteries, ce qui se traduit par une densité énergétique accrue, des temps de charge plus rapides et une sécurité améliorée.

« Dans un secteur où la sécurité publique et la sécurité mondiale sont primordiales, la certification AS9100 témoigne de l'engagement de Molicel à respecter les normes de qualité les plus élevées », a déclaré Casey Shiue, président de Molicel. « Cette certification nous positionne comme un partenaire de confiance et nous permet de continuer à révolutionner la technologie des eVTOL. Nous sommes déterminés à repousser les limites de la technologie des batteries et, grâce à la norme AS9100, nous prévoyons d'améliorer considérablement la densité énergétique, la capacité et la sécurité de nos cellules à ultra-haute puissance, autant d'aspects essentiels à la réussite des eVTOL. »

Les cellules ultra-haute puissance de Molicel ont été validées par les leaders de l'industrie des eVTOL.

« Nous avons choisi les cellules ultra-haute puissance de Molicel pour le taxi aérien électrique Midnight d'Archer parce qu'elles offrent les plus hauts niveaux de sécurité, de fiabilité et de performance pour notre cas d'utilisation », a déclaré Adam Goldstein, PDG d'Archer Aviation. « Nous sommes impatients d'innover davantage ensemble en lançant Midnight sur le marché et en exploitant le potentiel des taxis aériens électriques. »

Stuart Simpson, PDG de Vertical Aerospace, a déclaré : « La transformation de la mobilité mondiale exige des systèmes de batteries qui soient non seulement sûrs et fiables, mais qui offrent également des performances exceptionnelles. La certification de Molicel souligne son engagement inébranlable à respecter les normes aérospatiales les plus strictes. Nous sommes fiers de nous associer à une entreprise à la pointe de l'innovation en matière de batteries, ce qui nous permet de construire l'un des groupes motopropulseurs les plus avancés et les plus puissants de l'industrie. »

Avec cette nouvelle certification, Molicel est prêt à renforcer sa position de leader mondial dans le secteur des batteries. Molicel continuera d'innover et de fournir des cellules à ultra-haute puissance de haute qualité qui sont le moteur de l'avenir de la mobilité durable.

À propos de MOLICEL

E-One Moli Energy Corporation, créée en 1998, est un fabricant de classe mondiale de cellules lithium-ion rechargeables et de batteries à haute performance et de qualité supérieure. L'entreprise fournit des cellules cylindriques à puissance optimisée sous la marque MOLICEL.

Avec plus de 40 ans de savoir-faire en matière de lithium-ion rechargeable et de recherche et développement de technologies innovantes, MOLICEL est réputée pour ses produits à excellente densité de puissance qui présentent à la fois une capacité de décharge élevée et une capacité de charge rapide, équilibrées par une bonne densité d'énergie. La société a été reconnue comme le premier choix des principaux fabricants mondiaux dans des applications telles que les voitures/motos de sport, les eVTOL, l'aérospatiale et l'outillage lourd.

MOLICEL appartient à la branche énergie de Taiwan Cement Corporation (TCC). TCC est la première société cotée sur le marché boursier de Taïwan. Le groupe possède des unités commerciales dans le domaine des centrales électriques, des énergies renouvelables et des BESS.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579738/Molicel_s_Commitment_Aerospace_Grade_Quality_Recognized_AS9100.jpg