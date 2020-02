Das französische Biotech-Unternehmen TargEDys® kündigt positive Ergebnisse in Bezug auf klinische Tests mit seinem probiotischen Stamm Hafnia alvei HA4597™ über Gewichtsabnahme durch Appetit-Regulierung an

PARIS, 7. Februar 2020 /PRNewswire/ -- TargEDys® kündigt den erfolgreichen Abschluss seiner klinischen, dreimonatigen, randomisierten, plazebokontrollierten, multizentrischen Doppelblind-Studie an, die an 229 Subjekten durchgeführt wurde und die Effizienz von Hafnia alvei HA4597™ im Rahmen der Gewichtsabnahme durch Appetit-Regulierung bewertet.

TargEDys® entdeckte in Zusammenarbeit mit der Universität von Rouen Normandie, des Universitätskrankenhauses von Rouen und dem INSERM, dass Enterobakterien, z. B. Hafnia alvei HA4597™, ein Protein (ClpB) erzeugen können, das einem Mimetikum des Sättigungshormons α- MSH entspricht und damit in der Lage ist, den Appetit-Mechanismus zu beeinflussen und diesen auf zentraler und peripherer Ebene zu steuern. Vorklinische Studien über Hafnia alvei HA4597™ haben Anti-Fettleibigkeitseffekte, z. B. Gewichtsverlust, Reduzierung der Fettmasse, des Appetits und eine positive Wirkung auf Blutzucker und Insulinresistenz ergeben.

TargEDys® hat diese präklinischen Daten gerade klinisch bestätigt. Die Studie wurde an übergewichtigen Personen durchgeführt, deren Körpermasseindex zwischen 25 und 30 kg/m2 lag. Zwei Gruppen von Personen unterzogen sich einer kalorienreichen Diät, die bei der einen Gruppe mit dem Hafnia alvei HA4597™ Probiotic und bei der anderen mit einem Plazebo verknüpft wurde. Der primäre Endpunkt in Zusammenhang mit der Gewichtsabnahme wurde erreicht: bei der Gruppe der untersuchten Personen, die ihr Körpergewicht nach 12 Wochen um mindestens 3% reduziert hatten, wurde eine statistisch erhebliche Differenz zugunsten des Probiotikums festgestellt. Neben weiteren, sekundären Endpunkten wird das vorgeschlagene Wirkungsprinzip durch eine statistisch erhebliche Zunahme des Völlegefühls bestätigt. Zudem ist der Effekt der Reduzierung des Hüftumfangs beim Probiotikum ebenfalls größer als beim Plazebo. Nur bei Hafnia alvei HA4597™ konnte eine Wirkung auf den Cholesterinspiegel und eine signifikantere Senkung der Blutzuckerwerte als beim Scheinmedikament festgestellt werden. Schließlich ging bei der allgemeinen Bewertung der Vorteile des Hafnia alvei HA4597™ gegenüber dem Scheinmedikament das Erstere sowohl bei den Untersuchenden als auch bei den Untersuchten als Sieger hervor.

„Diese Ergebnisse zeigen, dass eine deutliche Effizienz bereits nach 2 Monaten feststellbar ist, die sich ab dem 3. Monat noch verstärkt. Das Wirkungsprinzip, das im Rahmen der vorklinischen Studien beschrieben wurde, hat sich bestätigt", erklärt Pierre Déchelotte, Mitbegründer und klinischer Berater.

Gregory Lambert, Vorstandsvorsitzender und Vizepräsident des Bereichs Forschung und Entwicklung bei TargEDys® erläutert: „Es handelt sich um das erste Produkt einer neuen Generation Einzelstamm-Probiotika mit einem wissenschaftlich geprüften Wirkungsprinzip in der Mikrobiom-Bauchhirnachse und einer erwiesenen kurzfristigen klinischen Effizienz".

„Der Erfolg dieses klinischen Versuchs stellt für TargEDys® einen Wendepunkt dar. Die klinische Bestätigung aller vorklinischen Ergebnisse wird die kommerzielle Einführung auf internationaler Ebene durch unser Partner-Netzwerk zur Vermarktung unserer einzigartigen Ernährungslösung, die in Frankreich bereits unter dem Namen EnteroSatys™" verkauft wird, vorantreiben, sagt Jean-Frederic Laville, der neue Chief Business Officer.

Die Ergebnisse der Studie werden Gegenstand einer wissenschaftlichen Publikation sein.

Über TargEDys®

TargEDys® ist ein französisches Biotech-Unternehmen (Ebene der kommerziellen Anwendungsreife), das auf die Entwicklung von Lösungen in den Bereichen Nahrungsmittelergänzung und Therapien für Appetit-Regulierung und Gewichtsmanagement durch den Einsatz von Mikrobiomen spezialisiert ist. Das von den Professoren Pierre Déchelotte und Sergueï Fetissov gegründete Unternehmen ist das Ergebnis vieler Jahre akademischer Forschungsarbeit in Zusammenhang mit der Mikrobiom-Bauchhirnachse, die von den Labors des INSERM von der Universität Rouen Normandie und vom Universitätskrankenhaus von Rouen geleitet werden. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt unter der Leitung von Grégory Lambert sein erstes auf Alpha-MSH Mimikry Technologie basierendes Produkt, ProbioSatys™. Die Technologie verwendet den probiotischen Stamm Hafnia alvei HA4597™, dessen Effizienz im Hinblick auf Gewichtabnahme und Appetit-Regulierung erwiesen ist. Das Unternehmen entwickelt ein Portfolio an Produkten, deren Zielgruppe Personen mit Übergewicht, Mangelernährung und Kachexie umfasst.

