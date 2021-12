THE HOUSE OF HARRY WINSTON INAUGURA NOVA LOJA EM PEQUIM

"A inauguração de nosso novo salão no China World Trade Center marca a segunda unidade da House of Harry Winston em Pequim e o nosso sexto espaço na China", disse Nayla Hayek, CEO da Harry Winston, Inc. "Pequim, um epicentro da moda e do luxo, é um mercado de extrema importância para a empresa. Este salão será o nosso segundo maior na China e, com esta inauguração, estamos entusiasmados em ter maior presença na cidade."

Projetado para expressar a elegância e a intimidade de uma propriedade privada, o imponente espaço de dois andares, com entradas acessíveis do andar térreo e do subsolo, inclui elementos clássicos de Harry Winston. Passando pela porta de entrada dourada ornamentada, os clientes ingressarão no magnífico saguão de mármore decorado com o tema característico da House em preto e branco. Em todo o interior, a paleta de cores suaves cinza e cinzento-acastanhado característicos da House é o complemento perfeito para a decoração composta de laca personalizada, móveis antigos de bronze e lustres de cristal feitos sob medida. Três salas particulares para vendas criam o ambiente ideal para uma experiência de compra discreta e verdadeiramente luxuosa. No subsolos, destaca-se uma área dedicada para noivas, ornamentada com paredes de seda bordadas à mão, que ostenta a amplitude da oferta excepcional de joias de casamento e noivado de Harry Winston. Uma grande escadaria leva ao primeiro andar onde uma galeria especial dedicada às sofisticadas coleções de joias exclusivas da House destaca o legado do trabalho artístico especializado, além do design inovador de Harry Winston.

SOBRE A HARRY WINSTON

Fundada na cidade de Nova York em 1932, a The House of Harry Winston continua a definir o padrão para o que há de mais moderno em joias finas e relojoaria sofisticada. Desde a aquisição de algumas das pedras preciosas mais famosas do mundo, como os diamantes Jonker, Hope, Winston Legacy e Winston Blue, até embelezar as mulheres mais ilustres no tapete vermelho de Hollywood há mais de oito décadas, a Harry Winston tem sido um símbolo do que há de melhor.

