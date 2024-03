Das FII Institut veranstaltet den ersten lateinamerikanischen FII PRIORITY Summit in Rio de Janeiro

RIYADH, Saudi-Arabien, 14. März 2024 /PRNewswire/ -- Das FII Institute freut sich, den ersten lateinamerikanischen FII PRIORITY Summit in Rio de Janeiro, Brasilien, anzukündigen. Der Summit steht unter dem Motto „Invest in Dignity" und wird vom 11. bis 13. Juni 2024 im Copacabana Palace in Rio de Janeiro stattfinden. Der Summit ist Teil des FII PRIORITY-Programms, einer jährlichen Reihe von Summits, Berichten und Initiativen, die darauf abzielen, die größten Herausforderungen und Probleme der Welt zu bewältigen.

FII PRIORITY Rio wird eine zentrale Plattform für globale Führungskräfte, Regierungsvertreter, Investoren, CEOs, Unternehmer und Mitglieder des FII Instituts sein. In ihren Beratungen werden sich die Delegierten und Redner mit der Frage befassen, wie ökologischer Wandel, Technologie und Innovation sowie soziale Eingliederung eine neue Weltordnung schaffen können, in der die Würde aller Menschen im Vordergrund steht.

Richard Attias, CEO und Vorstandsmitglied des FII Institute, unterstreicht die Bedeutung des Summit mit den Worten: „Länder wie Brasilien, Mexiko, Argentinien und Kolumbien sind derzeit Hotspots für Start-ups, Investitionen und Kultur. Als bevorstehender Gastgeber des G20 Summit wird der historische und aktuelle Einfluss von Rio de Janeiro in den Bereichen Finanzen, Kultur und Sport auf die globale Bühne gebracht. Indem wir einige der klügsten Köpfe aus verschiedenen Sektoren zusammenbringen, werden wir uns auf verantwortungsvolle Entscheidungen bei Investitionen und Wirtschaftswachstum konzentrieren. Dieser Summit ist ein entscheidender Moment für die Gestaltung einer nachhaltigen und technologisch fortschrittlichen Zukunft für alle."

Ein wichtiges Ziel des Summit ist es, Lateinamerika mit den globalen Investitionsmärkten zu verbinden. Lateinamerikas Finanzierungslücken beim Kapitaleinsatz für Ideen, Innovationen und Technologien bieten erhebliche Chancen für renditestarke Investitionen und bemerkenswertes Wachstum. Brasilien, mit seinen strategischen natürlichen Ressourcen und seiner wirtschaftlichen Führungsrolle auf dem Kontinent, treibt die Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum voran und übernimmt eine Führungsrolle bei wichtigen Klimaschutzmaßnahmen, die beide ganz oben auf der Agenda des FII PRIORITY Rio stehen.

Das FII Institute ist eine globale, gemeinnützige Stiftung, die sich auf wirkungsvolle Lösungen in den Bereichen KI und Robotik, Bildung, Gesundheit und Nachhaltigkeit konzentriert. Mit einem datengesteuerten Ansatz in Kombination mit einem innovativen Investitionszweig steht das Institut an vorderster Front bei der Förderung von transformativen Veränderungen und globaler Zusammenarbeit.

