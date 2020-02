La biotech française TargEDys® annonce les résultats positifs de l'étude clinique de son probiotique Hafnia alvei HA4597™ dans la perte de poids par la régulation de l'appétit

PARIS, 6 février 2020 /PRNewswire/ -- TargEDys® annonce l'issue positive de son étude clinique multicentrique, randomisée en double aveugle contre placebo, réalisée pendant 3 mois sur 229 sujets évaluant l'efficacité d'Hafnia alvei HA4597 ™ sur la perte de poids par la régulation de l'appétit.

TargEDys® en partenariat avec l'Université de Rouen Normandie, le CHU de Rouen et l'INSERM a découvert qu'une entérobactérie telle que Hafnia alvei HA4597™ peut produire une protéine (ClpB) mimétique de l'hormone de satiété α-MSH et est, par conséquent, capable d'influencer les mécanismes de contrôle de l'appétit au niveau périphérique et central. Les études précliniques sur Hafnia alvei HA4597™ ont démontré des effets anti-obésité tels que la diminution du poids et de la masse grasse, une réduction de la prise alimentaire et des effets positifs sur la glycémie et l'insulino-résistance.

TargEDys® vient de confirmer cliniquement ces données précliniques. L'étude a été menée sur 229 sujets présentant un surpoids caractérisé par un Indice de Masse Corporelle compris entre 25 et 30 kg/m2. Les deux bras ont suivi un régime hypocalorique accompagné soit du probiotique Hafnia alvei HA4597™, soit d'un placebo. Le critère d'évaluation principal portant sur la perte de poids a été atteint : il y a une différence statistique significative en faveur du probiotique dans la proportion de sujets ayant perdu au moins 3% de leur poids corporel à 12 semaines. Parmi les critères secondaires atteints, le mécanisme d'action proposé est confirmé par l'augmentation statistiquement significative de la sensation de rassasiement. Par ailleurs, l'effet du probiotique est également supérieur à celui du placebo dans la réduction du tour de hanche. Seul le Hafnia alvei HA4597™ a eu un effet sur le taux de cholestérol et a induit une réduction de la glycémie plus importante que celle observée avec le placebo. Enfin, la souche Hafnia alvei HA4597™ s'est montrée très supérieure au placebo à travers l'évaluation globale des avantages perçus tant par les médecins investigateurs que par les sujets.

« Ce résultat montre une efficacité significative dès 2 mois de traitement et qui se renforce à 3 mois. Le mécanisme d'action qui avait été décrit au cours des études pré-cliniques est confirmé », commente Pierre Déchelotte, co-fondateur et référent clinique.

Selon Grégory Lambert, qui cumule les fonctions de Directeur Général et de vice-président de la recherche et développement, « c'est le premier produit d'une nouvelle génération de probiotiques, mono-souche, doté d'un mécanisme d'action scientifiquement établi au cœur de l'axe microbiote-intestin-cerveau qui démontre une efficacité clinique à court terme ».

« Le succès de cette étude clinique est un tournant décisif pour TargEDys®. La confirmation clinique de tous les résultats précliniques va accélérer le déploiement international de notre solution nutraceutique déjà commercialisée en France sous la marque EnteroSatys™ », ajoute Jean-Frédéric Laville, nouveau Directeur Business Développement et Opérations Commerciales.

Les résultats de cette étude feront l'objet d'une publication scientifique.

À propos de TargEDys®

TargEDys® est une biotech française spécialisée dans le développement de solutions nutraceutiques et thérapeutiques pour le contrôle de l'appétit et du poids par des interventions sur le microbiome. Fondée par les Professeurs Pierre Déchelotte et Sergueï Fetissov, la société est le fruit de nombreuses années de recherche académique sur la microbiome conduites au sein de laboratoires INSERM de l'Université de Rouen Normandie et du CHU de Rouen. Dirigée par Grégory LAMBERT, la société a développé et commercialise son premier produit basé sur la technologie de mimétisme moléculaire ProbioSatys™. Cette technologie utilise la souche probiotique Hafnia alvei HA4597™ dont l'efficacité sur le poids et l'appétit a été montrée cliniquement. La société développe un portefeuille de produits qui vise tant les problématiques de surpoids que la malnutrition et la cachexie.

