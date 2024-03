Das globale Fintechunternehmen Adyen erhält maximale Punktzahl bei sechs Kriterien in neuem unabhängigem Bericht über Zahlungsanbieter für den Handel

Adyen erhält als einziges Unternehmen bei „Vision" die höchste Punktzahl

SAN FRANCISCO, 15. März 2024 /PRNewswire/ -- Adyen, die globale Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen, wurde heute in den Bericht The Forrester Wave™ Merchant Payment Providers, Q1 2024 aufgenommen und erhielt die höchstmögliche Punktzahl bei sechs verschiedenen Kriterien, darunter Vision, Innovation, Optimierung der Zahlungsleistung, Omnichannel-Zahlungen, POS-Terminals, Geräte und Partnerschaften sowie Zahlungsdatenanreicherung. Adyen ist das einzige Unternehmen im Bericht, das beim Kriterium Vision die höchste Punktzahl erhält.

Laut dem Forrester-Bericht zeichnet sich Adyen „durch eine hervorragende Zahlungsleistung und Omnichannel-Funktionen aus" und ist „oft der erste Anbieter mit neuen Funktionen". In dem Bericht heißt es weiter: "Die Stärke von Adyen ist der Ansatz einer einzigen Plattform und einer einzigen API zur Durchführung aller verschiedenen Zahlungsaktivitäten in verschiedenen Regionen und Kanälen." Wie der Forrester-Bericht außerdem feststellt, ist „Adyen am besten für Händler geeignet, die ihre Omnichannel Customer Journey auf einen einzigen Partner konsolidieren möchten...". Ein in dem Bericht zitierter Referenzkunde bemerkte sogar, dass "der Wechsel von einem alten Anbieter zu Adyen aus der Produktperspektive wie der Wechsel von einem Nokia zu einem iPhone war."

"Wir sind davon überzeugt, dass unsere Anerkennung durch Forrester ein Beweis für unsere anhaltende globale Führungsrolle im Bereich der Finanztechnologie ist", so Roelant Prins, Chief Commercial Officer bei Adyen. "Die Anerkennung gilt jedoch vor allem unseren Kunden, die uns jeden Tag beim Aufbau und der Weiterentwicklung unserer Plattform unterstützen. Wir bleiben unserer langjährigen Philosophie der kundenorientierten Innovation treu. Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, die ambitionierten Wachstumsziele unserer Händler zu verwirklichen. Unsere einheitliche Plattform bietet alle Funktionen, die große, internationale Unternehmen wie Microsoft und Dick's Sporting Goods benötigen, um der Zeit voraus zu sein."

Als eine einzige Technologieplattform, die für Unternehmen entwickelt wurde, setzt Adyen neueste Technologien wie maschinelles Lernen und Daten ein, um Händler zu unterstützen und ihr Geschäft zu verbessern. Die optimierten Lösungen steigern die Autorisierungsraten von Händlern, verbessern die Zahlungsakzeptanz und fördern das Geschäftswachstum.

Laden Sie den vollständigen Bericht hier herunter, um mehr über die Möglichkeiten von Adyen als Anbieter von Händlerzahlungen zu erfahren.

