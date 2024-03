L'Institut FII accueillera le premier sommet FII PRIORITY d'Amérique latine à Rio de Janeiro

RIYAD, Arabie saoudite, 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- L'Institut FII est heureux d'annoncer la tenue de son premier sommet latino-américain FII PRIORITY à Rio de Janeiro, au Brésil. Sur le thème « Investir dans la dignité », le sommet se tiendra du 11 au 13 juin 2024, au Copacabana Palace de Rio de Janeiro. Ce sommet s'inscrit dans le cadre du programme FII PRIORITY, une série annuelle de sommets, de rapports et d'initiatives conçus pour s'attaquer aux plus grands défis et préoccupations du monde.

FII Institute to Host Inaugural Latin American FII PRIORITY Summit in Rio de Janeiro.

Le sommet FII PRIORITY de Rio sera une plateforme essentielle pour les dirigeants mondiaux, les responsables gouvernementaux, les investisseurs, les PDG, les entrepreneurs et les membres de l'Institut FII. Au cours de leurs délibérations, les délégués et les intervenants aborderont les moyens par lesquels la transition écologique, la technologie et l'innovation, ainsi que l'inclusion sociale, peuvent construire un nouvel ordre mondial qui donne la priorité à la dignité pour tous.

Richard Attias, PDG et membre du conseil d'administration de l'Institut FII, a souligné l'importance du sommet : « Des pays comme le Brésil, le Mexique, l'Argentine et la Colombie sont actuellement des points névralgiques pour les start-ups, les investissements et la culture. En tant qu'hôte du prochain sommet du G20, l'influence historique et actuelle de Rio de Janeiro dans les domaines de la finance, de la culture et du sport sera portée sur la scène mondiale. En réunissant certains des esprits les plus brillants de divers secteurs, nous nous concentrerons sur la prise de décision responsable en matière d'investissement et de croissance économique. Ce sommet marque un moment crucial dans l'élaboration d'un avenir durable et technologiquement avancé pour tous. »

L'un des principaux objectifs du sommet est de relier l'Amérique latine aux marchés mondiaux de l'investissement. Les déficits de financement de l'Amérique latine en matière d'engagement de capitaux dans les idées, les innovations et les technologies offrent des opportunités significatives pour des investissements à haut rendement et une croissance remarquable. Le Brésil, avec ses ressources naturelles stratégiques et son leadership économique sur le continent, est à l'origine d'opportunités de croissance durable et de leadership en matière d'action climatique critique, deux éléments qui figurent en bonne place dans le programme FII PRIORITY Rio.

À propos de l'Institut FII :

L'Institut FII est une fondation mondiale à but non lucratif qui se concentre sur des solutions impactantes dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique, de l'éducation, des soins de santé et de la durabilité. Grâce à une approche axée sur les données combinée à une branche d'investissement innovante, l'Institut est à l'avant-garde de la promotion des changements transformateurs et de la collaboration à l'échelle mondiale.