Horizon Capital, basé à Kiev, organise la première clôture du Catalyst Fund, axé sur la reconstruction, et a levé plus de 150 millions d'euros sur les 300 millions d'euros prévus en six mois. A terme, il s'agit de mobiliser 3 milliards d'euros pour des secteurs clés en Ukraine

DAVOS, Suisse, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, société de financement par capitaux propres de premier plan dans les pays émergents d'Europe avec 1,8 milliard de dollars sous gestion, a organisé aujourd'hui une clôture initiale du fonds Horizon Capital Catalyst Fund (« HCCF », « Catalyst Fund »), axé sur la reconstruction. L'entreprise a atteint plus de la moitié de son objectif de 300 millions d'euros en un temps record de six mois depuis le lancement officiel de la collecte de fonds, à l'occasion de la conférence Ukraine Recovery qui s'est tenue à Rome en juillet dernier. Se concentrant sur les investissements minoritaires aux côtés de partenaires principaux, Catalyst Fund a été créé pour remédier à la grave pénurie de capitaux propres en Ukraine dans des secteurs essentiels de l'économie ukrainienne, notamment l'énergie, l'infrastructure numérique et la construction.

Representatives of Horizon Capital and Anchor Investors IFC, EBRD, Proparco, Swedfund, Norfund and FMO mark the €150m First Closing of the Horizon Capital Catalyst Fund at Ukraine House Davos.

Horizon Capital a l'intention de mobiliser 3 milliards d'euros pour l'Ukraine (avec effet multiplicateur de 10 fois) en apportant des capitaux de première qualité et catalyseurs dans le cadre d'entreprises et de projets à forte intensité d'actifs et orientés vers le marché intérieur, ainsi qu'à des stratégies et des fonds mondiaux de premier ordre, afin d'accélérer leur entrée sur le marché ukrainien et/ou de s'associer à des partenaires ukrainiens visionnaires. Avec ce nouveau fonds, Horizon Capital entend reproduire la recette du succès de sa transaction historique Datagroup-Volia-Lifecell dans le secteur des télécommunications (la plus importante opération de fusion-acquisition en Ukraine au cours de la dernière décennie) qui a catalysé l'entrée sur le marché du visionnaire mondial de la technologie et des télécommunications Xavier Niel en Ukraine, et a permis à ce dernier de rester son partenaire minoritaire local dans le pays. Catalyst Fund rejoint la famille des fonds emblématiques Growth Fund d'Horizon Capital, élargissant ainsi le champ d'investissement de la société, allant des entreprises nationales technologiques, exportatrices et à croissance rapide aux nouveaux projets et nouvelles entreprises des secteurs essentiels à la croissance économique et à la prospérité à venir de l'Ukraine.

La première clôture de Catalyst Fund a eu lieu le 20 janvier 2026 à l'Ukraine House Davos, en marge du Forum économique mondial, en présence d'Oleksii Sobolev, ministre ukrainien de l'environnement et de l'agriculture. Catalyst Fund bénéficie du soutien d'institutions réputées, dont la Société financière internationale (SFI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique (Proparco), Swedfund International AB (Swedfund), le Fonds d'investissement norvégien pour les pays en développement (Norfund) et la Dutch Entrepreneurial Development Bank (FMO). En finalisant la première clôture du Catalyst Fund pour pouvoir investir dès maintenant dans des secteurs à forte intensité d'actifs, sans attendre la fin de la guerre, ces estimés investisseurs envoient un signal fort de confiance dans la croissance et la prospérité économique à long terme de l'Ukraine. Leur engagement dans le Catalyst Fund permettra à Horizon Capital de développer rapidement ses quelques 30 transactions, dont les quatre premières, d'un montant de 110 millions d'euros, devraient attirer plus d'un milliard d'euros de capitaux pour l'Ukraine.

« Le lancement du Catalyst Fund est une étape importante pour Horizon Capital au cours de l'année de son vingtième anniversaire. Il s'agit du deuxième fonds dédié à l'Ukraine lancé depuis l'invasion, portant le montant levé par l'entreprise pour l'Ukraine à plus d'un milliard de dollars au cours de la dernière décennie, et permettant d'investir dans des secteurs à fort impact et à forte intensité de main-d'œuvre et de capital, qui génèrent plus de 10 % du PIB annuel de l'Ukraine et emploient plus de 650 000 personnes, alors que les capitaux propres restent rares », a déclaré Lenna Koszarny, associée fondatrice et directrice générale d'Horizon Capital. « Au nom du partenaire principal de Catalyst Fund, Dmytro Boroday, de moi-même et de toute l'équipe d'Horizon Capital, nous sommes profondément reconnaissants de l'engagement de nos investisseurs actuels et nouveaux dans Catalyst Fund en un temps record, permettant ainsi un déploiement immédiat de capitaux en Ukraine, et de leur confiance inébranlable dans notre vision, notre stratégie d'investissement, notre équipe et nos résultats, et pour ce signal important envoyé au marché ».

Dmytro Boroday, partenaire d'Horizon Capital et chef de file du Catalyst Fund suite : « Catalyst Fund est conçu pour les partenariats. Nous avons l'intention de nous associer à des investisseurs mondiaux, en accélérant leur entrée sur le marché ukrainien aux côtés d'Horizon Capital en tant que partenaire local, ainsi qu'à des entrepreneurs et des équipes de gestion ukrainiens de premier plan, en créant des entreprises évolutives de niveau international dans des secteurs stratégiques de l'économie ukrainienne, avec Horizon Capital à leurs côtés à chaque étape de l'investissement et de la croissance. Nous souhaitons investir 20 à 50 millions d'euros en capital-développement par transaction à partir du Catalyst Fund, tout en offrant d'importantes possibilités de financement commun à ses investisseurs. En déployant des fonds propres catalyseurs, nous visons à augmenter le nombre de transactions susceptibles de bénéficier d'un concours bancaire en Ukraine, à accélérer la mobilisation des capitaux et à injecter jusqu'à 3 milliards d'euros de fonds propres et de dettes dans des secteurs critiques de l'économie ukrainienne qui favoriseront le redressement et la reconstruction ».

Horizon Capital est la société de financement par capitaux propres dans les pays émergents d'Europe avec plus de 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion provenant d'investisseurs disposant d'un capital de plus de 700 milliards de dollars. La stratégie d'investissement de la société consiste à soutenir des entrepreneurs visionnaires à la tête d'entreprises en forte croissance en Ukraine et en Moldavie. Les fonds gérés par Horizon Capital ont été investis dans plus de 190 entreprises employant plus de 56 000 personnes. Le HCCF souhaite atteindre son objectif de 300 millions d'euros et témoigne de l'union des institutions pour soutenir l'avenir prometteur de l'Ukraine.

