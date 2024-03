La société fintech mondiale Adyen reçoit le score le plus élevé possible d'après six critères dans le nouveau rapport sur les fournisseurs de paiements marchands réalisé par un cabinet de recherche indépendant

Adyen est la seule entreprise du rapport à recevoir le score le plus élevé sur le critère de la vision

SAN FRANCISCO, 15 mars 2024 /PRNewswire/ --Adyen, la plateforme technologique financière mondiale de choix pour les entreprises de premier plan, a été incluse aujourd'hui dans le rapport de The Forrester Wave™ sur les fournisseurs de paiements marchands, 1er trimestre 2024, recevant le meilleur score d'après six critères différents, dont la vision, l'innovation, l'optimisation des performances de paiement, le paiement omnicanal, les terminaux de point de vente, les appareils et les partenariats, et l'enrichissement des données de paiement. Adyen est la seule entreprise du rapport à recevoir le score le plus élevé d'après le critère de vision.

Selon le rapport Forrester, Adyen « excelle en matière de performances de paiement et d'omnicanal… » et est « souvent le premier à commercialiser de nouvelles fonctionnalités ». Le rapport poursuit en indiquant que « la force d'Adyen réside dans son approche de plateforme unique et d'API unique pour réaliser toutes les différentes activités de paiement, dans différentes zones géographiques et sur différents canaux ». Le rapport de Forrester note également que « Adyen est la solution idéale pour les commerçants qui cherchent à regrouper leurs activités autour d'un seul partenaire pour leur parcours client omnicanal… » En fait, un client de référence cité dans le rapport a fait remarquer que « passer d'un acteur traditionnel à Adyen était "du point de vue du produit", comme passer d'un Nokia à un iPhone ».

« Nous sommes convaincus que notre reconnaissance par Forrester témoigne de notre leadership mondial continu dans le domaine des technologies financières, a déclaré Roelant Prins, directeur commercial d'Adyen. Cependant, la véritable reconnaissance revient à nos clients, qui nous aident à construire et à faire évoluer notre plateforme chaque jour. Nous restons fidèles à notre philosophie de longue date, à savoir l'innovation axée sur le client — tout ce que nous faisons vise à aider nos commerçants à atteindre une croissance ambitieuse. Notre plateforme unifiée possède toutes les capacités dont les grandes entreprises internationales comme Microsoft et Dick's Sporting Goods ont besoin pour garder une longueur d'avance. »

En tant que plateforme technologique unique conçue pour les entreprises, Adyen utilise les dernières technologies, y compris l'apprentissage automatique et les données, pour aider les commerçants et améliorer leur activité. Ses solutions rationalisées stimulent les taux d'autorisation des commerçants, améliorent l'acceptation des paiements et stimulent la croissance de l'entreprise.

Téléchargez le rapport complet ici pour en savoir plus sur les capacités d'Ayden en tant que fournisseur de paiements marchands.

