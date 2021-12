DAS HAUS HARRY WINSTON ERÖFFNET EINEN NEUEN SALON IN PEKING

„ Die Eröffnung unseres neuen Salons im China World Trade Center ist der zweite Standort des Hauses in Peking und unser sechster in China ", sagte Nayla Hayek, CEO von Harry Winston, Inc. „Peking, ein Epizentrum für Mode und Luxus, ist ein unglaublich wichtiger Markt für unser Haus. Dieser Salon wird unser zweitgrößter in China sein, und wir freuen uns, mit dieser Eröffnung eine größere Präsenz in der Stadt zu haben"

Der beeindruckende zweistöckige Raum mit Eingängen sowohl im Erdgeschoss als auch im Untergeschoss wurde mit klassischen Winston-Elementen ausgestattet, um die Eleganz und Intimität eines privaten Anwesens einzufangen. Nach dem kunstvollen, vergoldeten Eingangsbereich gelangen die Gäste in ein großes Marmorfoyer, das mit dem für das Haus charakteristischen schwarz-weißen Starburst-Motiv verziert ist. Die für das Haus charakteristische Farbpalette in sanftem Taupe und Grau bildet die perfekte Ergänzung zu den maßgefertigten Lackierungen, den antiken Bronzemöbeln und den maßgefertigten Kristalllüstern. Drei private Verkaufsräume bieten die ideale Umgebung für ein diskretes und wirklich luxuriöses Einkaufserlebnis. Im Untergeschoss befindet sich ein spezieller Bereich für Bräute, der mit handgekettelten Seidenwänden akzentuiert ist und die ganze Bandbreite von Harry Winstons außergewöhnlichem Verlobungs- und Hochzeitsschmuck zeigt. Eine große Treppe führt in den ersten Stock, wo eine spezielle Galerie für die einzigartigen hochwertigen Schmuckkollektionen des Hauses das Erbe von Harry Winston in Bezug auf fachmännische Handwerkskunst und innovatives Design hervorhebt.

ÜBER HARRY WINSTON

Das 1932 in New York City gegründete Haus Harry Winston setzt auch heute noch Maßstäbe in der Herstellung feiner Schmuckstücke und hochwertiger Uhren. Vom Erwerb einiger der berühmtesten Edelsteine der Welt, darunter die Diamanten Jonker, Hope, Winston Legacy und Winston Blue, bis hin zum Schmuck der führenden Damen Hollywoods auf dem roten Teppich - seit mehr als acht Jahrzehnten ist Harry Winston ein Symbol für das Beste, was es gibt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708755/HW_Beijing_World_Salon.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708756/HW_Beijing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1708757/Harry_Winston_Logo.jpg

