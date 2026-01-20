Das in Kiew ansässige Unternehmen Horizon Capital schließt die erste Finanzierungsrunde seines auf den Wiederaufbau ausgerichteten Catalyst Fund ab und sammelt innerhalb von sechs Monaten über 150 Millionen Euro von insgesamt 300 Millionen Euro ein. Ziel ist es, 3 Milliarden Euro für Schlüsselbranchen in der Ukraine zu mobilisieren

DAVOS, Schweiz, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, eine führende Private-Equity-Gesellschaft in den Schwellenländern Europas mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Milliarden US-Dollar, hat heute den ersten Abschluss des auf den Wiederaufbau ausgerichteten Horizon Capital Catalyst Fund („HCCF", „Catalyst Fund") vorgenommen. Das Unternehmen hat in den sechs Monaten seit dem offiziellen Start der Kapitalbeschaffung auf der Ukraine Recovery Conference in Rom im Juli letzten Jahres über 50 % seines Ziels von 300 Millionen Euro erreicht. Der Catalyst Fund wurde mit dem Schwerpunkt auf Minderheitsbeteiligungen an der Seite von Lead-Partnern gegründet, um den kritischen Mangel an Eigenkapital in der Ukraine für wichtige Sektoren der ukrainischen Wirtschaft, darunter Energie, digitale Infrastruktur und Bauwesen, zu beheben.

Representatives of Horizon Capital and Anchor Investors IFC, EBRD, Proparco, Swedfund, Norfund and FMO mark the €150m First Closing of the Horizon Capital Catalyst Fund at Ukraine House Davos.

Horizon Capital beabsichtigt, 3 Milliarden Euro für die Ukraine zu mobilisieren – ein 10-facher Multiplikatoreffekt –, indem es zusammen mit weltweit führenden strategischen Partnern und Fonds sowie visionären ukrainischen Partnern erstklassiges, seriöses Startkapital für kapitalintensive, inländisch orientierte Unternehmen und Projekte bereitstellt, um deren Markteintritt in der Ukraine zu beschleunigen. Mit diesem neuen Fonds will Horizon Capital den Erfolg seiner bahnbrechenden Datagroup-Volia-Lifecell-Telekommunikationstransaktion wiederholen – der größten M&A-Transaktion in der Ukraine im letzten Jahrzehnt –, die den Markteintritt des globalen Technologie- und Telekommunikationsvisionärs Xavier Niel in der Ukraine katalysierte und dessen lokaler Minderheitspartner im Land blieb. Der Catalyst Fund ergänzt die Flaggschiff-Fondsfamilie Growth Fund von Horizon Capital und erweitert das Investitionsspektrum des Unternehmens von Technologie-, exportorientierten und schnell wachsenden inländischen Unternehmen auf Greenfield-Projekte und Unternehmen in Sektoren, die für das künftige Wirtschaftswachstum und den Wohlstand der Ukraine von entscheidender Bedeutung sind.

Der erste Abschluss des Catalyst Fund fand am 20. Januar 2026 im Ukraine House Davos am Rande des Weltwirtschaftsforums in Anwesenheit von Oleksii Sobolev, Minister für Umwelt und Landwirtschaft der Ukraine, statt. Der Catalyst Fund wird von renommierten Institutionen unterstützt, darunter die International Finance Corporation (IFC), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique (Proparco), Swedfund International AB (Swedfund), der Norwegische Investitionsfonds für Entwicklungsländer (Norfund) und die Niederländische Bank für Unternehmensentwicklung (FMO). Mit der ersten Finanzierungsrunde des Catalyst Fund, die Investitionen in kapitalintensive Sektoren bereits jetzt und nicht erst nach Kriegsende ermöglicht, senden diese renommierten Investoren ein starkes Signal des Vertrauens in das langfristige Wachstum und den wirtschaftlichen Wohlstand der Ukraine. Ihr Engagement für den Catalyst Fund wird Horizon Capital in die Lage versetzen, seine robuste Pipeline von über 30 Transaktionen schnell voranzutreiben, wobei die ersten vier Transaktionen im Wert von 110 Millionen Euro voraussichtlich über 1 Milliarde Euro an Kapital für die Ukraine einbringen werden.

„Die Auflegung des Catalyst Fund ist ein bedeutender Meilenstein für Horizon Capital in unserem zwanzigsten Jubiläumsjahr. Es ist der zweite Fonds, den wir seit Beginn der vollständigen Invasion speziell für die Ukraine aufgelegt haben. Damit hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren über 1 Milliarde US-Dollar für die Ukraine aufgebracht und ermöglicht Investitionen in hochwirksame, arbeits- und kapitalintensive Sektoren, die über 10 % des jährlichen BIP der Ukraine erwirtschaften und über 650.000 Menschen beschäftigen, während Eigenkapital nach wie vor knapp ist", sagte Lenna Koszarny, Gründungspartnerin und Geschäftsführerin von Horizon Capital. „Im Namen des Lead-Partners des Catalyst Fund, Dmytro Boroday, meiner Person und unseres gesamten Teams von Horizon Capital möchten wir unseren bestehenden und neuen Investoren unseren großen Dank aussprechen, dass sie sich in Rekordzeit für den Catalyst Fund engagiert haben und so die sofortige Bereitstellung von Kapital in der Ukraine ermöglicht haben, sowie für ihr unerschütterliches Vertrauen in unsere Vision, unsere Anlagestrategie, unser Team und unsere Erfolgsbilanz und für diesen starken Signaleffekt für den Markt."

Dmytro Boroday, Partner bei Horizon Capital und Leiter des Catalyst Fund fuhr fort: „Der Catalyst Fund ist auf Partnerschaften ausgerichtet. Wir beabsichtigen, mit globalen Investoren zusammenzuarbeiten und ihnen gemeinsam mit Horizon Capital als ihrem lokalen Partner den Markteintritt in der Ukraine zu erleichtern. Außerdem wollen wir mit führenden ukrainischen Unternehmern und Managementteams zusammenarbeiten, um skalierbare, erstklassige Unternehmen in strategischen Sektoren der ukrainischen Wirtschaft aufzubauen, wobei Horizon Capital sie bei jedem Schritt ihrer Investitionen und ihres Wachstums begleitet. Wir beabsichtigen, pro Transaktion 20 bis 50 Millionen Euro an Wachstumskapital aus dem Catalyst Fund zu investieren und gleichzeitig seinen Investoren bedeutende Kofinanzierungsmöglichkeiten zu bieten. Durch den Einsatz von katalytischem Eigenkapital wollen wir die Zahl der bankfähigen Transaktionen in der Ukraine erhöhen, die Kapitalmobilisierung beschleunigen und bis zu 3 Milliarden Euro an Folgeinvestitionen in Eigen- und Fremdkapital in kritische Sektoren der ukrainischen Wirtschaft lenken, die den Aufschwung und den Wiederaufbau vorantreiben werden."

Horizon Capital ist die führende Private-Equity-Gesellschaft in den Schwellenländern Europas mit einem verwalteten Vermögen von über 1,8 Milliarden US-Dollar von Investoren mit einer Kapitalbasis von über 700 Milliarden US-Dollar. Die Anlagestrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Unterstützung visionärer Unternehmer, die schnell wachsende Unternehmen in der Ukraine und Moldawien leiten. Die von Horizon Capital verwalteten Fonds haben in über 190 Unternehmen mit mehr als 56.000 Beschäftigten investiert. Der HCCF strebt an, ein Fondsvolumen von 300 Millionen Euro an und ist ein Beweis dafür, dass sich Institutionen zusammenschließen, um die vielversprechende Zukunft der Ukraine zu unterstützen.

