Das indische Konglomerat Godrej & Boyce will die Kühlkette für Impfstoffe weltweit stärken

Cold Chain Partner der weltgrößten Covid-Impfaktion in Indien, Kältetechnik-Experte Godrej & Boyce bringt „Made in India" Ultra-Tiefkühlschränke (unter -80°C) auf den Markt

Bietet Lösungen für die Kühlkette von Impfstoffen über alle Temperaturbereiche hinweg

MUMBAI, Indien, 17. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Godrej & Boyce, das in Indien ansässige Flaggschiffunternehmen der Godrej-Gruppe mit einem Umsatz von 1,5 Mrd. USD, hat sich an der weltweit größten Impfaktion in Indien und in anderen Teilen der Welt beteiligt. Seine fortschrittlichen medizinischen Kühllösungen, die in Indien hergestellt werden, schützen empfindliche Impfstoffe bei genau der richtigen Temperatur. Das Unternehmen hat jetzt hochmoderne Ultra-Low Temperature Freezers (ULTF) auf den Markt gebracht, die lebensrettende medizinische Güter, einschließlich mRNA-basierter Impfstoffe, unter -80°C konservieren können und so die globale medizinische Kühlkette im Anti-Covid-Kampf stärken.

Diese sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt und gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb mit CO2/NO2-Backup-Systemen. Godrejs Fachwissen in der Elektronik ermöglicht es, robuste Systeme für unterschiedliche Leistungsbedingungen zu bauen.

Die Marke bietet WHO PQS-vorzertifizierte Impfstoff-Kühlschränke (2-8°C), Blutbank-Kühlschränke und -Tiefkühlschränke (-20°C), ULTFs (unter -80°C) und wird in Kürze mobile und passive Kühlkettenlösungen für die letzte Meile der Distribution einführen.

Jamshyd Godrej, Chairman und MD, Godrej & Boyce Manufacturing Company Ltd. teilte mit: „Heute stehen Nationen auf der ganzen Welt vor Herausforderungen bei der Durchführung effektiver Covid-19-Impfprogramme, aufgrund unzureichender Kühlkettenausrüstung. Mit Godrejs jahrzehntelanger Expertise in der Kältetechnik bietet die Marke eine Reihe von „Made in India for the World", fortschrittliche Kühllagerlösungen für Impfstoffe und lebensrettende Vorräte, die Regierungen auf der ganzen Welt in ihrem Kampf gegen Covid-19 unterstützen können."

Kamal Nandi, Business Head und EVP, Godrej Appliances fügte hinzu: „Die neu eingeführten Godrej-Ultraniedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte haben ein breites Spektrum an kritischen Anwendungen wie mRNA-basierte Impfstofflagerung, Blutbanken, Orgellagerung, Pharma-Kühlkette, Testlabore, Tierhaltung, Lebensmittel-Kühlkette usw."

Godrej & Boyce („G&B"), ein Unternehmen der Godrej-Gruppe, wurde 1897 gegründet und hat dazu beigetragen, dass Indien durch die Herstellung von Produkten seinen Weg zur Selbstständigkeit gefunden hat. G&B patentierte das erste federlose Schloss der Welt und hat sich seitdem in 14 Geschäftsbereiche diversifiziert, die sich über verschiedene Sektoren erstrecken - von Sicherheit, Möbel, Luft- und Raumfahrt bis hin zu Infrastruktur und Verteidigung. Godrej ist eine der vertrauenswürdigsten Marken Indiens, die täglich über 1,1 Mrd. Kunden weltweit bedient.

Als erstes Unternehmen in Indien, das 1958 Kühlschränke herstellte, hat Godrej Appliances über alle Kategorien hinweg expandiert, einschließlich medizinischer Kühlschränke, und stellt jährlich 3 Millionen Geräte her.

